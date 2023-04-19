نصائح لتحسين عمر البطارية في ساعة آبل

تُعد ساعات آبل من أكثر الأجهزة القابلة للارتداء استخدامًا وشعبية في العالم، فهي تتميز بتصميمها الأنيق، وتحتوي على العديد من الميزات، مثل: ميزة تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع التمارين، وميزة تتبع النوم، وغيرها الكثير. وبالرغم من وجود تلك الميزات، لا تتمتع هذه الساعات بعمر بطارية طويل.

إذ يصل عمر البطارية في أحدث طراز وهو Apple Watch Ultra إلى 36 ساعة، بينما يصل عمر البطارية في الطراز السابق وهو Apple Watch Series 8 إلى 18 ساعة فقط، وعلى الرغم من أن آبل حسّنت عمر البطارية بشكل ملحوظ في أحدث طراز مقارنةً بالطراز السابق، ما تزال ساعات آبل تفتقر إلى ميزة عمر البطارية الطويل التي تتمتع بها العديد من الساعات الذكية الحديثة.

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ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين عمر البطارية في ساعات آبل، وسنذكر منها ما يلي:

1- إيقاف ميزة تتبع التمرين بعد إنهاء التمرين مباشرة:

بعد الانتهاء من أداء التمارين الرياضية، تأكد من إيقاف ميزة تتبع التمرين في الساعة لتتوقف عن تتبع المؤشرات الخاصة بالتمرين، وهذا سيساعد في تحسين عمر البطارية.

فعند إبقاء ميزة تتبع التمرين تعمل طوال الوقت، ستتبع الساعة معدل ضربات قلبك كل ثانية، بدلاً من كل خمس أو عشر دقائق. وإذا كنت تمارس رياضة الجري، فمن المحتمل أن تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع المسافة وكل ذلك يستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية. لذا؛ بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة، اسحب شاشة تتبع التمرين إلى اليمين، ثم انقر فوق زر (إنهاء) End.

2- إيقاف تشغيل ميزة Always-on Display:

تعمل ميزة Always-on Display على إبقاء شاشة الساعة مضيئة طوال الوقت، وهذا يستهلك جزءًا كبيرًا من طاقة البطارية. ولكن يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة لتحسين عمر البطارية، وللقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Apple Watch في هاتف آيفون.

انقر فوق خيار (العرض والسطوع) Display & Brightness.

انقر فوق خيار Always On، وأوقف تشغيله.

3- ضبط إعدادات الإشعارات:

يُساعد إيقاف وصول الإشعارات من بعض التطبيقات في تحسين عمر البطارية في ساعة آبل، ومن الأمثلة على تلك التطبيقات، إنستاجرام وفيسبوك، فالإشعارات التي تصل منها لا تكون ضرورية في أغلب الأوقات، ويمكنك تتبعها من هاتفك دون الحاجة إلى أن تصل إلى ساعتك.

ولإيقاف وصول الإشعارات؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Apple Watch في آيفون

انقر فوق خيار (الإشعارات) Notifications، ثم انقر فوق اسم التطبيق الذي تريد تغيير إعدادات الإشعارات الخاصة به.

أوقف خيار وصول الإشعارات من هذا التطبيق.

4- استخدام وضع الطاقة المنخفضة:

عندما أصدرت آبل نظام التشغيل watchOS 9 في عام 2022، أضافت وضعًا جديدًا يُسمى (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode. ويؤدي تفعيله إلى الحد من بعض الوظائف في الساعة، مما يُساعد في تحسين عمر البطارية. ولتفعيل هذا الوضع؛ اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (مركز التحكم) Control Center في ساعتك الذكية. انقر فوق نسبة طاقة البطارية، ثم فعّل خيار (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode. بعد تشغيل وضع الطاقة المنخفضة ستتوقف الميزات التالية عن العمل تلقائيًا:

ميزة Always On display.

الإشعارات الخاصة بمعدل ضربات القلب (Heart rate) التي تصل في حالات عدم انتظام معدل ضربات القلب، أو ارتفاعه أو انخفاضه.

ميزة قياس معدل ضربات القلب التي تعمل في الخلفية.

ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم (blood oxygen) التي تعمل في الخلفية.

ميزة التذكير بوقت بدء التمرين (Start workout reminder).

5- تحديث نظام التشغيل في ساعة آبل:

تأكد من تحديث نظام التشغيل في ساعة آبل إلى أحدث إصدار؛ لأن التحديثات الجديدة تحتوي على إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء والمزيد من الميزات التي يمكن أن تساعد في تحسين عمر البطارية.

يمكنك التأكد من توفر تحديث للنظام بالانتقال إلى تطبيق Apple Watch في هاتف آيفون، ثم اضغط فوق خيار (عام) General، ثم اختر (تحديث البرنامج) Software Update، وسيظهر خيار خاص بتحديث النظام إذا توفر إصدار جديد.