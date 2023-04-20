كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة في تقليل التكاليف؟

أدى تطور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى حدوث ثورة في المجال التقني يشبّهها بعض المتخصصين بالثورة التي أحدثها ظهور الإنترنت، إذ تطورت التقنيات المساعدة التي يمكن للأشخاص استخدمها في أداء المهام اليومية بشكل كبير، وهو ما جعل العمل أكثر كفاءة وفعالية.

يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بأن لديه القدرة على زيادة الكفاءة والإنتاجية، وخفض التكاليف، وفتح فرص جديدة للنمو، وعلى هذا النحو من المرجح أن تكتسب الشركات القادرة على الاستفادة منه بشكل فعال ميزة تنافسية كبيرة.

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إليك بعض الطرق التي يمكن أن يساعد بها الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة على تقليل التكاليف؟

1- تحسين الاستعانة بمصادر خارجية:

بغض النظر عن الخدمة أو المنتج الذي تقدمه شركتك الناشئة أو مشروعك، ستجد نفسك في حاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية – مما يُعرف باسم (التعاقد الخارجي) Outsourcing – في مرحلة ما، وهي ممارسة تستخدمها العديد من الشركات للتعاقد مع أطراف خارجية لأداء بعض المهام مما يساعد في تقليل التكاليف.

ومع نمو عملك؛ ستقابل بعض المشكلات في عملية الاستعانة بمصادر خارجية أبسطها عدم توفر كفاءات بأسعار مناسبة، كما أن العثور على أوجه القصور هذه وحلها سيكون مكلفًا ومستهلكًا للوقت.

ولكن هناك من استخدم الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة للشركات في الصناعات المختلفة. تقوم منصة (HeyScottie) بتسهيل الاستعانة بمصادر خارجية من خلال تقنية محرك التسعير التلقائي، إذ تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقييم ملايين الإدخالات في غضون دقائق، وتقدم لك أفضل ما يناسب عملك بسرعة.

2- تسريع صقل المهارات:

لا شك أن سد فجوة المهارات أمر ضروري لنجاح أي عمل، وبالإضافة إلى أنها خطوة تساعدك في الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، فهي تساعدك أيضًا في تحسين العمل الجماعي وتعزيز الابتكار. ولكن المشكلة أن قياس العائد على الاستثمار وتتبع التقدم المحرز في جهود تحسين المهارات قد يكون أمرًا صعبًا للغاية على الشركات الصغيرة.

لذلك تأسست منصة (BigSpring) التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب العمل والعمال على مواءمة أهدافهم مع الاستفادة المتبادلة من جهود تحسين المهارات. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تدريب مخصصة، واكتشاف المجالات التي سيستفيد منها المستخدم أكثر من غيرها ليظل قادرًا على العمل على المدى الطويل، كما توفر وسيلة لأصحاب العمل لتقييم مهارات الموظفين، وتقدير (العائد على الاستثمار) RIO، مما يسهل اتخاذ القرارات اعتمادًا على بيانات حقيقة.

3- تبسيط العمليات المعقدة:

أهم ما يميز تقنيات الذكاء الاصطناعي أنها قادرة على تبسيط العمليات وأتمتتها، لذلك يعد استخدامها للعثور على العمليات المعقدة داخل شركتك والسماح لفريقك بالعمل بكفاءة طريقة رائعة لتقليل التكاليف.

إذا كان فريقك قادرًا على التركيز في الأمور المهمة؛ سيؤدي ذلك إلى تخفيض التكاليف على المدى الطويل، ويمكن أن يكون تبسيط العمليات أي شيء من أتمتة جمع البيانات إلى تحسين آليات سلسلة التوريد.

يمكن أن يساعدك في هذه النقطة منصة (Yobi) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط الاتصال بين العملاء والشركات، فلا تقوم المنصة بتوحيد قنوات الاتصال فحسب، بل تعمل أيضًا على أتمتة تحليل المشاعر – بتسجيل جميع المكالمات والنصوص ونسخها وتصنيفها لتحليل مشاعر العملاء – بالإضافة إلى أتمتة مزامنة جميع جهات الاتصال وقنوات الاتصال، والإشعارات والتكامل مع الخدمات الأخرى، وهذا يجعل من السهل على الشركات إدارة اتصالاتها مع تقليل عبء العمل، مما يسمح لها بالتركيز في الجودة أكثر من الكمية.