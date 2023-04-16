يساعد تمييز أجزاء معينة من النص في صفحات الويب وتدوين الملاحظات فيها في تعزيز الإنتاجية أثناء البحث عبر الإنترنت، فهذه الطريقة تُسهّل الوصول إلى المعلومات المهمة في صفحات الويب في كل مرة تزور فيها الصفحات نفسها. وهناك العديد من الإضافات التي تسمح لك بتمييز النصوص وتدوين الملاحظات في أي صفحة ويب، وبعضها يسمح لك بمشاركة الصفحات التي تحتوي على ملاحظات ونصوص مميزة مع زملائك في العمل أو الدراسة لتوضيح الأجزاء المهمة التي يجب التركيز عليها، والسماح لهم بإضافة ملاحظات وتعليقات توضيحية.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أبرز الإضافات لتدوين الملاحظات وتمييز النصوص في صفحات الويب:

1- إضافة WebStickies:

تُتيح لك إضافة (WebStickies) تدوين ملاحظات في صفحة ويب سواء كانت تتضمن مقالات أو صورًا أو ألعابًا، أو في مقطع فيديو في يوتيوب. وبعد إضافة أي ملاحظة يمكنك تغيير موقعها داخل الصفحة، أو تكبيرها أو إزالتها.

تسمح هذه الإضافة بكتابة ملاحظة بشكل نص فقط، ولا يمكنك تضمين صور أو روابط تشعبية. وأي ملاحظة تضيفها باستخدام WebStickies ستكون مرئية لك فقط، فإذا أرسلت رابط صفحة الويب إلى شخص معين، لن تظهر له الملاحظات التي أضفتها.

يمكنك تنزيل إضافة WebStickies في متصفح كروم أو فايرفوكس.

2- إضافة Scriffer:

عند مشاركة أحد مستندات جوجل، يمكنك تمييز كلمة أو جملة وكتابة تعليق لتوضيح سبب التمييز، وهذا ما تتيحه لك إضافة Scriffer، فهي تسمح بتمييز كلمة أو جملة في أي صفحة ويب وكتابة تعليقات فيها، ثم مشاركتها مع أي شخص، سواء استخدم الإضافة أم لا.

وعند مشاركة الصفحة، يمكن لأي شخص لديه الرابط رؤية النصوص المميزة والتعليقات. ولكن لا تُعرض التعليقات بشكل افتراضي بل تظهر عندما ينقر القارئ فوق الجملة أو الكلمة المميزة. وسيظهر له وقت إضافة التعليق، ويمكنه الرد على التعليق بكتابة نص معين وإضافة رموز تعبيرية. كما يمكن لجميع الأشخاص الذين شاركت معهم الصفحة تمييز نصوص أخرى وإضافة تعليقات جديدة لكن في هذه الحالة يجب أن يثبتوا إضافة Scriffer في المتصفح الذي يستخدمونه.

يمكنك تنزيل إضافة Scriffer في متصفح كروم، أو سفاري.

3- إضافة Glasp:

يمكنك تمييز أي نص في صفحة ويب معينة أو في مستند PDF تعرضه في المتصفح، أو مقطع فيديو في يوتيوب. وإذا نقرت فوق أيقونة Glasp، ستفتح لوحة في الجهة اليُمنى من صفحة الويب تعرض جميع الجُمل المميزة في الصفحة في شكل بطاقات فردية، ويمكنك إضافة ملاحظات أو تعليق في أي بطاقة. كما يمكنك نسخ جميع التعليقات والملاحظات والنصوص المميزة ولصقها في تطبيق خاص بتدوين الملاحظات، أو تنزيل الملاحظات كملف TXT أو CSV أو MD.

يمكنك تنزيل إضافة Glasp في متصفح كروم أو سفاري.

4- إضافة Weava:

تحتوي إضافة Weava على ميزات تسمح لك بالتعاون مع زملائك في الدراسة أو العمل، كما تحتوي على أداة بحث مدمجة لتسهيل الوصول إلى ملاحظاتك التي تضيفها في صفحات الويب.

وباستخدام Weava يمكنك تمييز أي نص في صفحة الويب بأحد الألوان التي توفرها الإضافة، ويمكنك أيضًا إضافة ملاحظة إلى الجمل المميزة، وحفظها في مجلدات مختلفة.

يتيح الإصدار المجاني تمييز النصوص وإضافة عدد لا محدود من الملاحظات، ولكن يمكنك إنشاء عدد محدود من المجلدات التي تُسهّل تنظيم الملاحظات والوصول إليها في أي وقت. إذ يمكنك البحث بسهولة في جميع العناصر المحفوظة، وعرضها دون مغادرة لوحة التحكم الخاصة بالإضافة. وإذا أردت الاحتفاظ بالملاحظات في حاسوبك، يمكنك تنزيلها في ملف Word أو Excel أو TXT أو CSV.

يمكنك تنزيل إضافة Weava في متصفح كروم مجانًا.

5- إضافة Marker.Ink:

توفر إضافة (Marker.Ink) وضعين مختلفين لتمييز النصوص في صفحات الويب وإضافة تعليقات وملاحظات إليها، وهما: (وضع القلم) pen mode، و(وضع الماوس) mouse mode. يتيح لك (وضع القلم) pen mode الكتابة في أي مكان في الصفحة ورسم الأشكال. ويمكنك ضبط حجم المؤشر وتخصيص سُمك الخط. وجميع الأشكال والكلمات التي تضيفها باستخدام القلم تُحفظ تلقائيًا، ويمكنك أيضًا استخدام أداة الممحاة لمسحها في أي وقت.

يمكنك التبديل بسهولة إلى وضع الماوس باستخدام اختصار لوحة المفاتيح ثم البدء بتمييز نص معين بأحد الألوان التي توفرها الإضافة.

يمكنك تنزيل إضافة Marker.Ink في متصفح فايرفوكس فقط.