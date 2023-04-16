ما هو Auto-GPT وكيف يختلف عن ChatGPT؟

أثار روبوت الدردشة (ChatGPT) حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره، لكنه أثار أيضًا الكثير من المخاوف بشأن مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومخاطر تطوير نماذج أكثر تقدمًا مع إعادة النظر في السياسات المتعلقة بها وحتى حظرها.

يرجع السبب الرئيسي في نجاح روبوت ChatGPT هذا النجاح الهائل إلى تصميمه السهل الاستخدام، إذ يُنشئ الروبوت نصوصًا بلغة طبيعية بسهولة استجابة لمطالبات المستخدمين، ومع ذلك؛ غالبًا ما تعتمد استجابة روبوتات الدردشة – التي تستند في عملها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي – على مهارة الشخص في صياغة المطالبات.

ولكن (Auto-GPT) يمكن أن يغير ذلك، ويغير أيضًا تصوراتنا عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فما هو Auto-GPT وكيف يختلف عن ChatGPT؟

أولًا؛ ما هو Auto-GPT؟

Auto-GPT هو تطبيق (بايثون) Python تجريبي مفتوح المصدر يستند في عمله إلى النموذج اللغوي (GPT-4)، لكنه لديه القدرة على التصرف بشكل مستقل دون الحاجة إلى عامل بشري لتحفيز كل إجراء، وهذا يعني أن (Auto-GPT) يمكنه أداء المهام بتدخل بشري قليل، ويمكنه كتابة المطالبات بنفسه، على سبيل المثال: يمكنك إخباره بما تريد أن يكون الهدف النهائي، وسيقدم التطبيق تلقائيًا كل مطالبة ضرورية لإكمال المهمة.

لا يُعد (Auto-GPT) تقنية جديدة، كما أنه ليس نموذجًا لغويًا جديدًا، وليس روبوت دردشة جديد، ولكنه تطبيق يمنح النموذج اللغوي (GPT) القدرة على التصرف بشكل مستقل.

ثانيًا؛ من طور Auto-GPT؟

نشر (توران بروس ريتشاردز) Toran Bruce Richards المؤسس والمطور الرئيسي في (Significant Gravitas) تطبيق (Auto-GPT) في منصة GitHub يوم 30 مارس 2023، بهدف أتمتة المهام التي تقوم بها روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى نماذج اللغة الطبيعية (LLM).

Latest Demo of Auto-GPT, an open-source experiment to make #GPT4 into a fully autonomous AI🤯🤖 You can now give the AI whatever task you like! 💰 If you would like to give it a try yourself, feel free to check out the GitHub repo in the comments below, it's free! 👇 pic.twitter.com/sZJx3BQiRS — Significant Gravitas (@SigGravitas) March 30, 2023

قال (ريتشاردز) لموقع Motherboard: “غالبًا ما تكافح نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية للتكيف مع المهام التي تتطلب تخطيطًا طويل المدى، أو أنها غير قادرة على تحسين مناهجها بشكل مستقل بناءً على ردود الفعل لحظيًا، بالرغم من قوتها؛ وهذا ما قادني إلى تطوير (Auto-GPT) الذي يمكنه تطبيق منطق النموذج اللغوي (GPT4) على المشكلات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب تخطيطًا طويل المدى وخطوات متعددة”.

ثالثًا؛ ما الذي يمكن أن يفعله Auto-GPT؟

يستند تطبيق (Auto-GPT) في عمله إلى النموذج اللغوي (GPT-4) كما ذكرنا؛ لكنه أكثر تقدمًا من روبوت (ChatGPT)، إذ يمكنه الوصول إلى الإنترنت للبحث عن المعلومات وجمعها، ويمكنه أيضًا إدارة الذاكرة الطويلة المدى والقصيرة المدى للوصول إلى المعلومات بسرعة واستخدامها بكفاءة أكبر، ويستخدم نموذج (GPT-4) لإنشاء النصوص والأكواد البرمجية، ونموذج (GPT-3.5) لتخزين الملفات وتلخيصها، وفقًا لصفحة التطبيق في منصة (GitHub).

فقد صُمم (Auto-GPT) ليكون مستقلًا تمامًا، مما يعني أنه يطلب الحد الأدنى من التدخل البشري؛ لأنه قادر على التعلم والتكيف مع البيانات الجديدة والظروف المتغيرة، ويمكنه تعديل إستراتيجياته وإجراءاته لحظيًا لتحسين أدائه.

لذلك يمكنك استخدام (Auto-GPT) للقيام بأي شيء يمكن أن تطلبه من ChatGPT، مثل: كتابة المقالات الطويلة، ورسائل البريد الإلكتروني، وكذلك كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، كما يمكنك أن تطلب منه إكمال مهام أكثر تقدمًا، مع عدد أقل من المطالبات.

المثال البسيط المنشور في GitHub؛ هو تصفح الويب للتوصل إلى وصفات فريدة ومبتكرة لحدث قادم؛ مثل: عيد الفصح، بدأ (Auto-GPT) بالبحث في الويب عن حل، والهدف الثاني هو حفظ الوصفة كملف في حاسوب المستخدم. قد لا يبدو هذا ابتكارًا، لكن قدرة Auto-GPT على البحث في الإنترنت نيابة عن المستخدم وتنفيذ إجراءات مثل حفظ الملفات تأخذ نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من مجرد إجراء محادثة بسيطة.

رابعًا؛ كيف يمكنك الوصول إلى Auto-GPT؟

لا يعتبر استخدام (Auto-GPT) أمرًا سهلًا مثل (ChatGPT) بالنسبة إلى الأشخاص العاديين الذين ليس لديهم دراية بالبرمجة أو الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، كما أنه يتطلب إعدادًا قبل استخدامه.

