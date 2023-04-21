إضافات كروم مجانية لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب 

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ربما تجد الكثير من مقاطع الفيديو في يوتيوب التي تريد مشاهدتها طويلة بشكل غير ضروري، لكنها تصبح مشكلة حقيقية عندما تتطلع إلى الحصول على بعض المعلومات بسرعة، وتكون مجبرًا على مشاهدة الفيديو بأكمله من أجل الوصول إليها.

ولكن هذه المشكلة حلها الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنك الآن إنشاء ملخصات قصيرة ومحددة لمقاطع الفيديو الطويلة في يوتيوب بسهولة عبر إضافات المتصفح التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي.

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وسواء كنت بحاجة إلى تلخيص مقاطع الفيديو للعمل أو الاستخدام الشخصي، فإليك بعض الإضافات التي تساعدك في ذلك:

1- إضافة Glarity:

(Glarity) هي إضافة مفتوحة المصدر تستخدم روبوت ChatGPT لتلخيص نتائج البحث، ومقاطع الفيديو في يوتيوب، وبمجرد تشغيل مقطع الفيديو تعمل الإضافة تلقائيًا وتبدأ بإنشاء ملخص، وتعرضه في الجانب الأيمن من الفيديو.

وتدعم هذه الإضافة 12 لغة؛ لذلك تتيح لك الحصول على ملخص مقطع الفيديو بعدة لغات، ولكن يجب أن يكون لديك حساب ChatGPT أولًا حتى تتمكن من استخدام هذه الإضافة.

وتتميز هذه الإضافة أنها مجانية تمامًا، ولا تعرض أي إعلانات، وتأتي مع سياسة خصوصية لحماية بياناتك.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ومتصفح فايرفوكس، ومتصفح سفاري من آبل أيضًا.

2- إضافة YouTube Summary with ChatGPT:

تتيح لك إضافة (YouTube Summary with ChatGPT) توفير الوقت والتعلم بشكل أسرع من خلال تلخيص مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة، وبالإضافة إلى أنها تقدم لك ملخصات لمقاطع الفيديو، فإنها تعرض أيضًا النص الكامل للفيديو في حالة عدم رغبتك في استبعاد معلومات مهمة.

بعد تثبيت هذه الإضافة، سترى مربع يحمل اسم (نص وملخص) Transcript & Summary في الجزء العلوي الأيسر من صفحة فيديو يوتيوب، يؤدي النقر فوقه إلى إنشاء النص الكامل للفيديو، ولإنشاء ملخص انقر فوق شعار (OpenAI) وستفتح الإضافة ChatGPT في علامة تبويب جديدة، حيث يُعرض الملخص.

تتيح لك هذه الإضافة تخصيص المطالبات التي تقدمها إلى ChatGPT؛ ولكن الجانب السلبي الوحيد فيها أنها تعيد توجيهك إلى موقع ChatGPT بدلاً من إظهار الملخص في علامة التبويب نفسها.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ومتصفح سفاري من آبل.

3- إضافة Eightify:



تستخدم إضافة (Eightify) أيضًا النموذج اللغوي (GPT) لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب، بعد تثبيتها في المتصفح، سترى زر باسم (تلخيص) Summarize بجوار زر الإعجاب الموجود أسفل أي فيديو تشاهده في يوتيوب، وسيؤدي النقر فوقه إلى إنشاء ملخص للفيديو يُعرض في الجانب الأيمن من الشاشة.

تتميز هذه الإضافة بأنها تقدم ملخص مكون من ثماني نقاط لأي مقطع فيديو في يوتيوب؛ مما يساعدك على فهم الفيديو بأكمله بسرعة، كما تتيح لك إنشاء ملخصات بلغات مختلفة.

تقدم خطة (Eightify) المجانية خمسة ملخصات مجانية بعد التثبيت، وثلاثة ملخصات أخرى كل أسبوع. بالإضافة إلى هذا التقييد؛ يمكنك فقط تلخيص مقطع فيديو في يوتيوب مجانًا إذا كان هذا المقطع يحتوي على أكثر من 30000 مشاهدة ومدته أقل من 60 دقيقة. ولكن إذا كنت تريد تلخيص مقطع فيديو لا يستوفي هذه المعايير، فسيتعين عليك الترقية إلى الخطة الاحترافية (Eightify Pro).

هذه الإضافة متاحة لمستخدمي متصفح كروم فقط.

4- إضافة YouTubeDigest:

يمكن لإضافة (YouTubeDigest) إنشاء ملخصات لمقاطع الفيديو في يوتيوب بأشكال مختلفة، إذا تقدم بشكل افتراضي ملخص في خمس نقاط للفيديو، ولكن يمكنك تغيير الإعدادات للحصول على ملخصات كأقسام معنونة أو فقرات مفردة أو مقالات.

وإذا اخترت الحصول على الملخص في هيئة نقاط أو أقسام، فهناك خيار لتحديد عدد النقاط أو الأقسام أيضًا، وبالإضافة إلى خيار تغيير اللغة، يمكنك تصدير الملخص كمقال أو ملف PDF أو DOCX لتسهيل مشاركة المعلومات والرجوع إليها.

ولكن أهم ما يميز هذه الإضافة عن جميع الإضافات الموجودة في هذه القائمة، أنها تدعم ميزة تحويل النص إلى كلام، لذلك لن تضطر إلى قراءة الملخصات التي تنشئها بل يمكنك الاستماع إليها.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ومتصفح فايرفوكس فقط.

5- إضافة VidSummize:

تستخدم إضافة (VidSummize) النموذج اللغوي (GPT-3.5) لتلخيص أي مقطع فيديو في يوتيوب بأي طول في ثوانٍ معدودة، ونظرًا إلى أنها تُقسم الملخص إلى فصول ونقاط، تتيح لك استعراض الملخص بسهولة، وقراءة الأجزاء الأساسية فقط.

تتيح لك هذه الإضافة تخصيص المطالبات للحصول على نتائج مُخصصة، وتدعم 17 لغة.

هذه الإضافة متاحة مجانًا لمستخدمي متصفح كروم، ومتصفح فايرفوكس. ومتاحة أيضًا كتطبيق لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.