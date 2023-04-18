هل يحفظ ChatGPT بياناتك ومحادثاتك؟

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أصبحت روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT و Bing Chat أدوات قيمة بفضل إمكانياتها التي تساعد المستخدمين في زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت، إذ يمكنهم الاستعانة بها لكتابة المقالات والأكواد البرمجية وتصحيحها، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وحتى تحليل كميات كبيرة من البيانات.

ولكن كما هو الحال مع أي تقنية مجانية، نجد أنفسنا أمام تساؤل عن الآثار المترتبة على الخصوصية، وبشكل أكثر تحديدًا؛ ماذا يحدث لكل تلك المعلومات التي تدخلها في أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة؟

لذلك سنستعرض في هذا المقال ممارسات تخزين بيانات المستخدم في ChatGPT وكيف يتعامل مع بياناتك الحساسة، وكيف يمكنك حذف بياناتك نهائيًا من خوادم OpenAI؟

أولًا؛ هل يقوم ChatGPT بحفظ بيانات ومحادثات المستخدم؟

نعم، تحفظ شركة (OpenAI) محادثات المستخدمين مع روبوت ChatGPT لتحليلها في المستقبل؛ كما يمكن لموظفيها مراجعة المحادثات بشكل انتقائي لتحسين أنظمتها ولضمان توافق المحتوى مع سياساتها ومتطلبات السلامة، وذلك وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة التي نشرتها الشركة.

إلى جانب المطالبات ومحادثات الدردشة؛ تحفظ شركة (OpenAI) أيضًا بيانات أخرى عند استخدامك روبوت ChatGPT، تتضمن تفاصيل الحساب مثل: اسمك وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى عنوان IP ومعلومات الجهاز، وبيانات بطاقة الائتمان إذا اشتركت في الإصدار المدفوع من ChatGPT.

ثانيًا؛ ماذا تفعل شركة OpenAI ببياناتك؟

وفقًا لشركة OpenAI؛ قد يستخدم مدربو الذكاء الاصطناعي الداخليين محادثات (ChatGPT) لأغراض التدريب، لأنه مثل أي تقنية تستند في عملها إلى التعلم الآلي تُدرب نماذج اللغات GPT-3.5 و GPT-4 من OpenAI على مليارات العينات النصية.

كما يمكن أيضًا تحسينها بشكل أكبر من خلال عملية تُعرف باسم (الضبط الدقيق) fine-tuning التي تتضمن إعادة تدريب النموذج على مجموعة بيانات صغيرة مثل محادثات المستخدم.

لضبط إجابات ChatGPT وجعلها تبدو طبيعية كالمحادثات البشرية أثناء تطويره؛ استخدم المهندسون إحدى تقنيات التعلم الآلي وهي تقنية التعلم المعزز المعتمد على ردود فعل البشر (Reinforcement Learning from Human Feedback) – المعروفة اختصارًا باسم (RLHF) – وهي تقنية طورتها الشركة سابقًا لتحسين نماذج (التعلم المعزز) RL، فبدلاً من ترك النموذج يستكشف بيئته وإجراءاته بشكل عشوائي، تستخدم تقنية (RLHF) ملاحظات من المشرفين البشريين لتوجيه النموذج في الاتجاه الصحيح.

لذلك اشتمل التطوير الأولي على مدربين للذكاء الاصطناعي يزودون (ChatGPT) بمحادثات لعبوا فيها كلا الدورين، دور المستخدم ودور مساعد الذكاء الاصطناعي.

الآن وبعد أن أصبح روبوت ChatGPT متاحًا على نطاق واسع، فمن المنطقي أن تستمر الشركة في جمع محادثات المستخدمين لتدريب الروبوت وتحسينه، وإذا كنت لا تريد استخدام بياناتك في التدريب يمكنك إلغاء الاشتراك بتقديم طلب للشركة من خلال ملء هذا النموذج.

ثالثًا؛ هل تبيع شركة OpenAI بيانات المستخدمين لجهات خارجية؟

تتيح شركة (OpenAI) لأي شخص استخدام روبوت ChatGPT مجانًا، على الرغم من أن توليد الردود يكلف الشركة الكثير من المال. لذلك من المتوقع أن يكون استثمار الشركة في البيانات، ولكن لم تشارك الشركة حتى الآن محادثات ChatGPT لأغراض التسويق وفقًا لما تقوله في موقعها.

وبالنسبة لكيفية تخزين الشركة لبيانات ChatGPT، تقول الشركة إن أنظمتها موجودة في الولايات المتحدة، وتطلب الشركة أيضًا من أي شخص يصل إلى بياناتك توقيع عقود السرية ودعم الالتزامات الأمنية الأخرى.

باختصار؛ حتى الآن لا تبيع شركة OpenAI بيانات مستخدمي روبوت ChatGPT للمعلنين، ولكن قد يرى الموظفون المحادثات من أجل تدريب الروبوت وتحسينه.

رابعًا؛ هل يمكن أن تثق في ChatGPT فيما يتعلق ببياناتك؟

تعرض روبوت ChatGPT منذ أن أصبح متاحًا للجمهور في أكتوبر 2022 حتى الآن لحادثتين تسريب بيانات، في الحادثة الأولى أدى خطأ برمجي إلى رؤية بعض المستخدمين لعناوين الدردشة الخاصة بالآخرين عند تسجيل الدخول، ولكن لم يكشف الخطأ سجلات الدردشة الكاملة أو البيانات الحساسة الأخرى.

ولكن في الحادثة الثانية أدى خطأ تقني إلى تسريب بعض بيانات المستخدمين، ومنها أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم بطاقة الائتمان، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

تشير هذه الحوادث إلى وجود خطر ملموس إذا حفظ ChatGPT جميع بيانات المستخدم، فحتى الآن تمكنت شركة (OpenAI) من الاحتفاظ بسجلات الدردشة الكاملة آمنة بشكل معقول وبعيدًا عن أعين المتطفلين، لكن هذا قد يتغير في أي وقت في المستقبل إذا تعرضت لخرق أمني.

لذلك يجب ألا تشارك المعلومات الشخصية الحساسة أو الأسرار التجارية أو البيانات الطبية مع روبوت ChatGPT أو روبوتات الدردشة المنافسة مثل: Google Bard.

خامسًا؛ كيف تحذف بياناتك من ChatGPT؟

يمكن لمستخدمي ChatGPT سواء الإصدار المجاني أو المدفوع حذف السجل الخاص بالمحادثات والمطالبات من خلال الإعدادات، ولكن هذه الخطوة لا تحذف أي شيء مُخزن في خوادم OpenAI.

وتعد الطريقة الوحيدة لحاليًا حذف بيانات ChatGPT الخاصة بك نهائيًا هي إغلاق حساب OpenAI من خلال الإعدادات أو إرسال طلب لإغلاق حسابك إلى عنوان البريد الإلكتروني (deletion@openai.com).

وبمجرد انتهاء OpenAI من الحذف، من المفترض أن تُحذف جميع بياناتك ومحادثاتك مع ChatGPT نهائيًا من خوادم الشركة، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه العملية تستغرق مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين.