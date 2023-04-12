جوجل تطلق ميزة لأرشفة تطبيقات أندرويد تلقائيًا لتوفير مساحة التخزين

أطلقت شركة جوجل يوم الاثنين ميزة جديدة للأرشفة التلقائية، تزيل أكثر من 60 في المئة من بيانات التطبيقات غير المستخدمة من هواتف أندرويد لتوفير مساحة التخزين على الجهاز.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تقليل معدل إلغاء تثبيت التطبيقات، وسيظل يسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات بسرعة عند الحاجة إليها.

وفي منشور على مدونة مطوري أندرويد Android Developers، قالت جوجل إن هذه الميزة لن تزيل أي بيانات للمستخدمين، وستحدد وجود التطبيق بأيقونة سحابية على الجهاز.

وسيرى مستخدمو أندرويد توجيهًا باستخدام ميزة الأرشفة التلقائية حينما تنفد سعة تخزين أجهزتهم أثناء محاولة تثبيت تطبيق جديد.

ويمكنهم بعد ذلك اختيار تنشيط الميزة، التي تعمل تلقائيًا على أرشفة تطبيقاتهم غير المستخدمة مع إزالة أشياء، مثل: الأذونات، والملفات المؤقتة، وتعطيل الإشعارات. مع الإشارة إلى أن جوجل بدأت طرح القدرة على إبطال الأذونات تلقائيًا من التطبيقات غير المستخدمة مع نظام أندرويد 11.

ويُكتب في التوجيه: «نفدت مساحة التخزين في جهازك، ولن تتمكن من تثبيت هذا التطبيق. عند تشغيل أرشفة التطبيقات، سيكتشف جهازك الوقت الذي لا تتوفر فيه مساحة تخزين كافية ويقوم تلقائيًا بأرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا. ستُحفظ بياناتك الشخصية تحسبًا لتنزيل التطبيق مرة أخرى».

وأشار إعلان جوجل إلى أن الميزة ستكون متاحة فقط للتطبيقات التي يستخدم فيها المطورون App Bundle لنشر تطبيقاتهم، وهو تنسيق مطلوب للتطبيقات الجديدة منذ شهر آب/ أغسطس 2021.

وتتمثل الفائدة للمطورين في تقليل احتمال رؤية تطبيقاتهم بين اقتراحات إلغاء التثبيت حينما تحتاج أجهزة المستخدمين لتفريغ مساحة للتخزين.

وكانت جوجل قد بدأت اختبار ميزة الأرشفة التلقائية أول مرة في شهر آذار/ مارس 2022 من خلال تقديم تنسيق جديد لحزمة التطبيقات يسمى ملفات APK المؤرشفة Archived APKs.

ويمكن للمستخدمين البحث يدويًا عن التطبيقات غير المستخدمة من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم التطبيقات، ثم التطبيقات غير المستخدمة.

وعادةً ما يعرض النظام التطبيق بين قوسين، مثل: «آخر فتح منذ أكثر من 3 أشهر» و «آخر فتح منذ أكثر من 6 أشهر». ويمكن اختيار إزالة هذه التطبيقات يدويًا لتحرير بعض مساحة التخزين أيضًا.

ويُعتقد أن هذه الميزة ستجعل أجهزة أندرويد أقدر على منافسة هواتف آيفون، التي قدمت لسنوات اقتراحات بشأن التطبيقات لإلغاء تحميلها. وفي عام 2017، قدمت آبل توصيات مخصصة لإزالة التطبيقات غير المستخدمة في (آي أو إس 11).