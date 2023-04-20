سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف Galaxy A24

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أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي أي24) Galaxy A24 وذلك من خلال موقعها الإلكتروني في فيتنام.

ويحتوي (جالاكسي أي24) على معالج ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيليو جي99) MediaTek Helio G99، الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز.

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كما يحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) MicroSD.

ويقدم (جالاكسي أي24) شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصات وبدقة 2,340×1,080 بكسل. وأعلى الشاشة قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

أما الكاميرات الخلفية فهي ثلاث، وتأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري OIS، وتأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويعمل (جالاكسي أي24)، الذي يشبه في تصميمه هواتف (جالاكسي إس23) Galaxy S23 الرائدة، بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) OneUI 5.1 من سامسونج.

ويحتوي الهاتف، الذي يزن 195 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ملم، على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة. وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

وسيتوفر (جالاكسي أي24) بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والفضي. ومع أن الشركة لم تكشف عن السعر، فإن التسريبات ذكرت أنه سيُباع في أوروبا بسعر لا يتعدى 200 يورو.