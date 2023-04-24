أبرز الميزات في روبوت الدردشة Bing Chat 

يُعد روبوت الدردشة Bing Chat من مايكروسوفت المدعوم بميزات ChatGPT جزءًا مما تسميه الشركة محرك بينج الجديد (New Bing)، وقد أضافته مع المزيد من الميزات والإضافات الجديدة التي حسّنت أداء محرك البحث.

يحتوي روبوت Bing Chat على العديد من الميزات التي ستساعدك في إجراء البحث بطريقة أسهل وأكثر فعالية، كما ستتمكن من نشر الردود بسهولة، والوصول إلى المراجع التي اعتمدها الروبوت لمنحك تلك الإجابات، وغيرها العديد من الميزات التي سنذكرها في هذا المقال:

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1- إمكانية تحديد أسلوب المحادثة:

لدى Bing Chat ثلاثة أنماط محادثة مختلفة للاختيار منها، وستختلف الردود التي ستحصل عليها اعتمادًا على أسلوب المحادثة الذي ستختاره، حيث ستجد ثلاثة أساليب مختلفة، وهي:

أكثر إبداعًا (More Creative).

أكثر دقة (More Precise).

أكثر توازناً ( More Balanced).

2- إنشاء الصور باستخدام DALL-E:

هناك الكثير من الاختلافات بين Bing Chat وChatGPT، ولكن أبرزها هي القدرة على إنشاء صور باستخدام أداة ذكاء اصطناعي أخرى داخل المحادثة النصية. إذ يستخدم Bing مولد الصور DALL-E من OpenAI، ولكن له إمكانيات أقل من موقع DALL-E الرسمي.

ولإنشاء الصور في Bing Chat يمكنك استخدام أسلوب المحادثة (الأكثر إبداعًا) More Creative، وإدخال مطالبة تتضمن وصف للصورة التي تريدها.

3- إمكانية نشر الردود:

يمكنك بسهولة نشر الردود التي تحصل عليها مباشرة في فيسبوك، أو تويتر، أو بنترست (Pinterest) أو إرسالها في البريد الإلكتروني وذلك باستخدام زر Share الذي يظهر في الجهة العلوية من الإجابة، كما يمكنك نسخ الرابط الخاص بالإجابة التي حصلت عليها من Bing Chat وإرساله باستخدام أي تطبيق آخر.

4- إعطاء الملاحظات:

بعد أن يمنحك روبوت Bing Chat إجابة عن استفسارك، يمكنك تقييمها بالنقر فوق زر الإعجاب أو عدم الإعجاب الذي يظهر في الجهة العلوية من الإجابة بجانب زر المشاركة، وسيساعد ذلك في تحسين الإجابات بمرور الوقت.

5- إمكانية طلب تغيير الرد:

إذا لم يعجبك الرد الأول الذي قدمه Bing Chat يمكن طلب تعديله أو تغييره حتى تصل إلى عشرين رسالة، ولا يتعين عليك تكرار السؤال نفسه في كل مرة. لنفترض أنك طلبت وصفة حساء الخضار، لكن الإجابة الأولى لم تتضمن البروكلي. ما عليك سوى المتابعة بكتابة: أضف البروكلي إلى الوصفة.

6- مسح المحادثة:

يسمح Bing Chat بكتابة ما يصل إلى عشرين سؤال أو طلب لكل محادثة. ومع ذلك، يمكنك مسح القائمة في أي وقت بالنقر فوق زر (موضوع جديد) New Topic وسيؤدي هذا إلى مسح المحادثة الحالية، والبدء بمحادثة جديدة.

ويمكنك أيضًا مسح المحادثة قبل الوصول إلى الحد الأقصى من المطالبات للحصول على إجابات أدق خاصة إذا غيّرت الموضوع، إذ يمكن أن يتأثر أداء Bing إذا غيّرت الموضوع عدّة مرات في المحادثة نفسها.

7- إمكانية استخدامه في هواتف آيفون وأندرويد:

لا يقتصر وجود Bing Chat في متصفح Microsoft Edge فقط. بل يمكن الوصول إليه بسهولة في هواتف آيفون وأندرويد باستخدام تطبيق Bing – Your AI copilot.

وللبدء باستخدامه في الهاتف، نزّل التطبيق من آب ستور أو متجر جوجل ثم سجّل الدخول وانقر فوق زر Bing Chat الظاهر في شريط الأدوات وابدأ بالدردشة.

8- إمكانية استخدامه من قائمة البدء في ويندوز 11:

يمكنك البدء بإجراء محادثات مع Bing Chat من قائمة (البدء) Start في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 11. وما عليك سوى فتح قائمة البدء، ثم كتابة سؤال، والنقر فوق زر (الدردشة) Chat وستنتقل مباشرة إلى Bing Chat في متصفح إيدج، وسيكون السؤال الذي طرحته مضاف تلقائيًا.