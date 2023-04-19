سناب تتيح روبوت الدردشة My AI مجانًا للجميع

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أعلنت شركة (سناب) Snap اليوم الأربعاء عن الإطلاق العالمي لروبوت الدردشة القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (ماي أي آي) My AI في خدمة التراسل المصور (سناب شات).

وقالت الشركة الأمريكية في منشور على مدونتها إن مشتركي خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) Snapchat+ أحبّوا My AI، وهم يُرسلون زهاء مليوني رسالة دردشة يوميًا بغية معرفة المزيد عن الرياضات، والحيوانات الأليفة، والعالم من حولهم.

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وأضافت (سناب): «اليوم، نعلن أن My AI أصبح متاحًا لمستخدمي (سناب شات) عالميًا، وهو يأتي الآن مع ميزات جديدة».

وبذلك، أصبح روبوت الدردشة My AI، الذي أُطلق في شهر شباط/ فبراير الماضي، متاحًا مجانًا لمستخدمي (سناب شات) جميعهم، بعد أن كان حكرًا على مشتركي خدمة (سناب شات بلس).

ويستخدم الروبوت نموذج (جي بي تي) GPT الذي يقوم عليه روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

وتتيح الميزة الجديدة الأولى لمستخدمي (سناب) شات تخصيص روبوت الدردشة، الذي يأتي مع الآلاف من صور (بيتموجي) Bitmoji الرمزية، إذ يمكن تصميم صورة رمزية خاصة للروبوت ثم تسميته، ثم بدء الدردشة معه.

وقالت (سناب) إنه من السهل جلب My AI إلى أي دردشة مع الأصحاب بالإشارة إليه ثم سؤاله بالنيابة عن المجموعة. وسيكون من الواضح دخول روبوت الدردشة إلى المحادثة لأن اسمه سيكون مميزًا.

وأصبح بإمكان روبوت الدردشة My AI تقديم توصيات الأماكن من خاصية الخرائط (سناب ماب) Snap Map، بالإضافة إلى اقتراح العدسات ذات الصلة. ويمكن أيضًا مشاركة (مقاطع سناب) مع الروبوت واستقبال الردود.

وقالت (سناب) في منشورها اليوم أيضًا: «مع أكثر من 55,000 (مقطع سناب) تُنشئ في (سناب شات) كل ثانية في المتوسط، فإن التقاط (مقاطع سناب) طريقة طبيعية لبقاء مجتمعنا على تواصل». وقريبًا، سيكون بإمكان مستخدمي (سناب شات بلس) التقاط (مقاطع سناب) مع My AI والحصول على مقطع مُولَّد فريد تستمر معه الدردشة.

وقالت الشركة إن 99.5 في المئة من ردود My AI تلتزم بإرشادات المجتمع الخاصة بها. ومنذ الإطلاق، عملت (سناب) على تحسينه ببرمجته للالتزام بالإرشادات التي تهدف إلى حماية المستخدمين من الردود التي قد تكون غير مناسبة أو ضارة.

وعملت الشركة أيضًا على تنفيذ إشارة عمرية جديدة باستخدام تاريخ الميلاد لمستخدمي (سناب شات)، وذلك على نحو يجعل روبوت الدردشة يأخذ سنهم في الاعتبار باستمرار.

وأضافت (سناب) تقنية إضافية للتقييد تسمح لها بتقييم مدى خطورة المحتوى الذي يقدمه الروبوت والذي قد يكون ضارًا للمستخدمين، بالإضافة إلى قييد وصول مستخدمي (سناب شات) إلى My AI إن هم أساءوا استخدام الخدمة.

وتعتزم الشركة إدماج روبوت الدردشة في أدوات الوالدين داخل التطبيق، التي ستسمح للأوصياء بمعرفة هل يتحدث المراهقون مع الروبوت وكم مرة.