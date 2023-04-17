أخطاء شائعة يرتكبها مستخدمو نظام ويندوز 11

يحتوي نظام التشغيل ويندوز 11 على العديد من الميزات الجديدة التي تمنح المستخدم تجربة استخدام سلسة وفعّالة، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين المبتدئين أن يرتكبوا بعض الأخطاء التي تؤثر في تجربتهم عند استخدام حواسيب ويندوز 11.

ولذلك، سنستعرض في هذا المقال بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمو نظام ويندوز 11، وسنقدم بعض النصائح والحلول لتجنب هذه الأخطاء والاستمتاع بتجربة استخدام أفضل لنظام ويندوز 11:

1- تحديث ويندوز 11 دون وجود نسخة احتياطية من البيانات:

قبل تحديث نظام التشغيل في حاسوبك، يجب عليك دائمًا حفظ نسخة من جميع البيانات المهمة، وذلك لأن هناك فرصة لفقدان البيانات إذا تعطل حاسوبك بشكل غير متوقع أثناء تحديث نظام ويندوز.

يمكنك إنشاء نسخة للملفات وتخزينها في قرص تخزين خارجي، ثم استعادة جميع المستندات أو الملفات أو أي شيء تحتفظ به كنسخة احتياطية بعد اكتمال التحديث. بهذه الطريقة، يمكنك إلغاء فرص فقدان البيانات أثناء تحديث نظام ويندوز 11.

2- تعطيل تحديثات ويندوز:

يجب ألا تفكر أبدًا في تعطيل التحديثات في ويندوز، خاصة إذا كان الحاسوب متصلاً بالإنترنت. فعند تعطيل التحديثات، يصبح حاسوبك عرضة للتهديدات الأمنية. والجانب السلبي الآخر لتعطيل التحديثات هو أن الميزات والتغييرات الجديدة الموجودة في كل تحديث لن تصل إلى حاسوبك.

من الممكن إيقاف أو تعطيل التحديثات التلقائية مؤقتًا في نظام ويندوز 11 عندما لا تريد أن يقاطع التحديث عملك. وبمجرد الانتهاء من كل أعمالك في الحاسوب، يجب تحديث نظام ويندوز 11 في حاسوبك فورًا.

3- استخدام الحساب المحلي بدلًا من حساب مايكروسوفت:

أثناء إعداد نظام ويندوز، سيكون لديك خيار لربطه بحساب مايكروسوفت. إذا تخطيت هذه الخطوة في البداية، لأنه لم يكن لديك حساب مايكروسوفت أو اتصال بالإنترنت في ذلك الوقت، فإن الحاسوب سيُنشئ حسابًا افتراضيًا يُعرف باسم (حساب مستخدم محلي) local user account.

لكن استخدام حساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول إلى حاسوبك يوفر لك العديد من الميزات، وأبرزها أن مفتاح تنشيط ويندوز 11 (activation key) مرتبط بحساب مايكروسوفت وإذا فقدت ذلك الرمز يمكنك استعادته بسرعة من حسابك في مايكروسوفت. بالإضافة إلى ذلك، عند استخدام حساب مايكروسوفت، يمكنك الوصول تلقائيًا إلى BitLocker، وهو برنامج مصمم لحماية بيانات المستخدم.

4- استخدام كلمة المرور نفسها للحساب المحلي وحساب مايكروسوفت:

يمكنك الحصول على حسابين منفصلين لتسجيل الدخول إلى ويندوز 11، وهما: حساب مايكروسوفت وحساب محلي. إذا كنت بحاجة إلى استخدام حساب محلي، فيجب عليك اختيار كلمة مرور مختلفة عن تلك التي تستخدمها في حسابك في مايكروسوفت. وعند القيام بذلك، يمكنك منح شخص ما إمكانية الوصول إلى حاسوبك من خلال مشاركة كلمة مرور حسابك المحلي دون الكشف عن كلمة المرور الخاصة بحسابك في مايكروسوفت.

5- تجاهل إعدادات الخصوصية الخاصة بنظام ويندوز 11:

تظل صفحة (الخصوصية والأمان) Privacy & security في تطبيق (الإعدادات) Settings في حاسوب ويندوز 11 كما هي بالنسبة للعديد من الأشخاص. وإذا كنت واحدًا منهم، فيجب أن تفكر في مراجعة تلك الإعدادات بما يناسبك.

يجمع نظام (ويندوز 11) أنواعًا مختلفة من البيانات لعرض إعلانات مناسبة لك، ولكن يمكنك تغيير بعض الإعدادات في صفحة الخصوصية والأمان لمنع تتبع نشاطك، كما يمكنك أيضًا تعديل أذونات البحث وغيرها.