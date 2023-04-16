كيفية مشاركة ألبومات الصور في iCloud مع مستخدمي أندرويد

تتيح لك ميزة (الألبوم المشترك) Shared Album المتوفرة في خدمة iCloud مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة في أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك بوك مع مستخدمي أجهزة آبل الآخرين. إذ تحتاج فقط إلى دعوة الأشخاص الذين تود مشاركة الألبوم معهم باستخدام حساباتهم في iCloud.

ولكن إذا أردت مشاركة محتويات ألبومك المشترك مع أشخاص لا يستخدمون أجهزة آبل وليس لديهم حساب في iCloud، فيمكنك الاستعانة بميزة تُسمى (Public Website) تتيح لك تحويل ألبومك المشترك إلى صفحة ويب يمكن لأي شخص يمتلك رابط تلك الصفحة الوصول إليها ومشاهدة الصور الموجودة فيها.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة لمشاركة الألبومات المشتركة مع مستخدمي أندرويد وحواسيب ويندوز:

1- كيفية إنشاء ألبوم مشترك:

يمكنك مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الآخرين باستخدام (الألبومات المشتركة) Shared Albums، ولإنشاء ألبوم مشترك، اتبع الخطوات التالية:

في آيفون أو آيباد:

افتح تطبيق (الصور) Photos ثم انتقل إلى تبويب (الألبومات) Albums. انقر فوق زر (+) الظاهر في الزاوية اليُسرى العُلوية واختر (ألبوم مشترك جديد) New Shared Album. سمِّ الألبوم ثم انقر فوق زر (التالي) Next. انقر فوق (إنشاء) Create، وسيكون لديك ألبوم مشترك جديد. انقر فوق الألبوم لفتحه. انقر فوق زر (+)، واختر الصور ومقاطع الفيديو التي تريد إضافتها إلى الألبوم، ثم انقر فوق خيار (إضافة) Add. انقر فوق زر (Post) لنقل الصور إلى الألبوم.

في حاسوب ماك:

إذا أنشأت ألبومًا مشتركًا في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، فسيظهر تلقائيًا في تطبيق الصور في حاسوب ماك إذا فعّلت ميزة المزامنة في iCloud. ومع ذلك، إذا لم تُفعّل تلك الميزة، أو كنت تفضل استخدام حاسوب ماك، فيمكنك إنشاء ألبوم مشترك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الصور في حاسوب ماك. انقر فوق زر (+) الظاهر بجانب خيار (الألبوم المشترك) Shared Album في قسم (الألبومات) Albums. سمِّ الألبوم ثم انقر فوق (إنشاء) Create. انقر مرتين فوق الألبوم لفتحه. انقر فوق زر (إضافة صور ومقاطع الفيديو) Add photos and videos، ثم حدد جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق (إضافة) Add.

2- كيفية تحويل الألبوم المشترك إلى صفحة ويب:

بعد إنشاء ألبوم مشترك في جهازك، يمكنك تحويله إلى صفحة ويب وإرسال الرابط إلى أشخاص محددين لمشاهدة الصور. وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية:

في آيفون أو آيباد:

افتح تطبيق الصور ثم انقر فوق تبويب (الألبومات) Albums. انتقل إلى قسم (الألبومات المشتركة) Shared Albums، ثم انقر فوق الألبوم المشترك. انقر فوق الأيقونة التي تظهر بشكل أشخاص في الجهة العلوية من الصفحة. ستنتقل إلى صفحة Edit Shared Album، ومن هناك فعّل خيار Public Website. انتظر حتى يُنشئ التطبيق رابطًا للألبوم، ثم انقر فوق زر Share Link وأرسل الرابط إلى الأشخاص الذين تريد مشاركة محتوى الألبوم معهم.

في حاسوب ماك:

افتح تطبيق الصور، ثم انتقل إلى الألبوم المشترك. انقر فوق الأيقونة التي تظهر مثل أشخاص في شريط الأدوات، ثم فعّل خيار (Public Website). انتظر لبضع ثوان، وسترى رابطًا يظهر تحت خيار (Public Website). انسخ الرابط وأرسله إلى أصدقائك أو عائلتك.

يمكن للأشخاص الذين شاركتهم الرابط النقر فوقه للوصول إلى جميع ملفات الوسائط التي أضفتها إلى الألبوم المشترك. وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة محتوى ألبومك مع مستخدمي أندرويد وحواسيب ويندوز بسهولة. فقط تأكد من الأشخاص الذين تشارك معهم رابط صفحة الويب، حيث يمكن لأي شخص الوصول إلى محتوى الألبوم من خلال هذا الرابط.

وإذا كنت ترغب في إلغاء الوصول إلى هذا الألبوم، فيمكنك تعطيل خيار (Public Website) عن طريق تكرار الخطوات نفسها التي اتبعتها لتفعيله. أو يمكنك حذف محتويات الألبوم المشترك، أو حذف الألبوم نفسه، وفي هذه الحالة ستُزيل فقط نسخ الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم، وليس الملفات الأصلية في تطبيق الصور.