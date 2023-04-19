انعقاد قمة الاقتصاد الرقمي 2023 بهونج كونج بمشاركة إماراتية

استضافت هونج كونج (قمة الاقتصاد الرقمي 2023) Digital Economy Summit 2023، الحدث الرائد في آسيا للابتكار والتقنية الذي نظمته حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالتعاون مع شركة (سايبربورت) Cyberport، في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، وجمعت القمة قادة العالم المؤثرين في مجالات التقنية والأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومة لتسليط الضوء على أهمية الابتكارات التقنية في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل مجتمع رقمي مرن وقادر على الصمود في المستقبل.

وفي إطار مشاركتها بالحدث، ألقت (جابرييل إنزيريلو)، رئيسة تطوير المنظومة البيئية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، كلمة رئيسية سلطت فيها الضوء على العلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات والصين في الكثير من المشاريع.

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وقالت: «أصبحت الإمارات مركزًا عالميًا لاختبار التقنيات الناشئة، ولطالما كانت الصين سباقة في مجال الابتكارات التقنية. إن التركيز على تطوير المدن الذكية والبنية التحتية القوية سيُمكِّن كلا البلدين من تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة. ومع أن التقنية عامل تمكين رئيسي لنمو القطاعات، فإنها تأتي مرتبطة ببعض المخاطر، مثل: حماية البيانات، والأمن، والخصوصية، لذلك تركز القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على مبادرات تساهم في تحسين مهارات الموظفين وإرساء اقتصاد قائم على المعرفة”.

وتعليقًا على مشاريع المدن الذكية، أضافت جابرييل: “تعد مدينة (مصدر) مثالًا يحتذى به لمشاريع المدن الذكية، إذ تعد مدينة خالية من الكربون والسيارات وتتوافر فيها مشاريع الطاقة المتجددة الواسعة النطاق والمزارع العمودية التقنية».

ويتمثل الهدف الرئيسي لقمة الاقتصاد الرقمي 2023 في تعزيز الرؤى الإقليمية والعالمية لإرساء مستقبل رقمي أفضل للجميع، حيث عرض أكثر من 100 متحدث عالمي أفكارهم على مدى يومين في ثمانية منتديات متخصصة تدور حول موضوع «إرساء مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة».

وترأس الجلسة الافتتاحية كل من (جون لي)، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة والبروفيسور (سون دونج)، سكرتير الابتكار والتقنية والصناعة في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و(شومين كاو)، نائبة المدير في إدارة الفضاء الإلكتروني بالصين و(دونغ تشين)، نائب الوزير في مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، خلال مشاركته في القمة: «إن الإستراتيجيات الرئيسية للخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الوطنية لمنطقة خليج قوانغدونغ وهونج كونج وماكاو الكبرى تدعم مسيرة تطور هونج كونج الرامية إلى أن تصبح مركزًا دوليًا للابتكار والتقنية. نحن على أتم الاستعداد لإطلاق مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي وبذل المزيد من الجهود للتقدم في مجال الابتكار والتقنية. ومن أجل تبني موضوع القمة اليوم، ينبغي لنا احتضان التغييرات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية بهدف إرساء مستقبل أذكى، وستبقى هونج كونج، بوصفها المدينة الوحيدة في العالم التي تجتمع فيها المزايا العالمية ومزايا الصين، المثال الأساسي لشركات البر الرئيسي لتعزيز انتشارها العالمي ولتكون نقطة انطلاق للشركات الأجنبية للوصول إلى سوقها. وسيبقى ضمان استمرار ازدهار آفاق الأعمال والاستثمار في هونج كونج في طليعة أولوياتنا خلال السنوات القادمة».

وقال البروفيسور (سون دونج)، سكرتير الابتكار والتقنية والصناعة في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة: “تعد الرقمنة اتجاهًا حتميًا للوصول إلى التنمية الاقتصادية الحقيقة، ويعد الابتكار والتقنية أحد القوى الدافعة الرئيسية في مسار التحول هذا، إذ إن اعتمادهما يساهم في تنشيط الصناعات التقليدية وإنشاء أعمال تجارية جديدة وتنويع الاقتصاد وتقديم فرص عمل جيدة. أعطت الحكومة في هونج كونج أولوية كبيرة لتطوير الابتكار والتقنية من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة هونج كونج كمدينة ذكية، وسنواصل العمل من أجل إطلاق المزيد من المبادرات القيادية لتطوير اقتصادنا الرقمي ومدينتنا الذكية. وأود أن أشكر شركة Cyberport وجميع المنظمين والشركاء المشاركين، فضلًا عن زملائي في مكتب رئيس قسم المعلومات بالحكومة على جهودهم المبذولة لتنظيم هذه القمة الاستثنائية الناجحة لهذا العام».

وقال (سايمون تشان)، رئيس مجلس إدارة Cyberport: «لقد ساهمت جائحة كوفيد-19 بتسريع وتيرة تبني التحول الرقمي حول العالم الذي سيستمر في إعادة تشكيل حياة الناس وتطوير المدن الذكية والصناعات خلال السنوات المقبلة. تمكنت قمة الاقتصاد الرقمي لعام 2023 من توفير منصة لكبار المفكرين وصناع القرار من الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية للالتقاء واستكشاف الاحتمالات المثيرة التي قد يحملها المستقبل، لذا أود أن أشكر المتحدثين والضيوف جميعهم على مشاركتهم في هذه القمة، التي قدمت مناقشات مثمرة تلهم قادة ورواد الأعمال، وتساهم في تطوير هونج كونج كمركز دولي للابتكار والتقنية».