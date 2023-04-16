جوجل تجعل كروم أسرع بكثير في أندرويد وماك

قالت شركة جوجل إن متصفح الويب (كروم) Chrome التابع لها أصبح أسرع وذلك بفضل بعض التحسينات في الأداء التي أجرتها خلال المدة الماضية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «منذ بداية كروم، كانت السرعة واحدةً من المبادئ الأساسية الأربعة، ولا تزال هي المبدأ الأساسي الذي يوجِّه عملنا».

والآن، كشفت جوجل عن التحسينات التقنية الأخيرة التي ساعدت كروم في الوصول إلى مرحلة جديدة في الأداء على مقياس أداء المتصفحات Speedometer عبر المنصات، مثل: أندرويد، وماك.

وبحسب جوجل، فإن سلسلة من التعديلات في كروم أسهمت معًا بزيادة قدرها 10 في المئة في مقياس أداء المتصفح الخاص بشركة آبل Speedometer 2.1 على مدار ثلاثة أشهر. وذكرت الشركة أن التغييرات تتضمن مجموعة من التعديلات التي تُحسِّن من وظيفة التخزين المؤقت وإدارة الذاكرة.

وعلى الرغم من شكاوى المستخدمين على مر السنين من تباطؤ كروم المتزايد، لا يزال المتصفح يستحوذ على الغالبية العظمى من حصة سوق متصفحات الويب.

وبحسب إحصاءات (ستات كاونتر) Statcounter، التي صدرت في شهر آذار/ مارس 2023، فإن كروم يستحوذ على 64.8 في المئة من حصة السوق العالمية، في حين أن حصة أقرب منافسيه، وهو متصفح سفاري من آبل، تُقدَّر بنحو 19.5 في المئة فقط عبر المنصات الأساسية جميعها.

وعلى أجهزة سطح المكتب وحدها، ترتفع حصة كروم إلى 65.8 في المئة، ثم يليه (إيدج) من مايكروسوفت بنسبة 11.12 في المئة بفضل نظام التشغيل ويندوز، ثم سفاري بنسبة 10.91 في المئة.

وشرحت جوجل في منشورها بالضبط التغييرات التي أجرتها لتحقيق هذه السرعة العالية، ومن ذلك تحسين وظائف، مثل: Object.prototype.toString، و Array.prototype.join المستخدمة بكثرة في JS. كما نفذت تحسينات مستهدفة في InterpolableColor من CSS.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن innerHTML هي طريقة شائعة لتحديث DOM عبر JavaScript لذا فقد قدّمت مسارات سريعة متخصصة للتحليل.

وتتضمن التحسينات الأخرى ضغط المؤشر على نحو أكثر كفاءة، بالإضافة إلى إدارة الذكرة. ويؤثر هذا في العمليات التي تحدث بصورة متكررة، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء على نطاق واسع.

ويتحدث المنشور أيضًا عن نقل الكائنات التي تُستخدم على نحو متكرر إلى بداية قواعد الذاكرة، حيث يمكن الوصول إليها على نحو أسرع.