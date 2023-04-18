أبرز التطبيقات للعناية بالحيوانات الأليفة لمستخدمي أندرويد

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تُعد الحيوانات الأليفة جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتُعد الرعاية المناسبة لهذه الحيوانات أمرًا مهمًا للغاية. ولكنها ليست سهلة خاصةً بالنسبة للمبتدئين في مجال تربية الحيوانات الأليفة، لذلك؛ طوّرت العديد من التطبيقات للمساعدة في العناية بالحيوانات الأليفة بطرق مختلفة.

وفي هذا المقال سنذكر 6 من أبرز تلك التطبيقات والمُتاحة لمُستخدمي أندرويد:

1- تطبيق 11pets: Pet care:

إذا كنت تبحث عن تطبيق لمساعدتك في رعاية الحيوانات الأليفة، فإن تطبيق (11pets: Pet Care) هو خيار ممتاز. يحتوي هذا التطبيق على ثلاثة أوضاع، وهي: (11pets: Pet Care) للعائلات التي لديها حيوانات أليفة، و(11pets: Groomer) لمربي الحيوانات المحترفين، و(11pets: Adopt) لمنظمات رعاية الحيوان.

لنفترض أنك اخترت الوضع الخاص بالعائلات التي تربي حيوانات أليفة، في هذه الحالة، سيساعدك هذا التطبيق في تحديد المهام اليومية الخاصة برعاية حيوانك الأليف، وتتبع البيانات الطبية والسجلات الصحية الخاصة بالحيوان، وسيذكرك بمواعيد المطاعيم بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى التي يوفرها هذا التطبيق.

تطبيق 11pets: Pet Care مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Dogo — Puppy and Dog Training :

إذا كنت تخطط لتدريب كلبك، فإن Dogo يُعد خيارًا مناسبًا لك. فهذا التطبيق يتميز بتصميمه البسيط وسهولة استخدامه، ويتضمن أكثر من 100 تدريب للكلاب بالإضافة إلى الألعاب، ونصائح من مدربي الكلاب.

وبعد إتقان كلبك لأي مهارة، يمكنك إرسال مقطع فيديو إلى مدربي الكلاب في تطبيق Dogo للحصول على ملاحظات تُساعدك في تحسين مهارات الكلب وتدريبه بشكل أفضل.

تطبيق Dogo مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Whistle: Smart Pet Tracker :

تطبيق Whistle هو أحد أبرز التطبيقات المتخصصة برعاية الحيوانات الأليفة، ومراقبة صحتها وتدريبها، وتتبع مكانها. ويُقدم هذا التطبيق مؤشرات حول صحة حيوانك الأليف بناءً على البيانات التي تضيفها، وبالاستعانة بتلك المؤشرات ستتمكن من اتخاذ قرارات مناسبة لتحسين صحته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة مواقع آمنة لحيوانك الأليف مثل: منزلك ومكتبك. وسيصلك إشعار عندما يغادر الحيوان المكان الآمن.

تطبيق مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Puppr – Dog Training & Tricks :

Puppr هو تطبيق متخصص في تدريب الكلاب، ويُساعد في تتبع تقدم الكلب في أي تدريب. وهو مناسب لأصحاب الكلاب ذوي الخبرة والجدد. ويحتوي على أكثر من 100 فيديو تعليمي عن كيفية تدريب الكلاب. ومن خلال هذا التطبيق، يمكنك تتبع التقدم الذي أحرزه الكلب، وإضافة جدول خاص بالتدريبات لتذكيرك بموعد كل تدريب.

تطبيق Puppr مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Cat Training:

يحتوي تطبيق Cat Training على الكثير من المعلومات لمساعدتك في فهم سلوك قطتك وكيفية تدريبها. ويغطي هذا التطبيق المشكلات الشائعة في مجال رعاية القطط ويوفر نصائح وتدريبات عملية يجب أن يعرفها كل شخص يربي قطة.

تطبيق Cat Training مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

6- تطبيق Pet Monitor VIGI:

Pet Monitor VIGI هو تطبيق متخصص بمراقبة الحيوانات الأليفة، إذ يمكنك تنزيله في جهازين، أحدهما يبقى في المنزل، ومن خلال الجهاز الآخر ستتمكن من مشاهدة حيوانتك الأليفة، ومراقبتها والتحدث معها، فهذا التطبيق يوصل الأصوات من كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تصوير الفيديو.

تطبيق Pet Monitor VIGI مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مقابل 4 دولارات و99 سنتًا.