نصائح لتعزيز الإنتاجية عند استخدام حاسوب ماك في الدراسة

سواء كنت طالبًا في المدرسة أو في الكلية أو الجامعة، فقد تفكر في شراء حاسوب ماك بوك للدراسة، فتلك الحواسيب تحظى بشعبية كبيرة بين الطلبة لعدة أسباب؛ أبرزها سهولة الاستخدام والأداء القوي والتكامل مع أجهزة آبل الأخرى.

وعلى الرغم من أن الكثير من الطلبة يستخدمون حواسيب ماك بوك للدراسة، فإن العديد منهم لا يعرفون كيفية الاستفادة من جميع الميزات المدمجة في هذه الحواسيب لزيادة إنتاجيتهم، لذا، سنذكر فيما يلي 5 نصائح لمساعدة الطلبة الذين يستخدمون حواسيب ماك بوك للدراسة في زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية:

1- استخدم الويدجت لتسهيل الوصول إلى التطبيقات:

تعد ميزة (الويدجت) Widgets إحدى أفضل الميزات المتوفرة في حواسيب ماك بوك، فهي تساعد في الوصول بسرعة إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا. وللاستفادة من هذه الميزة أثناء الدراسة، أضف ويدجت لتطبيقات تُسهّل عليك أداء بعض المهام التي تقوم بها بشكل متكرر. على سبيل المثال: أضف ويدجت خاصة بتطبيق الملاحظات لتتمكن من تدوين أي أفكار بسهولة أو إضافة روابط لمقالات مفيدة بسرعة.

ولإضافة ويدجت في حاسوب ماك بوك، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق زر الوقت والتاريخ الظاهر في الزاوية اليُمنى العلوية ثم اختر Edit Widgets. انقر فوق رمز (+) الظاهر بجانب الويدجت التي ترغب في إضافتها. انقر فوق زر (تم) Done.

2- استخدم أوضاع التركيز:

يمكنك استخدام (أوضاع التركيز) Focus Modes للحد من التشتت أثناء الدراسة في حاسوب ماك. وعند إعداد أوضاع التركيز، يمكنك التحكم في التطبيقات التي ترغب في أن يصلك تنبيه بالإشعارات الخاصة بها، وإعداد جدول زمني للوقت الذي تريد تشغيل وضع التركيز فيه تلقائيًا إذا كنت تستخدم الحاسوب للدراسة في أوقات محددة يوميًا، وفي هذه الحالة لن تضطر إلى تشغيل وضع التركيز وإيقافه يدويًا كل يوم.

لإعداد وضع تركيز مناسب للدراسة في حاسوب ماك، اتبع هذه الخطوات:

انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings ثم اختر (التركيز) Focus . انقر فوق خيار Add Focus. انقر فوق خيار (مخصص) Custom ثم أضف اسمًا لوضع التركيز ثم انقر فوق زر (OK). ابدأ بتخصيص وضع التركيز عن طريق تحديد التطبيقات التي تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إشعارات منها أثناء تشغيل وضع التركيز.

3- استخدم تطبيق التذكيرات وتقويم آبل:

يعد تنظيم الوقت أمرًا مُهمًا لتعزيز الإنتاجية أثناء الدراسة، ويمكن أن تساعد بعض التطبيقات المتوفرة في حاسوب ماك في تسهيل عملية تنظيم الوقت، مثل: (تقويم آبل) Apple Calendar وتطبيق (التذكيرات) Reminders.

يمكنك استخدام تقويم آبل لتتبع مواعيد محاضراتك وندواتك. أما بالنسبة إلى تطبيق التذكيرات، فيمكنك استخدامه لإنشاء مجموعة من قوائم المهام الخاصة بالدراسة مع إضافة مواعيد نهائية لإنجاز كل مهمة.

4- استخدم ميزة وقت الشاشة:

إذا كنت تستخدم حاسوب ماك للدراسة لساعات طويلة، ورغم ذلك تلاحظ أن إنتاجيتك منخفضة ولا تُنهي جميع المهام المطلوبة منك، فيمكنك الاستفادة من ميزة (وقت الشاشة) Screen Time لمعرفة الوقت الحقيقي الذي تقضيه في الدراسة والوقت الذي تقضيه في تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي أثناء استخدام الحاسوب للدراسة.

تُظهر لك ميزة وقت الشاشة المدة التي قضيتها في استخدام الحاسوب والتطبيقات التي تستخدمها معظم الوقت. ويمكنك الاستفادة من هذه الإحصائيات لتنظيم جدولك اليومي، وإذا لزم الأمر استخدم التطبيقات الخاصة بحظر التطبيقات ومواقع الويب لتقليل عوامل التشتت.

لتشغيل ميزة وقت الشاشة، انتقل إلى (إعدادات النظام) System Settings، ثم فعّل خيار (وقت الشاشة) Screen Time.

5- أضف علامة مرجعية إلى المواقع الإلكترونية في متصفح سفاري:

أضف علامة مرجعية (Bookmark) إلى المواقع الإلكترونية التي تستخدمها باستمرار أثناء دراستك لتسهيل الوصول إليها من متصفح سفاري. وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية: