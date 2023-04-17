سيجا تستحوذ على روفيو مقابل 776 مليون دولار

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أعلنت شركة صناعة الألعاب اليابانية العملاقة (سيجا) Sega اليوم الاثنين أنها قدمت عرضًا بقيمة 706 ملايين يورو (776 مليون دولار) لشركة (روفيو) Rovio الفنلندية التي تصنع لعبة (الطيور الغاضبة) Angry Birds المشهورة.

وقالت (سيجا) في بيان إن الصفقة ستكون لكامل الأسهم والخيارات القائمة لشركة (روفيو)، مع تقييم الأسهم عند 9.25 يورو للسهم، أي ما يقرب من 19 في المئة علاوة على سعر إغلاقها قبل الإعلان. وأضافت الشركة أن مجلس إدارة (روفيو) يدعم العرض.

وبحسب البيان اليوم الاثنين، فقد نُزِّلت ألعاب (روفيو) أكثر من 5 مليارات مرة. وفي الوقت نفسه، رُخِّص امتياز (الطيور الغاضبة) في منتجات ترفيهية واستهلاكية أخرى.

وتأسست شركة (سيجا)، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، في عام 1960، وتشتهر بامتيازاتها: (القنفذ سونيك) Sonic the Hedgehog، و(الحرب الشاملة) Total War، بالإضافة إلى منصات للألعاب، مثل: (سيجا جنيسيس/ميجا درايف) Sega Genesis/Mega Drive، التي كانت مشهورة خارج اليابان في التسعينيات.

وتريد الشركة اليابانية استخدام (روفيو) لتوسيع وجودها في سوق ألعاب الأجهزة المحمولة، وقالت إنها ستستخدم قدرات تطوير ألعاب الأجهزة المحمولة التي تُشغَّل مباشرةً لتحويل الألعاب الحالية إلى إصدارات مخصصة للأجهزة المحمولة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة (روفيو) نحو مليار دولار.

وأغلقت أسهم (سيجا سامي) Sega Sammy، الشركة القابضة لسيجا بعد اندماجها في عام 2004 مع شركة (سامي)، في اليابان على انخفاض بنسبة 4.2 في المئة يوم الاثنين قبل الإعلان عن الاستحواذ.

وقال (هاروكي ساتومي)، الرئيس التنفيذي لمجموعة (سيجا سامي)، في بيان: «من بين أسواق الألعاب العالمية السريعة النمو، يتمتع سوق ألعاب الهاتف المحمول بصورة خاصة بإمكانات عالية، وكان هدف (سيجا) الطويل المدى هو تسريع توسعها في هذا المجال».

وأضاف (ساتومي) أن لعبة (الطيور الغاضبة) محبوبة في جميع أنحاء العالم. «وأنا واثق من أنه سيكون للجمع بين العلامتين التجاريتين والشخصيات وقاعدة المعجبين لكلتا الشركتين، بالإضافة إلى ثقافة الشركة ووظائفها، تضافر كبير في قابل الأيام».

وقال (ألكسندر بيليتييه-نورماند)، الرئيس التنفيذي لشركة (روفيو)، إن (ريد) Red، الشخصية الرئيسية في (الطيور الغاضبة)، و(القنفذ سونيك) هما «شخصيتان مألوفتان عالميًا من صنع شركتين متكاملتين على نحو ملحوظ، مع انتشار عالمي يمتد عبر الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب ومنصات الألعاب وما وراء ذلك».