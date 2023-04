كيف يحسن نظام أندرويد 14 إدارة الإشعارات؟

تركز شركة جوجل في تطوير نظام أندرويد 14 على إضافة الميزات الجديدة التي تسهل عليك التنقل داخل النظام، وتخصيص جهازك حسب رغبتك، ويضم الإصدار التجريبي الأول من النظام إجراءات مخصصة ضمن خيارات المشاركة، وتحسين إدارة الإشعارات، وتحسينات في تفضيلات اللغة لكل تطبيق، وتقييد الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو، وغيرها الكثير من الميزات.

ولكن ما يهمنا في هذا المقال هي ميزات إدارة الإشعارات وكيف تعمل جوجل على تحسينها في نظام أندرويد 14؟

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14 يوم الخميس الماضي، وقد رُصدت ميزة جديدة لإدارة الإشعارات، تسمح بالتحكم في ظهور الإشعارات بملء الشاشة.

يضم كل إصدار جديد من نظام أندرويد العديد من الميزات والتحسينات في الإشعارات، ولكن حتى إصدار أندرويد 13 لا تزال إشعارات ملء الشاشة تزعج الكثير من مستخدمي النظام، حيث تظهر هذه الإشعارات أثناء التنبيهات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر واتساب أو مسنجر أو أي تطبيق آخر، وتمنع رؤية أي محتوى آخر في شاشة الهاتف.

ولكن في نظام أندرويد يمكنك التحكم في هذه الإشعارات، إذ تسمح لك الميزة الجديدة بمنع التطبيقات من عرض محتوى الإشعارات بملء الشاشة بل ستظهر بالتنسيق نفسه الذي تظهر به الإشعارات الأخرى. وهذه الميزة ليست ميزة رئيسية في نظام أندرويد 14 ولكنها ميزة خفية رصدها الصحفي التقني (Mishaal Rahman).

على سبيل المثال؛ إذا فعّلت هذه الميزة لتطبيق واتساب، فستظهر إشعارات المكالمات الصوتية والمرئية كإشعار عادي دون شغل شاشتك بالكامل، وتعطيل كل ما تشاهده، ويمكنك بعد ذلك توسيع هذا الإشعار للوصول إلى زري الإجابة والرفض.

في الوقت الحالي؛ هذه الميزة متاحة فقط في الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 14، وإذا كنت تستخدم أحد هواتف أندرويد المؤهلة للحصول على النظام، فيمكنك الوصول إلى هذه الميزة عبر الخطوات التالية:

كما يتضح من لقطات الشاشة التي نشرها (Mishaal Rahman) عبر تويتر، تنطبق هذه الميزة الجديدة على مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل: تطبيق الساعة، وجيميل، وفيسبوك، و Discord.

Mini Android 14 feature spotlight:

You can now control whether apps can send you full-screen notifications!

This is done by going to Settings > Apps > Special app access > Manage full screen intents, as shown in these screenshots. pic.twitter.com/3pNPrDJ1zT

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023