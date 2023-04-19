كيفية إعداد ميزة المشاركة العائلية في iCloud 

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تتيح لك ميزة المشاركة العائلية (Family Sharing) مشاركة الوصول إلى خدمات آبل مع ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة، وتشمل خدمات آبل التي يمكنك مشاركتها: iCloud+‎، و Apple Music، وApple TV+ ‎ ، و Apple Fitness+‎، و Apple News+‎، و Apple Arcade. وبإمكان مجموعتك أيضًا مشاركة مشتريات iTunes، و Apple Books، وآب ستور.

لا تقتصر الميزات التي ستحصل عليها من المشاركة العائلية على هذا فقط، بل هناك ميزات أخرى سنوضحها فيما يلي، بالإضافة إلى توضيح كيفية إعداد المشاركة العائلية:

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ميزات المشاركة العائلية

بالإضافة إلى الميزات التي ذكرناها سابقًا، تسمح المشاركة العائلية للأعضاء بالمساعدة في تحديد مكان الأجهزة المفقودة، حيث ستظهر مواقع أجهزة أفراد عائلتك في تطبيق Find My، وبذلك، يمكن تتبع أي جهاز من أجهزة آبل المفقودة أو المسروقة بسهولة.

ستصلك أيضًا أذونات خاصة بطلبات الشراء التي تتم في حسابات الأطفال، حتى لا يتمكن الأطفال من إجراء عملية شراء دون علمك. ويمكن للوالدين أيضًا مراجعة تقارير وقت الشاشة لأطفالهم ووضع حدود زمنية لاستخدام تطبيقات محددة.

لا يتم مشاركة أي معلومات خاصة بين الأفراد المشتركين، بل يُسجّل كل فرد من أفراد الأسرة في خدمات آبل المختلفة باستخدام حسابه الخاص، وبينما يمكن مشاركة ألبومات الصور العائلية، ستظل المستندات والصور والمعلومات الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة في متناول المالك فقط.

كيفية إعداد المشاركة العائلية في هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

لإعداد ميزة المشاركة العائلية باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد؛ اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings . انقر فوق اسمك، ثم انقر فوق (المشاركة العائلية) Family Sharing ثم انقر فوق خيار ( Set Up Your Family) . سترشدك التعليمات التي تظهر في الشاشة إلى كيفية البدء بدعوة أفراد عائلتك. لمشاركة اشتراك +iCloud بعد تفعيل ميزة المشاركة العائلية، انقر فوق (الإعدادات) Settings ، ثم اختر (العائلة) Family. انقر فوق خيار (الاشتراكات) Subscriptions. انقر فوق +iCloud، ثم شارك خطتك الحالية. أرسل رسالة إلى أفراد العائلة لإبلاغهم بأنهم قادرون على استخدام خطة +iCloud المشتركة.

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