هواوي تعلن عن هواتف nova 11 الجديدة

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أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين عن سلسلة (نوفا 11) Nova 11 التي تضم ثلاثة هواتف ذكية، هي: (نوفا 11) nova 11، و(نوفا 11 برو) nova 11 Pro، و(نوفا 11 ألترا) nova 11 Ultra.

وتشترك الهواتف الثلاثة في المعالج الذي يأتي من نوع (سنابدراجون 778جي) Snapdragon 778G من كوالكوم الذي يدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط.

nova 11 Pro و nova 11 Ultra

الفرق بين هاتفي (نوفا 11 برو) و(نوفا 11 ألترا) أن الأخير يدعم إمكانية التراسل عبر الأقمار الصناعية الثنائي الاتجاه عبر كوكبة (بيدو) Beidou الصينية.

ويقدم كلا الهاتفين شاشة من نوع (10-بت أمولد) 10-bit AMOLED بقياس 6.78 بوصات مع معدل تردد قدره 120، وهي تأتي بدقة 2,652×1,200 بكسل، ويمتاز بعض الإصدارات بطبقة حماية من زجاج (كولون جلاس) Kulun Glass مع حافات منحنية قليلًا.

وفي أعلى الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية المزدوجة، التي تأتي الرئيسية منهما بدقة 60 ميجابكسل مع إمكانية التصوير بزاوية 100 درجة، أما الثانوية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 2x لأغراض التقاط صور البورتريه.

وعلى ظهر الهاتفين ثلاث كاميرات، تأتي الأولى منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قابلة للتعديل بين f/1.4 و f/4.0، وحساس للتصوير من نوع RYYB، ودعم ميزة التركيز البؤري التلقائي الليزري Laser AF. وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وهناك حساس عُشاري القنوات لالتقاط حرارة الألوان، الهدف منه المساعدة في تعديل الألوان في الحساسين الآخرين.

ويحتوي هاتفا (نوفا 11 برو) و(نوفا 11 ألترا) على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 100 واط.

وتتضمن الميزات الأخرى في الهاتفين: نظام التشغيل (هارموني أو إس 3.0) HarmonyOS من هواوي، وجلدًا نباتيًا من الطرازين الأخضر، والأسود. أما الطرازان الآخران: الأبيض والذهبي، فهما يأتيان مع ظهر من الزجاج.

ويأتي هاتف (نوفا 11 برو) مع ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أما هاتف (نوفا 11 ألترا) فهو يأتي بسعة 512 جيجابايت فقط.

وسيبدأ سعر (نوفا 11 برو) في الصين اعتبارًا من 510 دولارات أمريكية بدون زجاج Kulun Glass، إذ ترفع طبقة الحماية السعر بمقدار 30 دولارًا أمريكيًا. أما خيار 512 جيجابايت فهو يُباع بسعر 582 دولارًا أمريكيًا بدون طبقة الحماية الزجاجية.

ويبدأ سعر هاتف (نوفا 11 ألترا) من 655 دولارًا أمريكيًا، مع إضافة 70 دولارًا أمريكيًا لمن يريد طبقة الحماية وخدمة التراسل الفضائي.

nova 11

يشترك هذا الهاتف مع الهاتفين الآخرين بنوع الشاشة ومعدل التردد، ولكن الشاشة تأتي بقياس 6.7 بوصات، وبدون الحافات المنحنية.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى حساس لدرجة حرارة الألوان. أما الكاميرا الأمامية، فهي ليست مزدوجة، إذ تأتي كاميرا واحدة بدقة 60 ميجابكسل مع زاوية تصوير قدرها 100 درجة ودعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

ويحتوي (نوفا 11) على بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة ولكن سرعة الشحن تنخفض معه إلى 66 واط بدلًا من 100 واط. ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية (واي فاي 6).

ويأتي الهاتف أيضًا بالأخضر، والأسود، والأبيض، والذهبي، ولكن مع غطاء من البلاستيك. وسيُباع خيار 128 جيجابايت بسعر يعادل 363 دولارًا أمريكيًا، وبسعر 410 دولارات أمريكية لخيار 256 جيجابايت.

ويتوفر من الهاتف إصدار باللونين الأخضر والأسود فقط، وذلك بسعة 512 جيجابايت وزجاج الحماية، وذلك بسعر 495 دولارًا أمريكيًا.، وستبدأ هواوي بيع الدفعة الأولى يوم الأربعاء المقبل.