أبرز الأدوات لإدراة كلمات المرور في حواسيب ويندوز 

تُعد كلمات المرور الآمنة والقوية من العوامل الأساسية لحماية الحسابات الشخصية والمهنية عبر الإنترنت. ومع زيادة الاختراقات الأمنية، أصبح استخدام كلمات المرور الآمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن هنا جاءت الحاجة إلى الاستعانة بأدوات متخصصة في إنشاء كلمات مرور قوية وآمنة دون الاضطرار إلى تذكرها، ومع استخدام تلك الأدوات يمكنك التوقف عن استخدام كلمة مرور واحدة في كل الحسابات أو إنشاء كلمة مرور بسيطة لتسهيل حفظها مما يعرضك لأخطار أمنية.

فإذا كنت تبحث عن أداة متخصصة في إنشاء كلمات المرور يمكنك تنزيلها في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز، يمكنك تجربة إحدى الأدوات التالية:

1- أداة SecureSafe Pro Password Generator:

SecureSafe Pro Password Generator هي أداة لإنشاء كلمات المرور يمكنك استخدامها في حواسيب ويندوز. وبعد تنزيلها، يمكنك استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام الإنجليزية لإنشاء كلمة مرور. وفي قسم (advanced) يمكنك تفعيل خيار إضافة رموز خاصة إلى كلمة المرور لجعلها أكثر أمانًا. وعند إنشاء كلمة المرور سيظهر لك مؤشر يدل على قوة الكلمة، وبعد التأكد من أن الكلمة قوية يمكنك حفظها أو نسخها.

يمكنك تنزيل أداة SecureSafe Pro Password Generator في حاسوب ويندوز مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الخطة المدفوعة مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا.

2- أداة Gaijin Password Generator:

Gaijin Password Generator هي أداة لإنشاء كلمات مرور بعدّة لغات يمكنك استخدامها في حواسيب ويندوز. تُنشئ هذه الأداة كلمات مرور باللغة الألمانية بشكل افتراضي، ولكن يمكنك تغيير اللغة من تبويب Extras.

تتميز هذه الأداة بتوفير خيارات وتبويبات متعددة لتسهيل الاستخدام، إذ تحتوي على تبويب يُسمى (Simple) لإنشاء كلمة مرور بسيطة ومتوسطة القوة. بينما يتيح لك تبويب (Extended) تخصيص كلمة المرور بإضافة أحرف صغيرة وكبيرة ورموز وأرقام. أما تبويب (Generated Passwords) فهو لعرض جميع كلمات المرور التي أنشأتها، وتبويب Password Check للتحقق من قوة كلمة المرور الحالية.

يمكنك تنزيل أداة Gaijin Password Generator في حاسوب ويندوز مجانًا.

3- أداة IObit Random Password Generator:

يمكنك استخدام أداة IObit Random Password Generator لإنشاء كلمة مرور تتضمن حروفًا وأرقامًا ورموزًا خاصة عددها يتراوح بين ستة و 64. وبعد تحديد طول كلمة المرور، حدد ما تريد تضمينه في كلمة المرور بتفعيل الخيار الخاص بإضافة الأحرف الصغيرة (small letters) والأحرف الكبيرة (capital letters)، والأرقام وعلامات الترقيم والرموز الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء كلمة مرور واحدة أو عدّة كلمات يصل عددها إلى 100. وعند النقر فوق زر Generate يمكنك معاينة كلمة المرور قبل حفظها، وستلاحظ وجود مؤشر يتغير لونه للدلالة على قوة كلمة المرور. وبعد التأكد من أن كلمة المرور مناسبة، انقر فوق زر Copy لحفظ كلمة المرور في تبويب (مدير كلمة المرور) password manager.

يمكنك تنزيل أداة IObit Random Password Generator في حاسوب ويندوز مجانًا.

4- أداة Advanced Password Generator:

تتميز أداة Advanced Password Generator بواجهة مستخدم بسيطة يمكنك استخدامها بسهولة لإنشاء كلمات مرور تتراوح بين سبعة و100 حرف. وبعد تنزيل الأداة، انقر فوق رمز المفتاح الظاهر في الجهة السُفلية لإنشاء كلمة مرور جديدة، ثم انقر فوق خيار Copy Password لنسخها. ويمكنك تخصيص كلمات المرور بإضافة أحرف، وأرقام ورموز.

يمكنك تنزيل أداة Advanced Password Generator في حاسوب ويندوز مجانًا.

5- أداة NordPass Password Manager:

NordPass Password Manager هي أداة لإدارة كلمات المرور الخاصة بك، ويمكنك استخدامها أيضًا لإنشاء كلمات مرور جديدة. وبعد تثبيتها في حاسوبك، افتح تبويب (Password Generator) الظاهر في الجهة اليُسرى، وحدد نوع كلمة المرور (Type) بتفعيل خيار (Characters) أو (Words).

حدد طول الكلمة وفعّل الخيارات الخاصة بتضمين الأحرف الكبيرة والأرقام والرموز في كلمة المرور. ثم انقر فوق زر Generate لإنشاء كلمة المرور الجديدة. بعد ذلك، يمكنك حفظ كلمة المرور واستخدامها لحسابك الجديد في أحد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.

يمكنك تنزيل أداة NordPass Password Manager في حاسوب ويندوز مجانًا.