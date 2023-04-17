أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو 

تُعدّ عملية تحرير مقاطع الفيديو شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، حتى مع استخدام أفضل برامج تحرير الفيديو لا تزال تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق نتائج مميزة. ولكن، مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، طُوّرت العديد من الأدوات المتخصصة في تحويل أي نص تكتبه إلى مقطع فيديو احترافي في بضع دقائق.

وفي هذا المقال، سنذكر خمسًا من أبرز أدوات تحويل النص إلى فيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستُساعدك في إنشاء مقاطع فيديو جذابة لعملك أو للاستخدام الشخصي بسهولة وسرعة:

1- أداة GliaCloud :

ربما تعلم أن وجود مقاطع فيديو في موقعك الإلكتروني أو مدونتك يمكن أن يزيد التفاعل والزيارات. ومع ذلك، قد لا يكون لديك الخبرة أو الوقت لإنشائها.

في هذه الحالة، يمكنك استخدام GliaCloud لإنشاء مقاطع فيديو احترافية من أي نص في بضع دقائق. إذ تتميز هذه الأداة بواجهة سهلة الاستخدام، وتوفر مئات القوالب الجاهزة، وعددًا كبيرًا من الأدوات لإنشاء مقاطع فيديو مميزة. وليست هناك حاجة لمعدات خاصة أو معرفة سابقة ببرنامج تحرير الفيديو. وما عليك سوى تحميل مقالتك أو إضافة رابط URL، وستُنشئ الأداة تلقائيًا مقطع فيديو احترافيًا.

يمكنك معاينة النص وتحريره إذا لزم الأمر قبل إنشاء فيديو عالي الجودة جاهز للتحميل في مدونتك أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

2- أداة Synthesia:

Synthesia هي أداة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي وتستخدم (معالجة اللغة الطبيعية) natural language processing (NLP) وخوارزميات التعلم الآلي لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة من نص بأكثر من 50 لغة. وهي أداة مناسبة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إنشاء محتوى مرئي ولكنها لا تستطيع توظيف محترفين، أو للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو للاستخدام الشخصي.

يمكن لهذه الأداة تحليل محتوى منشورات المدونة والمقالات الإخبارية وصفحات الويب لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وذات صلة بالموضوع. وللبدء باستخدامها، كل ما عليك فعله هو التسجيل في الموقع الرسمي للأداة، وتحديد (AI avatar) من أكثر من 40 خيارًا متاحًا، أو إنشاء واحد خاص بك، ثم اكتب نصًا أو ألصقه بعد نسخه من المكان الذي كتبته فيه، وبعد بضع دقائق ستُنشئ أداة Synthesia مقطع فيديو احترافيًا.

3- أداة InVideo:

InVideo هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو احترافية من النص الذي تكتبه. وللبدء باستخدامها، اكتب نصًا، ثم اختر قالبًا يناسب احتياجاتك أو أنشئ قالبًا خاصًا، وبعد ذلك ستُنشئ أداة InVideo مقطع فيديو يمكنك تنزيله في حاسوبك أو نشره مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل: يوتيوب، وفيسبوك، وإنستاجرام.

4- أداة Synths Video :

يمكنك استخدام أداة Synths Video لتحويل أي منشور في مدونتك إلى فيديو جذاب ببضع نقرات فقط. ويمكنك اختيار إضافة صورة رمزية لأشخاص من أكثر من 40 مجموعة مختلفة. إذ تعمل هذه الأداة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتوليد حركة شفاه طبيعية المظهر بناءً على الكلمات الموجودة في النص الذي أضفته.

وللبدء باستخدام أداة Synths Video، ما عليك سوى نسخ منشور من مدونتك، وستحوله هذه الأداة إلى مقطع فيديو احترافي يمكنك تحميله مباشرة على قناتك في يوتيوب.

تُعدّ Synths Video هي الأداة المثالية للشركات الصغيرة أو المؤثرين الذين يتطلعون إلى إضافة محتوى جذاب إلى مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

5- أداة VEED.IO:

يمكن لأي شخص لديه معرفة أساسية بكيفية استخدام الحاسوب إنشاء مقاطع فيديو دون أي تدريب أو خبرة في تحرير الفيديو باستخدام أداة VEED.IO. إذ تسمح هذه الأداة بإنشاء مقاطع فيديو مميزة من النص باستخدام قوالب جاهزة، أو تصاميم خاصة.

وتوفر VEED.IO أدوات بسيطة لتحرير الفيديو يمكنك استخدامها لإجراء أي تغييرات تريدها في مقطع الفيديو قبل تخزينه أو نشره.