مثل الكثير من مشاريع GitHub؛ لا يعتبر إعداد (Auto-GPT) أمرًا بسيطًا مثل تنزيل ملف أو الانتقال إلى موقع ويب والبدء باستخدامه؛ إذ توجد بعض المتطلبات المهمة اللازمة قبل البدء، التي تشمل:

استخدام إصدار Python 3.8 أو أي إصدار أحدث.

مفتاح OpenAI API.

مفتاح PineCone API.

كما ستحتاج إلى مفتاح (ElevenLabs) إذا كنت تريد استخدام الأوامر الصوتية.

وبعد تثبيت كل هذه العناصر، تكون جاهزًا لتثبيت Auto-GPT، ويمكنك اتباع الإرشادات التفصيلية في منشور التثبيت عبر (GitHub) لتثبيته بنجاح.

خامسًا؛ كيف يختلف Auto-GPT عن ChatGPT؟

لا يزال ChatGPT مجرد روبوت دردشة على الرغم من قدرته العالية ولغته الطبيعية الشبيهة بلغة البشر، ولكنه يقتصر على إعطاء الردود فقط على ما يُطلب منه فورًا من خلال المطالبات. لذلك يمكنه تحقيق أشياء مذهلة فقط من خلال التوجيه البشري.

هناك الكثير من الاختلافات التقنية بين ChatGPT، و Auto-GPT، ولكن أحد الاختلافات الرئيسية هو الاستقلالية، إذ يمكنك أن تطلب من (Auto-GPT) إكمال مهمة لا تعرف عنها كل شيء بالتفصيل، ومشاهدته يقوم بكل العمل نيابة عنك، مما يمنحه بعض التشابه في سلطات اتخاذ القرار.

دعنا نقدم لك صورة أوضح عما يعنيه ذلك؛ لنفترض أنك أردت التخطيط لعيد ميلاد طفلك باستخدام ChatGPT. ماذا ستفعل؟

ستتوجه إلى ChatGPT؛ وتكتب (ساعدني في التخطيط لحفلة عيد ميلاد لابني البالغ من العمر 8 سنوات)، وخلال بضع ثوانٍ سيعرض لك ChatGPT قائمة بالأشياء التي يجب أن تضعها في الحسبان. فعلى سبيل المثال: عندما طلبنا من ChatGPT التخطيط لحفلة عيد ميلاد الطفل قدم قائمة أخبرتنا بكيفية التخطيط وقد شملت تحديد موضوع الحفلة، وقائمة الأطعمة والحلويات، والألعاب والأنشطة، والتذكير بشراء هدايا صغيرة لجميع الأطفال المشاركين في الحفلة.

ولكن إذا أردنا من (ChatGPT) إرسال دعوات إلى قوائم الضيوف والتسوق لشراء الهدايا أو الأطعمة والحلويات، فهذا يعني أنه علينا كتابة طلب ثان له في كل خطوة، إذ يجب أن نسأله ما هو موضوع الحفلة المناسبة للطفل وفقًا لهواياته، وكيفية تخطيط قوائم الضيوف، بالإضافة إلى أفكار الهدايا وأفضل الأماكن للحصول عليها. لذلك كما ترى، للتخطيط لعيد ميلاد علينا أن نقدم مطالبة جديدة في كل مرحلة من مراحل التخطيط وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً.

ولكن مع (Auto-GPT) لن تقدم كل هذه الطلبات، يمكنك تقديم الصورة الكبيرة فقط مثل ChatGPT، وبعد ذلك سيطالب (Auto-GPT) نفسه بمعالجة قوائم الضيوف والدعوات، ويضع قائمة بعناصر الهدايا للشراء بناءً على قائمة الضيوف، وغير ذلك من كافة المراحل اللازمة للتخطيط.

سادسًا؛ لماذا أحدث Auto-GPT ضجة كبيرة؟

أحدث (Auto-GPT) ضجة لأن الناس مفتونون بما يمكن أن يفعله، وما يمكن أن يعنيه للمستقبل، إذ إن قدرة Auto-GPT على تحقيق الهدف النهائي دون تقديم الكثير من المطالبات يضعه في مستوى مشابه لما يفعله البشر وكيفية معالجتهم للمعلومات.

لهذا السبب يقول الخبراء إن Auto-GPT هو أول لمحة حقيقية عن (الذكاء العام الاصطناعي) AGI، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي الذي يعمل بشكل جيد مع القليل من الإشراف البشري أن يحدث ثورة في مجالات العمل، ليحل محل العديد من الوظائف التي يقوم بها البشر الآن.

سابعًا؛ ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العام الاصطناعي؟

ببساطة، الذكاء الاصطناعي (AI) هو مصطلح واسع يشير إلى قدرة الحاسوب أو الروبوت الذي يتحكم فيه الحاسوب على أداء المهام التي تتطلب ذكاءً بشريًا.

بينما الذكاء العام الاصطناعي (AGI) هو شكل قوي من أشكال الذكاء الاصطناعي وهو بارع في حل المشكلات المتعددة ويمتلك مهارات مثل مهارات الإنسان. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقتصر على أداء مهمة واحدة، مثل: السيارات الذاتية القيادة وأنظمة التوصية أو أنظمة تعرّف الوجه، على سبيل المثال لا الحصر.

لذلك مع الذكاء العام الاصطناعي الاحتمالات لا حصر لها من اكتشاف اللون والعمق في الصور حتى امتلاك المهارات الحركية.