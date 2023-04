كيفية استخدام ميزة الإجراءات الروتينية في مساعد جوجل

يوفر (مساعد جوجل) Google Assistant ميزة تُسمى (الإجراءات الروتينية) Routines لتسهيل العديد من جوانب حياتك، فعند تفعيل هذه الميزة ستتمكن من معرفة حالة الطقس، والمهام اليومية المدرجة في التقويم، وإدارة أجهزتك المنزلية الذكية وغيرها باستخدام أوامر صوتية بسيطة دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك.

كيفية استخدام الإجراءات الروتينية في مساعد جوجل:

للبدء باستخدام الإجراءات الروتينية تحتاج فقط إلى هاتفك وتطبيق (Google Home)، ومن خلال هذا التطبيق يمكنك التحكم في جميع الإجراءات الروتينية، حيث يمكنك إضافة روتين جديد وتعديل الروتين السابق أو حذفه. ويمكنك أيضًا تعرّف كيفية تشغيل كل روتين.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإجراءات الروتينية، فإن مساعد جوجل يضم إجراءات افتراضية يمكنك تفعيل ما يناسبك منها، أو تخصيصها، سنوضحها فيما يلي:

1- روتين وقت النوم:

عند تفعيل روتين (وقت النوم) Bedtime يكتم صوت هاتفك، ويمكنك ضبط المنبه باستخدام صوتك. ولتشغيله قل: (وقت النوم) Bedtime، أو (ليلة سعيدة) Good Night.

2- روتين صباح الخير:

يخبرك هذا الروتين بالطقس والمهام المدرجة في التقويم لهذا اليوم وأي تذكيرات قد ضبطتها. ويمكنك تشغيله بقول: صباح الخير، أو (أخبرني عن يومي) Tell me about my day.

3- روتين الانتقال إلى العمل:

يخبرك روتين (الانتقال إلى العمل) Commute to work عن الطقس والمهام المدرجة في التقويم لهذا اليوم، وهو مشابه إلى حد كبير لروتين (صباح الخير)، لذلك من الأفضل تخصيصه أو استخدامه هو أو روتين صباح الخير، وليس كلاهما. ويمكنك تشغيله بقول: (لنذهب إلى العمل) Let’s go to work.

4- روتين ترك المنزل:

يمكنك تشغيل روتين (ترك المنزل) Leaving home بقول: (سأغادر) I’m leaving، وستُضبط الأضواء والأجهزة الذكية الأخرى الموجودة في المنزل بحسب الإعدادات الخاصة بها.

5- روتين العودة إلى المنزل:

عند تفعيل روتين (العودة إلى المنزل) Commuting back home، وقول: (لنذهب إلى المنزل) Let’s go home، يمكن للمساعد الصوتي القيام بالإجراءات التالية بحسب الإعدادات التي تضبطها أنت في تطبيق Google Home:

إرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال معينة.

قراءة الرسائل غير المقروءة.

إخبار من في المنزل أنك في طريقك إلى المنزل من خلال مكبر الصوت الذكي من جوجل (Nest speaker).

ضبط الأضواء والأجهزة الذكية الأخرى في منزلك.

تشغيل الموسيقى أو الأخبار أو الراديو أو البودكاست أو الكتاب الصوتي.

كيفية تفعيل الإجراءات الروتينية

لتفعيل الإجراءات الروتينية السابقة، اتبع الخطوات التالية: