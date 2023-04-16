جوجل تطلق سلسلة مرئية قصيرة للترويج للسياحة في السعودية

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أولى حلقات «سَرَيْنا مع جوجل» وهي سلسلة قصيرة من مقاطع الفيديو تهدف إلى الترويج للسياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بمساعدة صنّاع محتوى سعوديين.

وأوضحت الشركة أن السلسلة تتضمّن ثلاث جولات داخل مدينة جّدة، يستكشف خلالها صنّاع المحتوى بمساعدة من جوجل وجهات مميزة متعلقة بالتاريخ والفن والطبيعة. وأُنتجت هذه السلسلة باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية للتواصل مع جمهور واسع من متحدثي اللغة العربية والإنجليزية حول العالم.

وتستعرض الحلقة الأولى الجانب الفني والثقافي لمدينة جدّة، وذلك بحضور صانعي المحتوى: سلطان البدران، ومصعب المالكي، حيث يتجولان في معرض بينالي للفنون الإسلامية وحيّ جميل، وهو المركز الإبداعي في وسط المدينة.

أما الحلقة الثانية، فتسلّط الضوء على منطقة «البلد» التاريخية في جدّة، في حين تحتفي الحلقة الثالثة بالجانب الطبيعي للمدينة من خلال رحلة بالقارب وسط البحر الأحمر.

ويستعين صنّاع المحتوى خلال الحلقات الثلاث بأدوات من جوجل من ضمنها «بحث جوجل» Google Search، و«خرائط جوجل» Google Maps، و«عدسة جوجل» Google Lens للعثور على معلومات محلية ذات صلة.

وعلّقت (دينا السمحان)، رئيسة شراكات إعلانات جوجل في السعودية، قائلةً: «نحن متحمسون جدًا لإطلاق سلسلة (سرينا مع جوجل) لأنها تمثّل التعاون الأول الذي يجمعنا مع مواهب سعودية من أجل الترويج للسياحة داخل المملكة من خلال منتجاتنا التي تشمل بحث جوجل، وخرائط جوجل، وعدسة جوجل. نحن نتطلع إلى التعاون مع عدد أكبر من صنّاع المحتوى في السعودية من أجل الاستكشاف والترويج لأماكن مختلفة في أنحاء المملكة».

وتضمّ السلسلة عددًا من صنّاع المحتوى السعوديين، من بينهم: سلطان البدران، ومصعب المالكي، ويزيد الدريني، ومرام بيكو. وفي ظهور خاص للمرشدة المحلية السعودية (أبرار) على «خرائط جوجل»، سلّطت الضوء على أهمية دعم الأنشطة التجارية المحلية من خلال إضافة مراجعات موثوقة على «خرائط جوجل».

ووفقًا لبيانات جوجل الداخلية، ازداد البحث عالميًا عن المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية بنسبة تزيد عن 160 في المئة عام 2022 مقارنةً بالعام السابق. وعلى المستوى المحلي، كانت جدّة ثاني وجهة سياحية تستقطب أهم عمليات البحث التي أجراها المقيمون في المملكة على جوجل خلال العام الماضي.

هذا، وستُنشر سلسلة مقاطع فيديو للرحلات بالسيارة على القنوات الخاصة بشركة جوجل على وسائل التواصل الاجتماعي، وستُعرض أيضًا على مدوّنة جوجل الرسمية باللغة العربية.