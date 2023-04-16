أهم الميزات في الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14

أصدرت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14 يوم الخميس الماضي، وهو نظام التشغيل الذي ستعمل به هواتف أندرويد لعامي 2023 و 2024 بمجرد وصول الإصدار النهائي خلال شهر أغسطس أو سبتمبر 2023.

قدمت جوجل هذا العام إصداري معاينة للمطورين فقط، ويعد هذا الإصدار التجريبي هو أكثر إصدارات أندرويد 14 استقرارًا منذ فبراير 2023، عندما أطلقت جوجل أول معاينة للمطورين الذين يتطلعون إلى جعل تطبيقاتهم متوافقة مع النظام قبل الإصدار العام النهائي.

يقدم نظام أندرويد 14 عددًا من التحسينات والميزات الجديدة التي تركز في تسهيل التنقل داخل التطبيقات، وإجراءات مخصصة ضمن خيارات المشاركة، بالإضافة إلى تحسينات الخصوصية والأمان. لذلك فهو لا يقدم إعادة تصميم كبيرة مثل نظام أندرويد 12، بل من المتوقع أن يكون تحديثًا كبيرًا للإصدار السابق.

إليك أهم الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 14:

1- إيماءة تنقل جديدة:

قدمت جوجل في نظام أندرويد 14 ميزة جديدة في التنقل بالإيماءات، وهي عبارة عن سهم جديد للرجوع، لمساعدتك في التنقل داخل النظام بسهولة، ويتناسب السهم مع نمط التصميم الجديد المعروف باسم (Material You)، إذ يُغير لونه ومظهره ليناسب خلفية هاتفك أو (السِمة) theme المستخدمة.

وقد صممت جوجل هذا السهم بشكل جيد ليتناسب أيضًا مع تجربة الرجوع التنبئية التي تعد جزءًا من نظام أندرويد 14، حيث يعرض لك النظام معاينة لشاشة العودة، لذلك عند التمرير عبر شاشة هاتفك للعودة سترى معاينة للشاشة التي ستنتقل إليها بعد تنفيذ إيماءة الرجوع.

يتضمن الإصدار التجريبي الأول للنظام أيضًا بعض التحسينات الرسومية في التنقل في الواجهة الرئيسية، بالإضافة إلى تحسينات في حركة أيقونات التطبيقات.

2- إجراءات مخصصة ضمن خيارات المشاركة:

إذا أردت مشاركة ملف أو صورة في إصدارات نظام أندرويد السابقة ستظهر لك قائمة بالتطبيقات وجهات الاتصال التي يمكنك المشاركة معها، مما يجعل مشاركة البيانات عبر التطبيقات أسهل، ولكن في نظام أندرويد 14، يمكن للمطورين تقديم تخصصات جديدة للمشاركة تتيح لهم تضمين إجراءات فريدة حسب تطبيقاتهم.

لذلك عند مشاركة صورة أو أي شيء عبر النظام الجديد سيكون هناك إجراءات يمكن تخصيصها سابقًا؛ فعلى سبيل المثال: يمكنك تخصيص إجراء لنشر صورة كقصة في إنستاجرام.

3- دعم أفضل للشاشات الكبيرة:

كان أول شيء أعلنته جوجل في المعاينة الأولية للمطورين هو مساعدة المطورين الذين يحاولون إنشاء تطبيقات تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. ومع توفر المزيد من الأدوات ونصائح التصميم للمطورين، يمكننا أن نتوقع تطبيقات تعمل بشكل جيد عبر الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة الحجم، والهواتف القابلة للطي، والأجهزة اللوحية. هذا من شأنه أن يعكس ما فعلته شركة آبل لجعل التطبيقات تنتقل بسلاسة من آيفون إلى آيباد إلى حواسيب MacBook.

4- تحسينات في تفضيلات اللغة لكل تطبيق:

في كثير من الحالات، يقوم المستخدمون المتعددو اللغات بتعيين لغة النظام في هواتفهم على لغة واحدة – مثل الإنجليزية – لكنهم يريدون تحديد لغات أخرى لتطبيقات معينة، مثل: الفرنسية أو الهولندية أو الصينية أو الهندية.

لذلك تُعد تفضيلات اللغة لكل تطبيق مهمة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يتحدثون أكثر من لغة، لذلك طورت جوجل ميزات لغة التطبيق وقدمتها أول مرة في أندرويد 13 العام الماضي.

