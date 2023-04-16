أبرز التطبيقات لمساعدة الطلبة في التركيز خلال موسم الامتحانات

يُعدّ التركيز من العوامل الأساسية لنجاح الطلبة في موسم الامتحانات، إذ يساعد في الاستيعاب السريع والفهم الدقيق للمواد الدراسية، ولكن تحقيق التركيز الكامل يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا خاصة في ظل وجود العديد من المشتتات التي يتعرض لها الطالب، ومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدام التطبيقات المختلفة التي تساعد في زيادة التركيز.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز التطبيقات التي يمكن للطلاب استخدامها لمساعدتهم في التركيز خلال موسم الامتحانات:

1- تطبيق Cold Turkey:

تتسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الترفيهية في تشتيت انتباهك أثناء الدراسة، وقد يكون من الصعب مقاومة تصفح تلك المواقع من فترة إلى أخرى، لذلك لابد من الاستعانة بأحد تطبيقات حظر مواقع الويب.

يُعدّ تطبيق Cold Turkey واحدًا من أفضل التطبيقات لحظر مواقع الويب التي يمكن أن تشتت انتباهك وتركيزك أثناء الدراسة. وباستخدام هذا التطبيق يمكنك إضافة قوائم للمواقع التي غالبًا ما تجد نفسك تقضي الكثير من الوقت فيها، ويمكنك تفعيل ميزة الحظر للمواقع التي أضفتها إلى القائمة وإيقافها حسب الضرورة.

يمكنك استخدام الميزات الأساسية لتطبيق Cold Turkey مجانًا. وإذا كنت ترغب في الوصول إلى جميع الميزات، فيمكنك الاشتراك مقابل 29 دولارًا تدفع لمرة واحدة.

تطبيق Cold Turkey مُتاح لمُستخدمي حواسيب ويندوز وماك في الموقع الرسمي مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Brite:

الفكرة الرئيسية لتطبيق Brite هي استبدال تطبيقات تعزيز الإنتاجية المختلفة، مثل: تطبيقات إدارة المهام، وتطبيقات تتبع العادات، وتطبيقات تدوين الملاحظات واليوميات، والعديد من التطبيقات الأخرى، بخدمة واحدة فقط متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص بالكامل.

فهذا التطبيق يحتوي على أدوات مختلفة تُساعدك في إنشاء قوائم للمهام وإضافة الأهداف والعادات والخطط المختلفة، وتدوين الملاحظات، مع وجود تقويم مدمج، وبذلك يمكنك استخدامه لتنظيم أوقات الدراسة للامتحانات وإضافة جدول الامتحانات في التقويم لتذكيرك بموعد كل امتحان، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات، ووضع أهداف خاصة بالدراسة وتتبع تقدمك فيها.

العديد من ميزات Brite مجانية، ولكن يمكنك الاشتراك في الخطة المميزة مقابل 4 دولارات و50 سنتًا شهريًا، وهذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون فقط في آب ستور.

3- تطبيق Google Calendar:

تقويم جوجل هو تطبيق بسيط يمكن للطلبة استخدامه لتنظيم مواعيد المحاضرات وأوقات الامتحانات، وأي مهام أخرى ترغب في إنجازها خلال اليوم.

يمكنك إضافة أي مهمة من خلال النقر فوق المربعات التي تتضمن الفترات الزمنية التي ترغب في إضافة الأحداث إليها ثم إدخال المعلومات الخاصة بالمهمة. وسيصلك تنبيه قبل الموعد المحدد لتذكيرك بأداء المهمة أو باقتراب موعد الامتحان أو المحاضرة.

تطبيق Google Calendar مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Notion:

يتيح لك تطبيق Notion إنشاء العديد من (مساحات العمل) workspaces، وداخل كل مساحة عمل يمكنك إنشاء أكبر عدد تريده من الصفحات. وفي كل من هذه الصفحات، يمكنك تقسيم مهامك عن طريق إضافة صفحات فرعية جديدة.

وبالإضافة إلى تنظيم ملاحظاتك وإضافة المهام، تشمل الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها استخدام Notion خلال موسم الامتحان ما يلي:

عمل مستند يحتوي على جميع المواعيد النهائية لإتمام مهام معينة، ومراقبة تقدمك. تضمين أو ربط الوثائق المهمة التي يشاركها المحاضرون معك.

يمكن أن يُساعد استخدام أداة Notion AI المتوفرة في التطبيق في تحسين إنتاجك خلال موسم الامتحان. على سبيل المثال: يمكنك استخدام هذه الأداة لتلخيص الصفحات التي تتضمن معلومات معقدة ونصوصًا طويلة لجعلها بسيطة وسهلة الفهم والقراءة.

تطبيق Notion مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا. وهو مُتاح أيضًا لمُستخدمي حواسيب ويندوز وماك.

5- تطبيق TickTick:

يُتيح لك تطبيق TickTick إنشاء قائمة بالمهام، ويمكنك تحديد التواريخ الخاصة بإتمام كل مهمة، ويقدم قسم (الملخص) Summary لمحة عامة عن المهام التي يجب إنجازها. وإذا لم تتمكن من أداء جميع المهام، فيمكنك تصنيف المهام التي لم تنجزها في قسم Won’t Do لإنجازها في وقت آخر. ويمكنك أيضًا إضافة أهداف معينة ترغب في تحقيقها، وتتبع مدى تقدمك فيها.

يتوفر من TickTick إصدار مجاني، ولكن يمكنك أيضًا الاشتراك مقابل دولارين و79 سنتًا شهريًا أو 27 دولارًا و99 سنتًا سنويًا. وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون وحواسيب ماك في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي حواسيب ويندوز.