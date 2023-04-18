أبرز ميزات سماعات جوجل Pixel Buds Pro

تتميز سماعات Pixel Buds Pro بالتصميم الأنيق والمريح للأذن، وتُصدر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، فهي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء، وميزة (الصوت المكاني) Spatial Audio التي تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استماع غامرة تُعطي إحساسًا بقدوم الصوت من جميع الاتجاهات.

وبالإضافة إلى الميزات المتعلقة بجودة الصوت، تتمتع سماعات Pixel Buds Pro بميزات أخرى سنوضح أبرزها فيما يلي:

1- سرعة الاتصال بالأجهزة المختلفة:

تتصل سماعات Pixel Buds Pro بهاتفك الذكي بسهولة، ولا يتطلب الأمر سوى فتح علبة الشحن وسيظهر إشعار في الهاتف لربط سماعات الأذن. ويمكنك أيضًا وصلها بسهولة بأجهزة أخرى تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، مثل: حواسيب ويندوز وهواتف آيفون، بالضغط مطولًا فوق زر الاقتران الموجود في علبة الشحن.

2- إمكانية استخدامها للعثور على هاتفك:

إذا نسيت أي تضع هاتفك، فيمكنك استخدام سماعات Pixel Buds Pro للبحث عنه، بقول: مرحبًا جوجل، ابحث عن هاتفي، ثم سيبدأ هاتفك بالرنين.

وإذا فقدت إحدى السماعات، فيمكنك العثور عليها باستخدام تطبيق Pixel Buds حيث يمكنك النقر فوق خيار (Find Device)، ثم انقر فوق خيار Ring Left أو Ring Right لجعل السماعة المفقودة تصدر صوت رنين، وستتمكن بعد ذلك من تحديد مكانها.

3- سهولة التبديل بين جهازين مقترنين:

مع وجود ميزة الاتصال المتعدد النقاط (Multipoint connectivity) في سماعات Pixel Buds Pro، يمكنها التبديل تلقائيًا بين جهازين مقترنين معها، سواء كانت الأجهزة هي حواسيب أو أجهزة لوحية أو أجهزة التلفاز الذكية أو هواتف أندرويد و آيفون. وهذا يعني أنه عندما تشاهد مقطع فيديو في يوتيوب في حاسوبك وأنت تضع السماعات في أذنيك، وتلقيت مكالمة هاتفية سينتقل صوت المكالمة في السماعات تلقائيًا.

4- إمكانية التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها باستخدام مساعد جوجل:

يمكنك استخدام (مساعد جوجل) Google Assistant لإيقاف تشغيل المقطع الصوتي الذي تستمع إليه، أو الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي، على سبيل المثال: قل: مرحبًا جوجل، الأغنية التالية. ويمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل ومعرفة مقدار البطارية في السماعات دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك.

5- عمر البطارية الطويل:

تتميز سماعات Pixel Buds Pro بعمر بطارية طويل، إذ يمكنك الاستمرار في استخدامها لمدة 11 ساعة مع إيقاف تشغيل وضع إلغاء الضوضاء وحوالي سبع ساعات مع تشغيل وضع إلغاء الضوضاء. وتمنحك علبة الشحن ما يصل إلى 20 ساعة إضافية.

6- سهولة التحكم في الصوت:

اعتمادًا على الطريقة التي تلمس بها القطعة الخارجية المستديرة في سماعات Pixel Buds Pro، يمكنك رفع مستوى الصوت أو خفضه وتشغيل المقاطع الصوتية وإيقافها مؤقتًا، والانتقال إلى المقطع الصوتي التالي ورفض المكالمات أو الرد عليها. ويوضح تطبيق Pixel Buds إيماءة اللمس الخاصة بكل إجراء، ويمكنك تخصيص إيماءة (اللمس مع الاستمرار) Touch and hold للتبديل بين (وضع إلغاء الضوضاء) Active Noise Cancellation و(وضع الشفافية) Transparency Mode، أو التحدث إلى مساعد جوجل.