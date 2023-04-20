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تُعدّ الرياضيات من أهم المواد التي يجب على الأطفال تعلمها، ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في عملية التعليم، أصبحت التطبيقات المتخصصة بتعليم الرياضيات للأطفال أكثر شيوعًا وانتشارًا. وتعد هذه التطبيقات وسيلة فعالة وممتعة للتعليم، فهي تساعد الأطفال في فهم أساسيات الرياضيات بطرق بسيطة، وتحفزهم للاستمرار في التعلم وتطوير مهاراتهم.

ومن خلال هذا المقال، سنستعرض أبرز التطبيقات لتعليم الرياضيات للأطفال، التي تعتمد على طرق مبتكرة لتعليم الأطفال المفاهيم الرياضية الأساسية:

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1- تطبيق Prodigy Math:

Prodigy Math هو تطبيق يحتوي على ألعاب تفاعلية لتعليم الأطفال مهارات الرياضيات، إذ يقدم محتوى من كل الموضوعات الرئيسية في الرياضيات، ويغطي أكثر من 1500 مهارة من الصف الأول إلى الصف الثامن.

ومن خلال هذا التطبيق، يتنافس الطلبة في ألعاب ضد شخصيات أخرى، وللفوز، يجب عليهم الإجابة عن مجموعة من أسئلة الرياضيات المصممة بحسب مناهجهم وأهدافهم التعليمية.

يقدم تطبيق Prodigy Math تقارير توضح نسبة تقدم الطفل، مما يساعد الآباء في معرفة المستوى الذي وصل إليه أطفالهم، وتحديد المهارات التي يحتاجون إلى ممارستها أكثر وتخصيص محتوى اللعبة بما يتناسب مع مستوى تقدم الطفل.

تطبيق Prodigy Math مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Elephant Learning Math Academy :

Elephant Learning Math Academy هو تطبيق تعليمي متخصص في تعليم الرياضيات للأطفال من سن سنتين إلى 16 عامًا. يتميز هذا التطبيق بأنه يقدم محتوى تعليميًا بطريقة ممتعة وتفاعلية لمساعدة الطلبة في تطوير مهاراتهم في مادة الرياضيات، إذ يتضمن تمارين وألعابًا لتعليم الجمع والطرح والضرب والقسمة، بالإضافة إلى الأرقام الكبيرة والعُشرية والكسور والنسب. ويمكن للأهل والمعلمين متابعة تقدم الطفل لتحديد المهارات التي يجب التركيز فيها أكثر.

تطبيق Elephant Learning Math Academy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق CK-12:

CK-12 هو تطبيق ويب تابع لمنظمة غير ربحية مقرها في ولاية كاليفورنيا، والهدف منه هو توفير موارد تعليمية مجانية لمختلف الفئات العمرية.

وعندما يسجل الطالب في التطبيق، سيحصل على مجموعة متنوعة من الدروس المجانية في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وجميع تلك الدروس مقسمة إلى أجزاء بسيطة سهلة الفهم، إذ يعرض هذا التطبيق المواد التعليمية كمقاطع فيديو وصور، وتجارب عملية، وبطاقات تعليمية ونصوص بسيطة.

4- تطبيق Khan Academy:

يحتوي تطبيق Khan Academy على موارد تعليمية مخصصة لجميع الأعمار، ويوفر مقاطع فيديو تعليمية لمادة الرياضيات تساعد الطلاب في تعرّف مهارات الرياضيات الأساسية، كما يحتوي على سلسلة من الأسئلة لاختبار ما تعلموه.

تطبيق Khan Academy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Marble Math Junior :

Marble Math Junior هو تطبيق تعليمي لمساعدة الأطفال في المراحل التعليمية الابتدائية في إتقان مهارات الرياضيات الأساسية مثل: العد والجمع والطرح والضرب. وهو عبارة عن لعبة تضم متاهات؛ حيث يجب على الأطفال تغيير مكان الحواجز في المتاهة للوصول إلى الإجابة الصحيحة، وكسب النقاط.

تطبيق Marble Math Junior مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مقابل ثلاثة دولارات و99 سنتًا.

6- تطبيق IXL:

IXL هو تطبيق تعليمي متكامل يوفر أدوات تعليمية مبتكرة وفعالة للطلاب من جميع المراحل الدراسية، ويعتمد هذا التطبيق على طريقة اللعب لتعليم الطلاب، إذ يوفر العديد من التمارين التفاعلية التي تغطي مواد مختلفة مثل: الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والعديد من المواد الأخرى، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتصميم جذاب.

كما يقدم تطبيق IXL تقريرًا يوضح أداء الطالب في كل تمرين، مما يساعد الآباء والمعلمين في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وتطوير المهارات التي تحتاج إلى تحسين.

تطبيق IXL مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.