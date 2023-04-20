نصائح للحفاظ على أمان بياناتك عند التسوق عبر الإنترنت

في الوقت الذي يشهد فيه التسوق عبر الإنترنت نموًا كبيرًا، أصبحت عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية والمالية تتزايد بشكل مستمر. لذا؛ من المهم الحفاظ على أمان بياناتنا عند التسوق عبر الإنترنت، بالبحث عن مواقع التسوق الآمنة والموثوقة، واستخدام كلمات المرور القوية، واستخدام طرق الدفع الآمنة، وغيرها.

وفي هذا المقال سنقدم مجموعة من النصائح التي يمكنك اتباعها للحفاظ على أمان بياناتك الشخصية والمالية عند التسوق عبر الإنترنت:

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1-تحقق من أمان الموقع:



غالبًا ما ينشيء القراصنة مواقع ويب خادعة يدّعون من خلالها أنهم بائعين رائدين على الإنترنت، إذ تبدو هذه المواقع الإلكترونية شرعية وتطالبك بإدخال معلومات شخصية للتحقق من صحة الحساب، ولكنهم يريدون في الواقع اسم المستخدم وكلمة المرور لكي يتمكنوا من خرق حساباتك الأخرى للتسوق على الإنترنت، مثل: أمازون أو eBay، أو حسابك المصرفي، ويريدون أيضًا معلومات بطاقة الائتمان وبياناتك الشخصية.

لذلك يجب عليك التحقق من أمان الموقع الإلكتروني الذي تتسوق من خلاله أولًا، ويمكنك القيام بذلك عندما عندما تكون في صفحة عربة التسوق أو الدفع، انظر إلى شريط العنوان في المتصفح، يجب أن يحتوي على “https” وليس “http” في بداية عنوان URL، مع رمز قفل صغير بجانبه. هذا دليل على أن جلسة عملك آمنة في هذا الموقع الإلكتروني.

2- تحقق من تقييمات العملاء:

سواء كنت قلقًا بشأن إجراءات الشحن أو الجودة أو أي شيء آخر أثناء التسوق عبر الإنترنت، فقد تتمكن من العثور على كل ما تريد معرفته عن المنتج أو المتجر في تقييمات العملاء ومراجعاتهم.

ولكن تذكر أنه ليس من الجيد التحقق من تقييمات العملاء على موقع التسوق الرسمي الذي تفكر في استخدامه. فإذا كان موقعًا للاحتيال، فقد يكون صاحب الموقع قد أضاف مراجعات زائفة. لذلك؛ من الأفضل استخدام موقع مراجعة مستقل ومعروف للحصول على تقييمات حقيقية.

هناك الكثير من مواقع المراجعة التي يستخدمها الأشخاص لإبداء آرائهم في المتاجر المختلفة عبر الإنترنت التي تعاملوا معها، مثل: موقع Trustpilot وموقع Yelp.

3- استخدم كلمات المرور القوية:

عند إنشاء حساب في موقع تسوق عبر الإنترنت، هناك شيئان رئيسان عليك القيام بهما للحفاظ على أمان بياناتك، وهما: إنشاء كلمة مرور قوية ومعقدة، وتمكين المصادقة الثنائية إذا كان الموقع يقدم مثل هذه الميزة.

وعلى الرغم من عدم وجود كلمة مرور تضمن عدم التعرض للاختراق مطلقًا، فإن زيادة تعقيد كلمات المرور يمنع المتسللين من اختراقها بسهولة.

تتطلب منك بعض مواقع الويب تضمين عناصر معينة في كلمات المرور الخاصة بك، مثل: الأحرف الكبيرة والأرقام والرموز، لجعل كلمة المرور الخاصة بك آمنة، ولكن ليس كل المواقع تضع شروط معينة متعلقة بكلمة المرور، لذا؛ تأكد من أنك تستخدم مزيجًا من الأحرف والأرقام، بالإضافة إلى الرموز، في كل كلمات المرور الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من عدم وضع أي معلومات شخصية في كلمات المرور، لأن هذا قد يُسهّل معرفتها.

4- استخدم تطبيقات التسوق الموثوقة فقط:

بالإضافة إلى مواقع التسوق الإلكتروني، هناك المئات من تطبيقات التسوق المتاحة للهواتف والأجهزة اللوحية، وبعضها تكون غير موثوقة ويمكن أن تساعد المتسللين في مراقبة نشاطك، ونشر برامج ضارة، أو اختراق حساباتك.

لذا؛ قبل تنزيل أي تطبيق، ألقِ نظرة على عدد مرات التثبيت، واقرأ التعليقات للتأكد من عدم وجود أي شكوى من المستخدمين. ومن ناحية أخرى، يجب عليك الالتزام بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، مثل: متجر جوجل (Google Play)، وآب ستور (App Store)، وغيرها.