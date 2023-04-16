واجهة One UI 5.1 تستنزف بطارية هواتف سامسونج .. إليك الحل

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر فبراير الماضي إصدار واجهة المستخدم (One UI 5.1) – المستند إلى نظام أندرويد 13 – لجميع هواتفها الذكية المتوافقة، وقد تضمن هذا الإصدار مجموعة من الميزات الجديدة منها: ويدجت جديدًا للبطارية، وإمكانيات جديدة لمتصفح (Samsung Internet)، ومساعد سامسونج الذكي Bixby، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات في الكاميرا ومعرض الصور وتعدد المهام، وغيرها.

ولكنه تضمن أيضًا بعض الأخطاء التي اشتكى منها العديد من المستخدمين؛ مثل: استنزاف طاقة البطارية بسرعة، وارتفاع درجة حرارة الهاتف بعد تثبيت إصدار (One UI 5.1)، في حين لم تُصدر سامسونج تصريحًا رسميًا لأي من تلك الشكاوى.

بينما ظلت شركة سامسونج صامتة، تحقق بعض المستخدمين من هواتفهم من خلال الانتقال إلى إعدادات البطارية للتحقق من التطبيقات الأكثر استهلاكًا لطاقة البطارية، ووجدوا أن تطبيق لوحة مفاتيح سامسونج (Samsung Keyboard) هو التطبيق الذي يستهلك القدر الأكبر من طاقة البطارية بعد تثبيت إصدار (One UI 5.1)، وظل الأمر دون تأكيد أو حل هكذا حتى يوم 8 أبريل؛ حيث أكد أحد ممثلي دعم سامسونج أن التطبيق هو السبب في المشكلة وذلك عن طريق منشور في منتدى مجتمع سامسونج في تايلاند.

إليك كيفية إصلاح مشكلة استنزاف طاقة البطارية بسرعة في One UI 5.1:

أكدت شركة سامسونج أن تطبيق (Samsung Keyboard) في أحدث إصدار (One UI 5.1) قد زاد من استنزاف طاقة البطارية، بسبب المشكلات البرمجية المتعلقة بحفظ الملصقات والرموز التعبيرية واستخدامها.

ولإصلاح هذه المشكلة؛ طرحت شركة سامسونج الإصدار رقم (5.6.10.31) من تطبيق (Samsung Keyboard) في متجرها للتطبيقات (جالاكسي ستور) Galaxy Store.

ونظرًا إلى أن متجر (جالاكسي ستور) يقوم بتحديث التطبيقات في الخلفية تلقائيًا، فمن المفترض أن يكون التطبيق في هاتفك مُحدثًا الآن، وعادت البطارية إلى طبيعتها.

ولكن إذا كانت ميزة التحديثات التلقائية للتطبيقات غير مُفعلة؛ فتوجه إلى متجر (جالاكسي ستور)، وثبت أحدث إصدار من تطبيق لوحة مفاتيح (Samsung Keyboard) يدويًا.

ولتحديث جميع التطبيقات في هاتف سامسونج مرة واحدة؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (بلاي ستور) Play Store في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك الشخصي الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (إدارة التطبيقات والجهاز) Manage apps & device.

ستجد ضمن قسم (التحديثات المتاحة) Updates available قائمة التطبيقات المتاح لها تحديثات، ولتحديث التطبيقات جميعها مرة واحدة اضغط على خيار (تحديث الجميع) Update all.

ولتحديث تطبيقات سامسونج المثبتة سابقًا التي لا تظهر في جوجل بلاي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: