كيفية تغيير إعداد اللغة لكل تطبيق في هواتف أندرويد

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يتضمن نظام التشغيل أندرويد 13 العديد من الميزات المفيدة التي تحسن تجربة المستخدم، ومنها القدرة على تغيير لغة تطبيق معين دون تغيير لغة النظام بالكامل، وتُعرف هذه الميزة باسم (لغة التطبيق) App Language، وهي موجودة ضمن الإعدادات ويمكن ضبطها بسهولة.

إليك كيفية الوصول إلى ميزة لغة التطبيق في هاتفك وتحقيق أقصى استفادة منها:

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ملاحظة: لتغيير إعداد اللغة لتطبيق محدد يجب أن يعمل هاتفك بإصدار أندرويد 13 أو أي إصدار أحدث، كما أن التطبيقات كلها لا تدعم تعيين لغات مختلفة، إذ إن دعم التطبيق لهذه الميزة يعتمد على مطور التطبيق نفسه.

أولًا؛ تغيير اللغة لكل تطبيق على حِدة في هواتف سامسونج:

ولتغيير اللغة لكل تطبيق على حِدة في هواتف سامسونج يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (الإدارة العامة) General Management.

اضغط على خيار (لغات التطبيق) App Languages، ستظهر لك قائمة التطبيقات التي يمكنك تغيير لغتها.

اختَر التطبيق الذي تريد تغيير لغته، ثم اختر اللغة التي تريدها.

ثانيًا؛ تغيير اللغة لكل تطبيق على حِدة في هواتف جوجل بكسل:

ولتغيير اللغة لكل تطبيق على حِدة في هواتف جوجل بكسل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (النظام) System.

اضغط على خيار (اللغات والإدخال) Languages & Input.

اضغط على خيار (لغات التطبيق) App Languages، ستظهر لك قائمة التطبيقات التي يمكنك تغيير لغتها.

اختَر التطبيق الذي تريد تغيير لغته، ثم اختَر اللغة.

إذا اختَرت إحدى اللغات، ولكنك لاحظت عدم تغيّر لغة التطبيق، يمكنك تجربة الحلول التالية:

أعِد تشغيل التطبيق. تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت، وإذا غيرت لغة التطبيق عند عدم الاتصال بالإنترنت، قد لا تتغير اللغة. أضف اللغة التي تريدها كلغة ثانوية، ثم حاول تبديل لغة التطبيق مرة أخرى: انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (النظام) System.

اضغط على خيار (اللغات والإدخال) Languages & Input.

اضغط على خيار (اللغات) Languages، ثم أضف اللغة التي تريدها كلغة ثانوية.

بعد بضع دقائق، انتقل إلى الإعدادات في هاتفك مرة أخرى، وغيّر لغة التطبيق كما ذكرنا في الخطوات السابقة.

إذا لم تتغير لغة التطبيق بعد إكمال الخطوات السابقة، فمن المحتمل أن قائمة اللغات المتاحة التي يوفرها التطبيق غير دقيقة، كما يجب عليك التأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيق الذي تريد تغيير لغته حتى ينجح الأمر معك.

ولتحديث جميع التطبيقات في هاتف أندرويد مرة واحدة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية: