ميزات جديدة في جوجل درايف لتسهيل تنظيم الملفات 

أعلنت جوجل قبل بضعة أيام عن تحديثات جديدة خاصة بخدمة التخزين السحابي (جوجل درايف) Google Drive تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتسهيل تنظيم الملفات، ونقلها، وإمكانية الوصول إليها بسرعة.

ولضمان إجراء عملية طرح الميزات الجديدة بشكل سلس، تُصدر جوجل الميزات بمستويات سرعة مختلفة وفقًا لطبيعتها وتعقيدها، لذلك بدأ بعض المستخدمين تلقي التحديثات الجديدة من تاريخ 12 أبريل، بينما ستصل التحديثات إلى باقي المستخدمين على مدار الأيام المقبلة.



ما هي الميزات الجديدة في جوجل درايف؟

تتضمن التحديثات ميزات جديدة واقتراحات مفيدة عند نقل الملفات والمجلدات في درايف، ومن أبرز الميزات ما يلي:

عند نقل ملف أو مجلد، سيجد مستخدمو درايف ثلاثة تبويبات جديدة، وهي: (مقترح) Suggested، و(مميز بنجمة) Starred و (كل المواقع) All locations . وعند الانتقال إلى موقع المجلد، تُستبدل علامات التبويب بزر الرجوع مع اسم الموقع.

عرض تفاصيل حول مسار المجلد المحدد، وإضافة خيار لإنشاء مجلد جديد، وإشعار جديد سيظهر إذا كان العنصر الذي تحاول نقله متجهًا إلى مجلد فارغ.

ظهور قائمة بالمواقع المقترحة مع خيار رفض الاقتراح لإزالة المواقع المقترحة من القائمة بسرعة.

تسهيل نقل الملفات بنقرة واحدة عن طريق إضافة زر جديد مضمن.

إضافة ملصق (label) إذا كان المجلد (للعرض فقط) view only وتفسيرات لتوضيح لماذا قد تواجه خطأً عند نقل ملف معين، على سبيل المثال: سيظهر لك تنبيه يشير إلى أنك لست مالك الملف إذا أردت إجراء تغييرات في ملف للعرض فقط.

ستكون هذه التغييرات متاحة لمُستخدمي Google Workspace، بالإضافة إلى أصحاب الحسابات الشخصية، ولكنها ستُضاف على عدة مراحل، ولن تصل إلى جميع المستخدمين في الوقت نفسه.

وبالإضافة إلى هذه التحديثات، لا تزال هناك إضافات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادمة إلى مجموعة تطبيقات Workspace، فقد أعلنت جوجل عن مجموعة من الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادمة إلى العديد من تطبيقات Google Workspace المكتبية، مثل: تطبيق المستندات (جوجل دوكس) Google Docs، وتطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، وتطبيق الجداول (Sheets)، والعروض التقديمية (Slides)، وتطبيق الاجتماعات Meet، وكل تطبيق سيساعدك بطريقة مختلفة في تعزيز الإنتاجية في العمل، ويسهّل أداء العديد من المهام مما يوفر الوقت والجهد.