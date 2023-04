ما هو Auto-GPT وكيف يختلف عن ChatGPT؟

أثار روبوت الدردشة (ChatGPT) حقبة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره، لكنه أثار أيضًا الكثير من المخاوف بشأن مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومخاطر تطوير نماذج أكثر تقدمًا مع إعادة النظر في السياسات المتعلقة بها وحتى حظرها.

يرجع السبب الرئيسي في نجاح روبوت ChatGPT هذا النجاح الهائل إلى تصميمه السهل الاستخدام، إذ يُنشئ الروبوت نصوصًا بلغة طبيعية بسهولة استجابة لمطالبات المستخدمين، ومع ذلك؛ غالبًا ما تعتمد استجابة روبوتات الدردشة – التي تستند في عملها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي – على مهارة الشخص في صياغة المطالبات.

ولكن (Auto-GPT) يمكن أن يغير ذلك، ويغير أيضًا تصوراتنا عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فما هو Auto-GPT وكيف يختلف عن ChatGPT؟

Auto-GPT هو تطبيق (بايثون) Python تجريبي مفتوح المصدر يستند في عمله إلى النموذج اللغوي (GPT-4)، لكنه لديه القدرة على التصرف بشكل مستقل دون الحاجة إلى عامل بشري لتحفيز كل إجراء، وهذا يعني أن (Auto-GPT) يمكنه أداء المهام بتدخل بشري قليل، ويمكنه كتابة المطالبات بنفسه، على سبيل المثال: يمكنك إخباره بما تريد أن يكون الهدف النهائي، وسيقدم التطبيق تلقائيًا كل مطالبة ضرورية لإكمال المهمة.

لا يُعد (Auto-GPT) تقنية جديدة، كما أنه ليس نموذجًا لغويًا جديدًا، وليس روبوت دردشة جديد، ولكنه تطبيق يمنح النموذج اللغوي (GPT) القدرة على التصرف بشكل مستقل.

نشر (توران بروس ريتشاردز) Toran Bruce Richards المؤسس والمطور الرئيسي في (Significant Gravitas) تطبيق (Auto-GPT) في منصة GitHub يوم 30 مارس 2023، بهدف أتمتة المهام التي تقوم بها روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى نماذج اللغة الطبيعية (LLM).

