أبرز التطبيقات لنقل الملفات بين هواتف أندرويد وحواسيب ماك 

يسمح نظام التشغيل ويندوز للمستخدمين بنقل الملفات من هاتف أندرويد إلى الحاسوب على عكس نظام macOS. كما أن خدمة AirDrop لنقل الملفات لاسلكيًا لا تعمل مع هواتف أندرويد. لذلك، طُوّرت العديد من التطبيقات التابعة لجهات خارجية لنقل الملفات بين هواتف أندرويد وحواسيب ماك. وأبرزها تطبيق Android File Transfer الذي طورته شركة جوجل، وهناك المزيد من التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها لهذا الهدف، وسنذكر منها ما يلي:

1- تطبيق Android File Transfer:

يُعد استخدام تطبيق Android File Transfer من جوجل الطريقة الأسرع والأسهل لإدارة ملفات هاتفك في حواسيب ماك. وكل ما عليك فعله هو تثبيت هذا التطبيق المجاني في حاسوب ماك الذي يعمل بنظام macOS 10.7 أو أي إصدار أحدث، ثم توصيل هاتف أندرويد بالحاسوب سلكيًا.

سيكتشف Android File Transfer الاتصال تلقائيًا وستظهر نافذة حيث يمكنك نقل الملفات من حاسوب ماك وإليه، وإنشاء ملفات جديدة أو حذف بعض المجلدات، وأداء مهام أخرى لإدارة الملفات.

يمكنك تنزيل تطبيق Android File Transfer في حاسوب ماك من الموقع الرسمي مجانًا.

2- تطبيق OpenMTP:

OpenMTP مشابه جدًا لتطبيق Android File Transfer ولكنه يتميز بميزات إضافية، فهو يحتوي على واجهة أفضل، مع نوافذ مقسمة تمكنك من رؤية كل الملفات الموجودة في حاسوب ماك وهاتف أندرويد في الوقت نفسه، مما يسهل سحب الملفات من مكان إلى آخر. وبالمقارنة مع Android File Transfer، من الأسهل نقل الملفات من هاتف أندرويد إلى حاسوب ماك والعكس باستخدام OpenMTP.

ويسمح لك هذا التطبيق أيضًا بنقل عدّة ملفات حجمها يصل إلى 4 جيجابايت دفعة واحدة، ويمكنك تثبيته وإعداده بسهولة، ولكن تأكد من اتباع التعليمات الخاصة بالتثبيت والإعداد عند البدء.

يمكنك تنزيل تطبيق OpenMTP في حاسوب ماك من الموقع الرسمي مجانًا.

3- تطبيق Commander One:

يسمح تطبيق Commander One بتنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات فيما يتعلق بالتحكم في الملفات، منها: نسخ مجموعة كبيرة من الملفات مرة واحدة، والبحث في الملفات وتنظيمها، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Commander One مجموعة واسعة من اختصارات لوحة المفاتيح التي يمكنك تخصيصها وفقًا لتفضيلاتك لتسهيل التحكم في ملفات هاتفك في حاسوب ماك.

ولكن هذا التطبيق ليس مجانيًا، وتحتاج إلى الاشتراك في الإصدار الاحترافي لاستخدامه في نقل الملفات من هاتف أندرويد إلى حاسوب ماك، ويمكنك تجربة استخدامه مجانًا لمدة 15 يومًا قبل الدفع.

يمكنك تنزيل تطبيق Commander One في حاسوب ماك من الموقع الرسمي مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Pushbullet:

يسمح لك Pushbullet بمشاركة الملفات وتصفح جميع الملفات المخزنة في هاتفك في حاسوب ماك والرد على الرسائل القصيرة وغيرها.

وقبل تثبيت هذا التطبيق، اشترك في موقع Pushbullet الإلكتروني باستخدام حسابك في جوجل أو حسابك في فيسبوك، ثم ثبّت التطبيق في هاتف أندرويد، وفي حاسوب ماك عبر متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس وليس متصفح سفاري.

بعد ذلك، اتبع التعليمات التي ستظهر لك في التطبيق وفي موقع الويب لإعداد Pushbullet. وبعد تسجيل الدخول في كل الأجهزة، تحتاج إلى تفعيل خيار (Remote Files) في هاتف أندرويد، حتى تتمكن من إرسال الملفات والروابط وغيرها إلى حاسوب ماك. ويمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق خيار (الحساب) Account الظاهر في الجهة اليُمنى السُفلية ثم اختر (Remote Files) ثم انقر فوق زر Enable.

يمكنك تنزيل تطبيق Pushbullet في هاتف أندرويد من متجر جوجل، وفي حاسوب ماك من الموقع الرسمي عبر متصفح كروم أو فايرفوكس.

5- تطبيق Send Anywhere:

يساعد تطبيق Send Anywhere في نقل الملفات بين هواتف أندرويد وحواسيب ماك لاسلكيًا عبر شبكة الواي فاي. وللبدء باستخدامه عليك تثبيت الإصدار الخاص بحواسيب ماك والإصدار الخاص بهواتف أندرويد، ثم تحميل الملف الذي تريد نقله وبمجرد الضغط على زر إرسال سيظهر لك مفتاح مكون من 6 أرقام لحظيًا، يمكنك إدخاله في الجهاز الآخر لاستقبال الملف بسرعة عبر شبكة الواي فاي.

يتميز Send Anywhere بسرعته في نقل الملفات بين أي حاسوب وجهاز محمول. ويأتي الإصدار المجاني منه مع إعلانات، ولكن يمكنك الاشتراك لإزالة الإعلانات.

يمكنك تنزيل تطبيق Send Anywhere في هاتف أندرويد من متجر جوجل، وفي حاسوب ماك من الموقع الرسمي مجانًا.