 كيفية استخدام ميزة إزالة الخلفية من الصور في حواسيب ماك

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يحتوي تطبيق Finder في حواسيب ماك التي تعمل بنظام macOS Mojave والإصدارات الأحدث، على ميزة (الإجراءات السريعة) Quick Actions التي تسهل إجراء تعديلات سريعة في الملفات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات المرتبطة بتلك الإجراءات. وفي الخيارات الافتراضية التي تتضمنها قائمة الإجراءات السريعة، هناك خيار يسمح لك بإزالة الخلفية من أي صورة في حاسوب ماك بسهولة، ويُسمى (إزالة الخلفية) Remove Background.

تزيل ميزة Remove Background العنصر الرئيسي في الصورة وتحوله إلى ملف بصيغة PNG، مع خلفية شفافة. وتعمل هذه الميزة بشكل أفضل في الصور التي يظهر فيها عنصر معين بوضوح في المقدمة، مثل: شخص أو حيوان، أو نبات أو غيرها، وخلفية ذات لون موحد إلى حد ما.

1- كيفية استخدام ميزة إزالة الخلفية:

لاستخدام ميزة إزالة الخلفية في حواسيب ماك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Finder. اختر صورة تريد إزالة الخلفية منها. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة في Finder، ثم انقر فوق خيار (الإجراءات السريعة) Quick Actions حتى تظهر قائمة تتضمن مجموعة من الإجراءات. انقر فوق خيار (إزالة الخلفية) Remove Background . انتظر حتى ينتهي الحاسوب من إزالة الخلفية من الصورة، وستلاحظ وجود شريط يُظهر مستوى التقدم في عملية إزالة الخلفية. بعد الانتهاء من إزالة الخلفية، ستظهر نسخة من الصورة تتضمن العنصر الرئيسي فقط وخلفية شفافة، وستكون في شكل ملف بتنسيق PNG وموجودة في بجانب الصورة الأصلية، ولها اسم افتراضي يتضمن اسم الصورة الأصلية، وبجانبه جملة ( Background Removed).

بالإضافة إلى قائمة الإجراءات السريعة الافتراضية التي تضيفها آبل في نظام التشغيل macOS، تشجع آبل مطوري التطبيقات التابعة لجهات خارجية على دعم ميزة الإجراءات السريعة وإضافة خيارات إلى قائمة الإجراءات السريعة تكون مرتبطة بتطبيقاتهم، ليتمكن مستخدمو حواسيب ماك من إجراء تعديلات في الملفات من تطبيق Finder مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيقات أخرى.

2- كيفية إزالة الخلفية باستخدام تطبيق الصور:

إذا كان حاسوبك يعمل بنظام macOS Ventura يكمنك إزالة الخلفية من الصور بطريقة أخرى باستخدام تطبيق الصور وليس تطبيق Finder. إليك كيفية القيام بذلك: