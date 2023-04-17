كيف يحسن نظام أندرويد 14 إدارة الإشعارات؟

تركز شركة جوجل في تطوير نظام أندرويد 14 على إضافة الميزات الجديدة التي تسهل عليك التنقل داخل النظام، وتخصيص جهازك حسب رغبتك، ويضم الإصدار التجريبي الأول من النظام إجراءات مخصصة ضمن خيارات المشاركة، وتحسين إدارة الإشعارات، وتحسينات في تفضيلات اللغة لكل تطبيق، وتقييد الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو، وغيرها الكثير من الميزات.

ولكن ما يهمنا في هذا المقال هي ميزات إدارة الإشعارات وكيف تعمل جوجل على تحسينها في نظام أندرويد 14؟

1- التخلص من إشعارات ملء الشاشة:

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14 يوم الخميس الماضي، وقد رُصدت ميزة جديدة لإدارة الإشعارات، تسمح بالتحكم في ظهور الإشعارات بملء الشاشة.

يضم كل إصدار جديد من نظام أندرويد العديد من الميزات والتحسينات في الإشعارات، ولكن حتى إصدار أندرويد 13 لا تزال إشعارات ملء الشاشة تزعج الكثير من مستخدمي النظام، حيث تظهر هذه الإشعارات أثناء التنبيهات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر واتساب أو مسنجر أو أي تطبيق آخر، وتمنع رؤية أي محتوى آخر في شاشة الهاتف.

ولكن في نظام أندرويد يمكنك التحكم في هذه الإشعارات، إذ تسمح لك الميزة الجديدة بمنع التطبيقات من عرض محتوى الإشعارات بملء الشاشة بل ستظهر بالتنسيق نفسه الذي تظهر به الإشعارات الأخرى. وهذه الميزة ليست ميزة رئيسية في نظام أندرويد 14 ولكنها ميزة خفية رصدها الصحفي التقني (Mishaal Rahman).

على سبيل المثال؛ إذا فعّلت هذه الميزة لتطبيق واتساب، فستظهر إشعارات المكالمات الصوتية والمرئية كإشعار عادي دون شغل شاشتك بالكامل، وتعطيل كل ما تشاهده، ويمكنك بعد ذلك توسيع هذا الإشعار للوصول إلى زري الإجابة والرفض.

في الوقت الحالي؛ هذه الميزة متاحة فقط في الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 14، وإذا كنت تستخدم أحد هواتف أندرويد المؤهلة للحصول على النظام، فيمكنك الوصول إلى هذه الميزة عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

اضغط على خيار (الوصول الخاص للتطبيقات) Special app access.

اضغط على خيار (إدارة أهداف ملء الشاشة) Manage full screen intents، وهنا ستظهر لك قائمة التطبيقات التي يمكنك منعها من عرض الإشعارات في وضع ملء الشاشة.

كما يتضح من لقطات الشاشة التي نشرها (Mishaal Rahman) عبر تويتر، تنطبق هذه الميزة الجديدة على مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل: تطبيق الساعة، وجيميل، وفيسبوك، و Discord.

Mini Android 14 feature spotlight: You can now control whether apps can send you full-screen notifications! This is done by going to Settings > Apps > Special app access > Manage full screen intents, as shown in these screenshots. pic.twitter.com/3pNPrDJ1zT — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023

2- الإشعارات المرئية:

تُعد ميزة الإشعارات المرئية – التي تعتمد على مصباح الفلاش الموجود بجوار عدسة الكاميرا الخلفية – واحدة من أبرز الميزات المفقودة في نظام أندرويد، وقد تغلبت الشركات المصنعة للهواتف بتقديمها في واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها، ولكن من الجيد أن تضمنها جوجل في نظام أندرويد نفسه.

ضمنت جوجل في نظام أندرويد 14 ميزة جديد تتيح لك مزامنة الإشعارات مع الفلاش من الكاميرا أو الشاشة، إذ يمكنك اختيار تشغيل مصباح الفلاش الموجود بجوار عدسة الكاميرا الخلفية، أو وميض الشاشة، أو كليهما في الوقت نفسه.

وإذا فعّلت خيار (إشعارات وميض الشاشة) Screen flash notifications؛ فيمكنك اختيار لون الوميض من بين 12 خيارًا، وكلها تدرجات ألوان لامعة على غرار إضاءة النيون. وهذه ميزة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية، لأنها توفر دليلًا مرئيًا على استقبال مكالمة أو رسالة نصية قصيرة أو إشعار.