إنستاجرام تضيف ميزات جديدة إلى خدمة ريلز للتفوق على تيك توك

أعلنت شركة ميتا يوم الجمعة عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى جذب مزيد من منشئي المحتوى إلى خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels، وذلك في مسعى منها للتفوق على خدمة تيك توك التي تعيش عددًا من الأزمات حاليًا.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أضافت مكانًا مخصصًا للمقاطع الصوتية والوسوم الرائجة في (ريلز)، بالإضافة إلى توسعة خاصية الهدايا في خدمة المقاطع القصيرة لتشمل دولًا جديدةً، وتحسين أدوات التحرير، وإضافة مقاييس جديدة وغير ذلك.

ومع التحديث الأخير، أصبح بإمكان منشئي المحتوى رؤية أكثر الصوتيات رواجًا في (ريلز)، كما أصبح بإمكانهم رؤية عدد مرات التنزيل للصوتيات والنقر عليها لاستخدامها لأنفسهم أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.

وسيكون بإمكان منشئي المحتوى رؤية أكثر الموضوعات والوسوم رواجًا في (ريلز). وللوصول إلى المكان المخصص للمحتوى الرائج، يتعين على منشئي المحتوى الانتقال إلى لوحة المحترفين Professional Dashboard، ثم اختيار (تفقد موضوعات ريلز الرائجة اليوم) Check today’s Reels Trends. ومن هناك، سيُنقلون إلى صفحة (موضوعات ريلز الرائجة) Reels Trends حيث يمكنهم العثور على الصوتيات والوسوم الرائجة.

وتقول الشركة إن القسم المخصص الجديد يهدف إلى مساعدة منشئي المحتوى في معرفة المزيد عن الأشياء الرائجة ثم تحسين محتواهم.

وأعلنت إنستاجرام أيضًا عن إطلاق ميزة (الهدايا) Gifts لتحقيق الأرباح في دول جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وهي: أستراليا، وكندا، وفرنسا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة.

وتسمح ميزة (الهدايا)، التي بدأ اختبارها العام الماضي، للمعجبين بدعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم ماديًا على شكل هدايا افتراضية، ويمكن للمستخدمين شراء تلك الهدايا من تطبيق إنستاجرام باستخدام العملة الافتراضية (النجوم – ستارز) Stars.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان منشئي المحتوى رؤية من أرسل إليهم الهدايا من المعجبين، وبالمقابل يمكن لمنشئي المحتوى النقر على رمز القلب الجديد المجاور للداعمين ليصل إلى المعجبين إشعار يُعلمهم بأن منشئ المحتوى قد رأى هديتهم.

ويُسهّل التحديث الجديد لمنشئي المحتوى تحرير مقاطع (ريلز) القصيرة في إنستاجرام، إذ جمع التطبيق مقاطع الفيديو، والصوتيات، والملصقات، والنصوص في شاشة تحرير مُوحَّدة. وتخطط الشركة لتقديم أدوات إضافية مصممة لتسهيل تحرير مقاطع الفيديو القصيرة على منشئي المحتوى.

وسيحصل منشئو المحتوى أيضًا على وصول إلى الرؤى الجديدة لمقاطع (ريلز) بهدف الإلمام بالمحتوى الذي يؤدي أداءً حسنًا. وستضيف إنستاجرام مقياسي «الزمن الكلي للمشاهدة» و«الزمن الوسطي للمشاهدة» إلى مقاطع الفيديو القصيرة، كما ستضيف ميزة أخرى إلى إرسال الإشعارات إذا ما بدأ أحدهم بمتابعة منشئي المحتوى مباشرةً من مقاطع (ريلز).

ويُعتقد أن التحديثات الجديدة تأتي وسط سعي ميتا إلى الاستفادة من التدقيق المتزايد بشأن تيك توك، التي حظرتها دول عدة حول العالم في الأجهزة الحكومية، وهي تواجه حاليًا حظرًا محتملًا في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى الظروف، ليس من المستغرب أن تُعزز إنستاجرام منتجها المنافس لتيك توك وتجعله أكثر جاذبية لمنشئي المحتوى.