كيفية إعداد المعرّف الطبي في هاتف آيفون وساعة آبل

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يتوفر في هواتف آيفون وساعات آبل الذكية ميزة تُسمى المعرّف الطبي (Medical ID) تسمح للأشخاص بمعرفة معلومات طبية مهمة عنك في حالة الطوارئ، إذ يمكن لأي شخص عرض المعرف الطبي الخاص بك إذا تعرّضت إلى حالة طارئة دون إلغاء قفل هاتفك.

إليك كيفية إعداد هذه الميزة في هواتف آيفون وساعة آبل الذكية:

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1- كيفية إعداد المعرّف الطبي في هاتف آيفون:

لإعداد المعرف الطبي في هاتف آيفون اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Health، ثم انتقل إلى تبويب (Summary) الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة. انقر فوق أيقونة الحساب الشخصي التي تظهر في الزاوية اليمنى العلوية، ثم انقر فوق خيار (المعرف الطبي) Medical ID. انقر فوق زر (البدء) Get Started ثم ابدأ بملء أي معلومات تريد تضمينها في المعرّف الطبي الخاص بك. ويمكنك إضافة التفاصيل التالية:

الاسم والعمر والصورة.

الأمراض التي تعاني منها، مثل: ضغط الدم أو مرض السكري أو غيرها.

ملاحظات طبية، على سبيل المثال: الإشارة إلى أنه في جسمك جهاز لتنظيم ضربات القلب.

أنواع الحساسية التي تعاني منها.

الأدوية التي تتناولها حاليًا.

فصيلة الدم.

الوزن والطول.

لغتك الأساسية.

جهات الاتصال في حالات الطوارئ وأرقام هواتفهم.

4. تأكد من إضافة جهة اتصال واحدة على الأقل للاتصال بها في حالات الطوارئ، وسيتلقى هذا الشخص رسالة توضح موقعك إذا استخدمت ميزة الطوارئ SOS.

5. مرر إلى الأسفل وفعّل خيار (Show When Locked)، ويعد هذا ضروريًا إذا كنت تريد أن يتمكن موظفو الطوارئ من عرض المعرف الطبي الخاص بك دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك. ويمكنك أيضًا تفعيل خيار (المشاركة أثناء مكالمة الطوارئ) Share During Emergency Call إذا كنت ترغب في مشاركة معرفك الطبي تلقائيًا مع خدمات الطوارئ عند الاتصال بها.

احرص على التأكد من دقة جميع المعلومات التي تضيفها إلى المعرف الطبي. وتذكر أن أي بيانات تضيفها تكون مرئية لأي شخص لديه جهاز آيفون الخاص بك، لذلك لا تضف أي معلومات لا تريد أن يعرفها أي شخص.

2- كيفية إعداد المعرف الطبي في ساعة آبل:

يُظهر المعرف الطبي الموجود في ساعة آبل التفاصيل التي أضفتها في هاتف آيفون المقترن بالساعة، لذا تأكد من إعداد المعرف الطبي الخاص بجهاز آيفون أولاً، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Apple Watch في هاتف آيفون، ثم انتقل إلى تبويب My Watch. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق تطبيق Health، ثم اختر (المعرف الطبي) Medical ID. تأكد من صحة جميع التفاصيل وانقر فوق زر (تحرير) Edit إذا كنت بحاجة إلى إجراء أي تغيير.

من المهم إعداد المعرف الطبي في ساعة آبل لأن العديد من المستجيبين للطوارئ يبحثون عن الأساور الطبية عند المرضى لمعرفة بعض المعلومات الطبية الخاصة بهم، لذلك من المحتمل أن يكون المعرف الطبي الموجود في ساعة آبل التي ترتديها مفيدًا أكثر في حالات الطوارئ من ذلك الموجود في هاتفك.