أبرز تطبيقات ChatGPT لمستخدمي آيفون

انتشر روبوت الدردشة التفاعلي ChatGPT بشكل واسع منذ إصداره في شهر نوفمبر 2022، والذي يعتمد في عمله على النموذج اللغوي (GPT-3.5)، ولكن بعد بضعة أشهر فقط، طورت شركة OpenAI نموذج اللغوي إلى إصدار (GPT-4) الذي يتميز بأنه متعدد الوسائط لأنه يقبل مدخلات الصور والنصوص، ويمكنه أداء مهام متعددة في وقت واحد، ويقدم إجابات واقعية أكثر.

يستخدم العديد من الأشخاص ChatGPT وروبوت الدردشة التفاعلية الأخرى التي تعتمد على النماذج اللغوية GPT-3.5 و GPT-4 للحصول على أفكار جديدة، وكتابة الأكواد البرمجية، وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المقالات والنصوص الطويلة وغيرها.

وبينما يمكنك استخدام ChatGPT مباشرة من موقع الويب الخاص بشركة OpenAI، من الجيد أيضًا تجربة استخدام التطبيقات الأخرى التابعة لجهات خارجية والتي تدعم ميزات ChatGPT، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز تلك التطبيقات المُتاحة لمُستخدمي آيفون:

1- تطبيق Genie – AI Chatbot:

يتميز تطبيق (Genie – AI Chatbot) بتصميمه البسيط وسهولة استخدامه، ويعتمد على النموذج اللغوي GPT-4، ومن أبرز ميزاته: ميزة (التعرّف الصور) image recognition إذ يمكنك استخدام الصور أثناء المحادثة وسيفهم الروبوت محتوى الصورة.

بالإضافة إلى أنه يحفظ سجل المحادثات حتى تتمكن من الرجوع إلى أي محادثة في أي وقت، كما يتيح لك مشاركة محادثاتك بسهولة مع جهات الاتصال.

وللبدء باستخدامه ستحتاج إلى الاشتراك مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا شهريًا، أو 69 دولارًا و99 سنتًا سنويًا. وقبل الاشتراك سيمنحك التطبيق ثلاثة أيام مجانية حتى تتمكن من تجربة ميزاته.

تطبيق Genie – AI Chatbot مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور.

2- تطبيق AI Chatbot – Open Chat Writer:

يستخدم AI Chatbot – Open Chat Writer النموذج اللغوي GPT-4، ويدعم ميزات ChatGPT مثل: توليد النصوص وتلخيصها والإجابة عن الاستفسارات وغيرها. وأكثر ما يميز هذا التطبيق هو وجود عدة روبوتات دردشة يمكنك الاختيار منها حسب المهمة التي تريد أن يقوم بها الروبوت، حيث ستجد روبوت (dream interpreter) وروبوت (plagiarism checker) وروبوت (academic writer)، وروبوت (comedian).

يسمح لك تطبيق AI Chatbot – Open Chat Writer بتجربة ميزاته عن طريق طرح ثلاثة استفسارات فقط، وإذا أردت الاستمرار في استخدامه فيجب عليك الاشتراك مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا شهريًا، أو 69 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور.

3- تطبيق Genius: AI Chat:

يركز روبوت Genius بشكل أساسي في مساعدة المستخدمين في أداء المهام الكتابية، مثل: صياغة بريد إلكتروني، أو كتابة خطاب، أو كتابة ملخص، أو كتابة مقال. كما يمكنك استخدامه للمساعدة في الكتابة الإبداعية، كأن تطلب منه طرح أفكار لكتابة قصة أو رواية.

وللوصول إلى جميع ميزات روبوت Genius ستحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المتميز مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا شهريًا. وسيسمح لك التطبيق بتجربة جميع الميزات مجانًا لمدة 30 يومًا قبل الدفع للتأكد من كون الإصدار المتميز مناسبًا لك.

تطبيق Genius: AI Chat مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور.

4- تطبيق ChatOn:

يتميز روبوت ChatOn بأنه يدعم ميزة تحويل الكلام إلى نص مما يعني إمكانية التحدث معه مباشرة باستخدام صوتك كأنك تتحدث إلى شخص ما. بالإضافة إلى دعم ميزات ChatGPT مثل: الاجابة عن الاستفسارات، وطرح الأفكار وكتابة المقالات والملخصات، وغيرها.

يمكنك البدء باستخدام روبوت ChatOn مجانًا لمدة أسبوع قبل دفع قيمة الاشتراك التي تبلغ 8 دولارات و99 سنتًا أسبوعيًا، أو 49 دولارًا و99 سنتًا سنويًا.

تطبيق ChatOn مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور.

5- تطبيق AI Chat:

يستخدم تطبيق AI Chat النموذج اللغوي ChatGPT-3.5 وليس GPT-4 الأكثر تقدمًا. ويحتوي على واجهة تشبه إلى حد كبير واجهة المستخدم في تطبيق iMessage المتوفر في هواتف آيفون. ومن أبرز ميزاته هي القدرة على ترجمة النصوص ومساعدتك في تعلم لغة جديدة مثل: تطبيق Duolingo. وللبدء باستخدامه يجب الاشتراك مقابل 19 دولارًا و99 سنتًا شهريًا.

تطبيق AI Chat مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور.