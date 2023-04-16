تُعد سماعات Pixel Buds Pro من أكثر سماعات الأذن اللاسلكية تقدمًا في السوق حاليًا، وهي تتميز بجودة صوت عالية، وتقنية إلغاء الضوضاء وغيرها العديد من الميزات. وعند استخدام تلك السماعات أو غيرها من سماعات الأذن اللاسلكية، قد نتعرض في الكثير من الأحيان لمشكلة فقدانها، سواء كان ذلك في الأماكن العامة أو في المنزل. لذلك، سنوضح في هذا المقال كيفية العثور على سماعات Pixel Buds Pro المفقودة، بحيث يمكن للمستخدمين استرجاعها بسهولة وسرعة:

1- ضبط سماعات Pixel Buds Pro لتصدر صوت رنين:

إذا فقدت سماعات Pixel Buds Pro، لكنها لا تزال متصلة بجهازك، فيمكنك العثور عليها بجعلها تصدر صوت رنين. وسيبدأ هذا الرنين بمستوى منخفض، ثم سيرتفع تدريجيًا بمرور الوقت. وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings ثم اختر (البلوتوث) Bluetooth، ثم انقر فوق أيقونة الإعدادات التي تظهر بجانب اسم السماعات. إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد غير Pixel افتح تطبيق Pixel Buds. اضغط فوق خيار ( Find Device) . سترى خيار Ring Left و Ring Right. اضغط فوق كلا الخيارين وسيصدر صوت رنين من السماعتين لمساعدتك في تحديد مكانهما. إذا كنت تفتقد سماعة واحدة فقط، اضغط فوق Mute Left أو Mute Right لإخراج صوت من السماعة التي تفتقدها فقط. بعد العثور على سماعة الأذن، يمكنك إيقاف الرنين إما عن طريق كتم صوت السماعة باستخدام هاتفك، أو وضعها في علبة الشحن وإغلاق الغطاء.

2- التحقق من آخر موقع معروف لسماعات Pixel Buds Pro:

يسهل تطبيق (Find My Device) تحديد موقع سماعات الأذن عندما تكون في مكان لا تعرفه وذلك إذا قرنت سماعات Pixel Buds Pro بأحد أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام Android 6.0 أو أي إصدار أحدث، وفعّلت خيار تحديد الموقع في جهاز أندرويد، ففي هذه الحالة سيُحدد تطبيق Find My Device آخر مكان اتصل فيه جهاز أندرويد بسماعات الأذن.

مع أن هذا التطبيق لن يمنحك الموقع الدقيق للسماعات، فسيساعدك في تحديد المكان الذي يجب أن تبدأ بالبحث فيه، على سبيل المثال: يمكنك معرفة إذا كنت قد تركت سماعات الأذن في منزلك أو مكان عملك.

إليك كيفية معرفة آخر موقع للسماعات: