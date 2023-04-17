كيفية حذف جهات اتصال متعددة في آيفون مرة واحدة

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عندما أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 16، أضافت ميزة جديدة تتيح لك تحديد عدّة جهات اتصال في آيفون، ثم يمكنك نسخ جميع جهات الاتصال التي حددتها أو إرسالها لشخص ما أو دمجها أو حذفها مرة واحدة.

سنوضح فيما يلي كيفية استخدام هذه الميزة، بالإضافة إلى طريقة أخرى يمكنك اتباعها لحذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة:

1- كيفية حذف جهات اتصال متعددة في هاتف آيفون:

لحذف جهات اتصال متعددة في هاتفك مرة واحدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الهاتف ثم انتقل إلى تبويب (جهات الاتصال) Contacts. اضغط مطولًا باستخدام إصبعين لتحديد جهة اتصال واحدة، ثم اسحب إصبعيك إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد جهات الاتصال التي تريد حذفها. بعد اختيار جميع جهات الاتصال التي تريد حذفها، حرر أصابعك. اضغط لفترة طويلة فوق جهات الاتصال المحددة وستظهر قائمة منبثقة تتضمن عدّة خيارات، وهي: (نسخ) Copy، و(مشاركة) Share، و(دمج) Merge، و (حذف) Delete . انقر فوق خيار (حذف) Delete.

هذه هي أسهل طريقة لحذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة من هاتف آيفون، ومع ذلك، إذا كانت هذه الطريقة لا تناسبك لأن جهات الاتصال ليست بجوار بعضها، فيمكنك تجربة الطريقة التالية التي تتطلب استخدام iCloud.

2- كيفية حذف جهات اتصال متعددة في آيفون باستخدام iCloud:

إذا كنت تستخدم iCloud، فيمكنك الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك عبر جميع أجهزة آبل التي تمتلكها. وأي تغييرات ستجريها تظهر تلقائيًا في جميع أجهزتك المرتبطة بحساب آيكلاود نفسه. لذا؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف جهات اتصال متعددة مرة واحدة باستخدام iCloud في حاسوب ماك، وستظهر التغييرات في هاتف آيفون:

انتقل إلى موقع iCloud.com في حاسوبك وليس من هاتفك، ثم سجّل الدخول باستخدام معرف آبل Apple ID وكلمة المرور الخاصة بك. في الصفحة الرئيسية، اختر (جهات الاتصال) Contacts. اضغط مع الاستمرار فوق زر Control في لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوب ماك، وحدد جميع جهات الاتصال التي تريد حذفها. انقر فوق أيقونة (الإعدادات) Settings الظاهرة في الجهة اليُسرى السُفلية من الشاشة. انقر فوق زر (حذف) Delete. في النافذة المنبثقة، انقر فوق (حذف) Delete مرة أخرى للتأكيد.

ستُحذف جهات الاتصال التي حددتها في جميع أجهزتك. ويمكنك الانتقال إلى تطبيق الهاتف في آيفون والتحقق من أن جهات الاتصال التي حذفتها لم تعد موجودة.