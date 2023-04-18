شاومي تعلن رسميًا عن Xiaomi 13 Ultra بمواصفات فريدة

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أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (شاومي 13 ألترا) Xiaomi 13 Ultra الذي يضع معيارًا جديدًا للتصوير بالإمكانات المميزة لكاميراته.

ويمتاز الهاتف بعدد من ابتكارات التصوير، بالإضافة إلى أفضل العتاد، وبخلاف سلفه (شاومي 12إس ألترا) Xiaomi 12S Ultra، فسيُطلق (شاومي 13 ألترا) في الأسواق العالمية.

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وبالتعاون مع العلامة التجارة الرائدة في مجال التصوير (لايكا) Leica، يأتي (شاومي 13 ألترا) بأربع كاميرات خلفية وُضِعَت تحت قبة زجاجية موحدة تسميها شاومي: عدسات Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH.

وتحتوي الكاميرا الأساسية على مستشعر (سوني آي إم إكس 989) Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل وبقياس بوصة، بالإضافة إلى عدسات مقاسها 23 ملم مثبتة بصريًا مع فتحة ثنائية الخطوة بقياس f/1.9 الذي يسمح بأقل عمق للمجال، وهو مثالي لضبابية الصور والبوكيه، وبقياس f/4.0 للحصول على صور أوضح. ويجمع المستشعر 4 بكسلات بقياس 1.6 ميكرومتر في بكسل واحد، مما ينتج عنه صور بدقة 12.5 ميجابكسل قياس البكسل الواحد فيها 3.2 ميكرومتر.

وتستخدم الكاميرات الثلاث الأخرى مستشعرًا من نوع (سوني آي إم إكس858) Sony IMX868 الجديد بدقة 50 ميجابكسل، وبقياس 1/2.51 بوصة.

ويأتي المستشعر الثاني مع عدسات بقياس 75 ملم وفتحة f/1.8 ومثبت صورة بصري، ومعدل تقريب قدره 3.2x، والثاني يأتي مع عدسات بقياس 120 ملم ومعدل تقريب قدره 5x وفتحة f/3.0، والثالث يأتي مع عدسات بقياس 12 ملم وفتحة f/1.8 وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض وتصوير الأجسام القريبة على مسافة 5 سم.

وباستخدام تقنية التقريب في المستشعر، يمكن لهاتف (شاومي 13 ألترا) تقديم ما يسمى وضع 2×46 mm و 10×240 mm.

وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 مع تركيز ثابت، وهي أيضًا تُجمِّع 4 بكسلات في بكسل واحد للحصول على لقطات نهائية بدقة 8 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى العتاد القوي للكاميرات، الذي يمتاز به (شاومي 13 ألترا)، تعاونت شاومي مع (لايكا) لجلب عدد من الميزات المثيرة إلى الهاتف. فعلى غرار كاميرات شاومي الأخرى التي تحمل علامة (لايكا) التجارية، هناك وضعان لألوان الكاميرا، وهما: Leica Vibrant، و Leica Authentic.

وهناك أيضًا وضع 50MP UltraRAW الجديد للكاميرا الرئيسية، الذي يوفر ملفات 14-bit DNG مع التوضيح المتعدد الإطارات المدمج، وتقليل الضوضاء، وتعديل النطاق الديناميكي. وستوفر شركة أدوبي ملف تعريف مخصصًا للكاميرا لخدمة الصور (لايتروم) Lightroom.

وعلى غرار سلفه، يأتي (شاومي 13 برو) بتصميم مستوحى من الكاميرات مع وحدة دائرية للكاميرا وتشبه العدسة، بالإضافة إلى إطار معدني، وغطاء مكسو بالجلد من الطرازين الأسود والأخضر.

وتقول شاومي إن جلد السيليكون على ظهر الهاتف مضاد للبكتيريا، وهو قادر على الوصول إلى معدل للتثبيط البكتيري بنسبة 99 في المئة. ويأتي الجزء العلوي من ظهر الهاتف مرتفعًا قليلًا لإبراز وحدة الكاميرا.

وفي الواجهة، يقدم (شاومي 13 برو) شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 6.73 بوصات وبدقة 3,200×1,440 بكسل مع معدل تردد قدره 120 هرتز. وتقول شاومي إن الشاشة تقدم معدلًا للسطوع قدره 2,600 شمعة.

ويستخدم الهاتف أحدث شريحة من كوالكوم (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5 إكس) LPDDR5X بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

وتُبرَّد شريحة الهاتف باستخدام تقنية (لو ليكويد كول) Loo LiquidCool التي طورتها شاومي نفسها، وهي تستخدم آلية التبريد الحلقي المتطورة، بالإضافة إلى غرفة البخار.

ويحتوي (شاومي 13 برو) على بطارية باستطاعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي باستطاعة 90 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واط. وسيُراقِب عمرَ البطارية والشحن شرائحُ (شاومي سيرج بي2) Xiaomi Surge P2، و(شاومي سيرج جي1) Xiaomi Surge G1 المخصصتان.

وسيتوفر هاتف (شاومي 13 ألترا) باللون الأسود، والأخضر، الزيتوني، والأبيض، وستكون البداية من الصين اعتبارًا من 21 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بسعر يعادل 870 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 945 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت، وبسعر يعادل 1,060 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت.

وتقول شاومي إن الهاتف سيُطلق في العديد من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.