وهذا العام؛ يتيح نظام أندرويد 14 للمطورين الاستفادة من عناصر التحكم في اللغة الأكثر دقة لكل تطبيق، إذ يمكنهم تخصيص قائمة اللغات لكل منطقة، وتوفير لغات محلية محدثة، بالإضافة إلى توفير دعم أفضل للغات الجنسانية وهي اللغات التي تتداخل فيها الفئات النحوية – مثل الأسماء والأفعال والصفات وحروف الجر – وفقًا لجنس الأشخاص والأشياء التي تتحدث إليها أو تتحدث عنها.

5- تحسين الإشعارات:

يتضمن نظام أندرويد 14 إعدادًا جديدًا يمنع التطبيقات من استخدام إشعارات ملء الشاشة، ويسمح هذا الإعداد للمستخدمين بمنح التطبيقات القدرة على عرض محتوى الإشعارات في عرض ملء الشاشة أو منعها، مثل: التنبيهات والتذكيرات بالاجتماع، بالإضافة إلى المكالمات.

6- إدخال أسرع لرقم PIN وأكثر أمانًا:

تعمل جوجل في نظام أندرويد 14 على تحسين ميزات حماية الخصوصية، لذلك جعلت استخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) أكثر أمانًا من خلال السماح لك بتعطيل الرسوم المتحركة لإدخاله عند فتح هاتفك، ويعني هذا أنه لا يمكن لأحد موجود بجوارك أثناء فتح هاتفك تمييز الأزرار التي نقرت عليها في لوحة المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك؛ طورت جوجل خيار إدخالًا أسرع لرقم التعريف الشخصي (PIN)، فعند إدخال رقم التعريف الشخصي الذي يتكون من 6 أرقام أو أكثر سيتعرف نظام التشغيل تلقائيًا على إدخال الأرقام الصحيحة ويفتح قفل هاتفك بسرعة، بينما في إصدار (Android 13) وأي إصدار أقدم تحتاج إلى الضغط على زر (Enter) للتحقق من رقم التعريف الشخصي.

7- تعزيز الأمان:

نظرًا إلى أن البرامج الضارة تميل إلى استهداف الإصدارات القديمة من أندرويد لتجنب التحسينات الأمنية في الإصدارات الأحدث؛ فلن يسمح لك نظام أندرويد 14 بتثبيت التطبيقات القديمة من إصدار أندرويد 5.1 أو أي إصدار أقدم.

كما يضم النظام أيضًا عددًا قليلًا من الميزات الخفية لتحسين الأمان، أبرزها تحسين الدعم للمصادقة باستخدام مفاتيح المرور (Passkeys) التي تتيح تسجيل الدخول باستخدام المصادقة البيومترية – بصمة الإصبع Touch ID أو تعرّف الوجه Face ID، أو رمز PIN أو نمط التمرير – بدلًا من استخدام تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور لمزيد من التطبيقات.

8- تقييد الوصول إلى الصور والفيديو:

إذا كنت غير مرتاح لمنح تطبيقٍ ما الإذن بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك كلها، فستجد في نظام أندرويد 14 خيارًا جديدًا يتيح لك تحديد الصور ومقاطع الفيديو التي يُسمح لتطبيق ما بالوصول إليها.

9- تحسين عمر البطارية:

لا يضم نظام أندرويد 14 ميزة رئيسية لتحسين عمر البطارية، ولكن جوجل بذلت بعض الجهود الجادة لتحسين كفاءة النظام لتقليل استنزاف طاقة البطارية، وأهمها: التغييرات في كيفية معالجة نظام التشغيل للمهام التي تعمل في الخلفية، وجعل مهمة نقل البيانات التي بدأها المستخدم وإدارة التنزيلات والتحميلات أسهل، لا سيما عندما تتطلب قيودًا مثل: تنزيل الملفات الكبيرة عندما تكون شبكة WiFi متاحة فقط، بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي ستتيح لمستخدمي النظام إطالة عمر بطاريات هواتفهم قليلاً.

10- تسهيل إدارة البيانات الصحية مع Health Connect:

مع زيادة استخدام تطبيقات تتبع اللياقة البدنية والحالة الصحية ستجد نفسك مشتتًا بين البيانات عبر التطبيقات المختلفة فهناك تطبيق لتتبع ضغط الدم، وتطبيق للجري، وآخر لتتبع نومك. لذلك طورت جوجل تطبيق (Health Connect) لتوفير طريقة مركزية لتتبع بياناتك الصحية ومشاركتها عبر التطبيقات والخدمات المختلفة بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك تشير بعض التقارير إلى أن تطبيق (Health Connect) قد يأتي مثبتًا سابقًا في جميع الأجهزة التي ستعمل بنظام أندرويد 14، ولكن هذا الأمر غير مؤكد؛ لأن النظام لا يزال في المراحل التجريبية، ومن المتوقع أن نجد الكثير من التغييرات في الإصدار النهائي.