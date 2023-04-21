أبرز الميزات المتوقعة في هاتف Pixel 7a

تتمتع هواتف Pixel من شركة جوجل بالعديد من الميزات، وتُعدّ من أبرز هواتف أندرويد في الوقت الحالي، ومن المُتوقع أن تصدر جوجل هاتف Pixel 7a قريبًا، وهذا الإصدار يُعد ترقية للإصدار السابق Pixel 6a، وسيتوفر فيه ميزات أفضل.

وعلى الرغم من أن جوجل لم تؤكد رسميًا أي تفاصيل حول Pixel 7a، نُشرت العديد من الشائعات والتسريبات حول الميزات التي يتمتع بها هذا الجهاز، وسنذكر منها ما يلي:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

1- تصميم مختلف ولون جديد:

التغيير الأول والأكثر وضوحًا الذي ستلاحظه في هاتف Pixel 7a هو التصميم الجديد، وبحسب موقع Smartprix الذي عرض صورًا مسربة للجهاز، فإن Pixel 7a سيبدو مشابهًا جدًا لهاتف Pixel 7. وهذا يعني وجود شريط معدني في الجهة العلوية، والكاميرتين معًا في إطار مثل الكبسولة. وهذا التصميم يختلف قليلًا عن تصميم طراز Pixel 6a.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن Pixel 7a سيأتي مع لون أزرق سماوي جديد مع طراز جديد من السماعات اللاسلكية تمتلك اللون نفسه.

2- معدل تحديث قدره 90 هرتز:

يمتلك جهاز Pixel 6a معدل تحديث قدره 60 هرتز فقط، ومن المحتمل أن يأتي هاتف Pixel 7a مع معدل تحديث أعلى قدره 90 هرتز مما يجعله أول هاتف في سلسلة Pixel A مع شاشة ذات معدل تحديث عالٍ، وهو مساوٍ لمعدل التحديث في هاتف Pixel 7.

3- معالج Tensor G2:

من المتوقع أن يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج من نوع (Tensor G2)، وهو المعالج نفسه الموجود في هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro. وهو أقوى من معظم المعالجات التي تعمل بها هواتف أندرويد ذات الأسعار المتوسطة.

ومع وجود معالج Tensor، ستحصل على العديد من الميزات المتوفرة في هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro مثل: ميزة تعرف الكلام (speech recognition) وميزة تعرّف الصورة (image recognition)، والترجمة المباشرة (live translation)، وغيرها من الميزات.

4- كاميرا رئيسية جديدة:

تشير التقارير إلى أن هاتف Pixel 7a سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ومن المرجح أن تظل دقة العدسة الفائقة الاتساع دون تغيير.

ستسمح الكاميرا الرئيسية الجديدة بالتقاط صور عالية الدقة مما يعني أنها ستحافظ على وضوح التفاصيل حتى بعد التكبير.

5- زيادة طفيفة في عمر البطارية:

من المُتوقع أن يتميز Pixel 7a ببطارية سعتها 4500 ميلّي/ أمبير وهي أكبر قليلاً من الطراز السابق الذي يبلغ 4410 ميلّي/ أمبير. ومع وجود معالج Tensor G2 الأكثر كفاءة، قد يكون هذا الجهاز قادرًا على منحك ساعتين إضافيتين من الاستخدام مقارنةً بطراز Pixel 6a.

من المُتوقع أن تُعلن جوجل عن هاتف Pixel 7a الجديد في شهر مايو القادم خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023، وتشير التسريبات إلى أن سعر هذا الهاتف سيبدأ من 499 دولارًا وهو أعلى قليلاً من سعر Pixel 6a البالغ 449 دولارًا.