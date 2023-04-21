إنستاجرام تسمح بإضافة 5 روابط في حسابك .. إليك كيفية إضافتها

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أعلن (مارك زوكربيرج) الرئيس التنفيذي لشركة (ميتا) Meta في قناته التي تبث عبر إنستاجرام – والتي يستخدمها للإعلان عن التحديثات الجديدة الخاصة بمنتجات الشركة – عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي إنستاجرام إضافة ما يصل إلى 5 روابط في قسم (Bio) في حساباتهم، وهي ميزة ينتظرها مستخدمو المنصة منذ فترة طويلة.

ويمكنك الاستفادة من تلك الميزة عبر إضافة روابط يمكن أن توجه متابعي حسابك إلى محتوى آخر، مثل: نشاطك التجاري والعلامات التجارية التي ترغب في الترويج لها، والأشياء التي تهتم بها وحتى حساباتك في منصات التواصل الأخرى.

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إليك كيفية إضافة روابط متعددة إلى حسابك في إنستاجرام:

انتقل إلى تطبيق إنستاجرام في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك في الزاوية السفلية اليمنى.

اضغط على خيار (تحرير الحساب) Edit profile الموجود أسفل صورتك.

اضغط على خيار (إضافة رابط) Add link.

اضغط على خيار (إضافة رابط خارجي) Add external link.

اكتب رابط الموقع (URL) الذي تريد إضافته، ثم أضف اسم له، ثم اضغط على العلامة الزرقاء الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (إضافة رابط خارجي) Add external link مرة أخرى للاستمرار في إضافة المزيد من الروابط.

كيفية حذف رابط واحد أو أكثر من حسابك:

انتقل إلى حسابك في إنستاجرام.

اضغط على خيار (تحرير الحساب) Edit profile.

اضغط على خيار (الروابط) links.

اضغط على الرابط الذي تريد حذفه، ثم اضغط على خيار (إزالة الرابط) Remove link.

اضغط على خيار (إزالة) Remove للتأكيد عندما يُطلب منك ذلك.

وقد أطلقت منصة إنستاجرام خلال الفترة الأخيرة مجموعة ميزات جديدة، منها: ميزة (المجموعات التعاونية) Collaborative Collections، وهي ميزة تتيح للمستخدمين حفظ المنشورات وتنظيمها في مساحة مخصصة، لتسهيل مشاركتها مع الأصدقاء.

وللتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “ما هي المجموعات التعاونية في إنستاجرام وكيف يمكن إنشاؤها؟”

والميزة الثانية هي ميزة (القنوات) Channels التي تتيح لمنشئي المحتوى والمؤثرين مشاركة الرسائل وآخر التحديثات مع المتابعين، وذلك على غرار ميزة القنوات التي تعتبر من أشهر ميزات تطبيق تيليجرام.

تتيح قنوات إنستاجرام لمنشئي المحتوى بث الرسائل والتحديثات إلى جمهور عريض من المتابعين الذين يختارون متابعة القناة، ولكن لن يتمكن المتابعون من النشر في القنوات على الرغم من أنه يمكنهم التفاعل مع المحتوى من خلال الرموز التعبيرية والتصويت في استطلاعات الرأي.

يمكن لمنشئي المحتوى استخدام النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية لمشاركة آخر تحديثاتهم ولحظات ما وراء الكواليس وكذلك إنشاء استطلاعات للرأي لجمع تعليقات المتابعين.