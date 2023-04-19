تقرير يكشف عن موعد إطلاق أول هاتف قابل للطي من جوجل

أفاد تقرير من شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية يوم الثلاثاء بأن شركة جوجل ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي الأول (بكسل فولد) Pixel Fold خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وبحسب اتصالات داخلية اطلعت عليها (سي إن بي سي)، فإن الشركة تخطط للإعلان عن الجهاز خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (جوجل آي/أو) Google I/O المزمع عقده في 10 أيار/ مايو المقبل.

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وكشفت الوثائق أن الهاتف القابل للطي (بكسل فولد)، المعروف داخل جوجل بالاسم الرمزي (فيليكس) Felix، سيتمتع بـ «المفصل الأكثر متانةً في أي هاتف قابل للطي». وسيُباع بسعر يقارب 1,700 دولار أمريكي لينافس بذلك هاتف (جالاكسي زد فولد 4) Galaxy Z Fold 4 من سامسونج الذي يُباع بسعر 1,799 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت الوثائق أيضًا أن جوجل تخطط لترويج (بكسل فولد) بوصفه هاتفًا مقاومًا للماء وبحجم صغير يمكن وضعه في الجيب، وبشاشته الخارجية التي تأتي بقياس 5.8 بوصات.

وقالت شبكة (سي إن بي سي) إن الصور التي اطلعت عليها تعرض هاتفًا يُفتح كالكتاب ليكشف عن شاشة بحجم حاسوب لوحي صغير بقياس 7.6 بوصات، وهو الحجم ذاته للشاشة الداخلية للهاتف المنافس من شركة سامسونج.

ويزن (بكسل فولد) نحو 283.50 جرامًا، فهو أثقل قليلًا من هاتف (سامسونج جالاكسي زد فولد 4)، ولكنه سيحتوي على بطارية كبرى تقول جوجل إنها تكفي للعمل لمدة 24 ساعة أو ما يصل إلى 72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

وكشفت الوثائق أيضًا أن الهاتف سيُشغَّل بشريحة (تنسور جي2) Tensor G2 من جوجل، وهو المعالج ذاته المستخدم في هاتفي (بكسل 7) و(بكسل 7 برو) اللذين أُطلقا العام الماضي.

وفي حين أن الأجهزة تمثل جزءًا صغيرًا من أرباح جوجل، فإن (بكسل فولد) سيكون أغلى هاتف في سلسلة (بكسل) التابعة للشركة. مع العلم أن تركيز جوجل منصب في البرامج، ومن ذلك: نظام التشغيل أندرويد والمتجر الخاص به (جوجل بلاي)، وهي توفرها لأجهزة الطرف الثالث، مثل: سامسونج التي تعد الشركة الرائدة حاليًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

ويُعتقد أن (بكسل فولد) سيمنح جوجل فرصة لإظهار كيف تبدو تجربة هاتف قابل للطي من صنع جوجل بالكامل. وتحتوي هواتف (بكسل) الأخرى، على سبيل المثال، على ميزات حصرية غير متوفرة في هواتف أندرويد الأخرى، مثل: خيارات تحرير الصور التي يُشغِّلها معالج Tensor.

كما يُعتقد أن إطلاق (بكسل فولد) يأتي وسط تساؤلات بشأن علاقة جوجل وسامسونج. فقد تراجعت أسهم ألفابت يوم الاثنين بأكثر من 3.5 في المئة بعد أن ذكر تقرير من صحيفة (تايمز) Times أن سامسونج تدرس تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بها من جوجل إلى (بينج) التابع لشركة مايكروسوفت في هواتفها الذكية، التي تحقق عائدات سنوية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لشركة جوجل.

ووفقًا للوثائق، ستقدم شركة جوجل حوافز في محاولة لإقناع الناس بالتبديل إلى (بكسل فولد). فعلى سبيل المثال، تخطط الشركة لتقديم خيار الاستبدال لمبادلة هاتف (بكسل) أو (آيفون) أو أي هاتف يعمل بنظام أندرويد للحصول على حسم على (بكسل فولد). كما تخطط لتقديم ساعتها الذكية الأحدث (بكسل ووتش) Pixel Watch مجانًا لمشتري الهاتف.