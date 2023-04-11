e& تستحوذ على حصة أغلبية في «التطبيق الفائق» لكريم

أعلنت شركة (كريم) Careem يوم الاثنين عن الحصول على دعم مالي كبير من مصدر جديد، بالإضافة إلى شركتها الأم، (أوبر).

ووقعت المجموعة العالمية للتقنية والاستثمار e&، المعروفة سابقًا باسم (اتصالات) Etisalat ومقرها أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية ملزمة مع (أوبر تكنولوجيز) للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 50.03 في المئة في الكيان الجديد، الذي سيعرف باسم (كريم تكنولوجيز) باستثمار قدره 400 مليون دولار.

ولا تزال شركة (كريم) مملوكة بالكامل لشركة (أوبر)، التي استحوذت عليها مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكية في عام 2019. ولم يُكشف عن حصة أوبر في الكيان الجديد.

وستركز (كريم تكنولوجيز) في نمو «التطبيق الفائق» للشركة، الذي يقدم العديد من الخدمات، فضلًا عن خدمة النقل، وذلك في تطبيق واحد.

وتتضمن بعض هذه الخدمات: توصيل البقالة (كريم كويك) Careem Quik في غضون 15 دقيقة أو أقل، وتوصيل الطعام، وحجز اختبار PCR، والمدفوعات الرقمية وتحويلات الأموال، واستئجار الدراجات، وخدمات الغسيل والتنظيف، وحجز تذاكر الأحداث.

وستظل الخدمات التي يقدمها شركاء الطرف الثالث، مثل: خدمة غسيل الملابس (ووشمن) Washmen، أو خدمة الأحداث (تيكيتي) Tikety، تحت إدارة تلك الأطراف الخارجية.

وأكدت كريم دَور (أوبر) الدائم في الكيان الجديد. وقال المتحدث باسم أوبر: «ستواصل أوبر الحصول على حصة في الشركة الجديدة، لكن الشركة الجديدة ستكون مستقلةً بهيكل ملكية مختلف».

ومع استثمار ما يقرب من نصف مليار دولار وحصة الأغلبية في (كريم تكنولوجيز) من e&، وكذلك الدعم المستمر من أوبر، تقول أوبر إنها واثقة من نمو أهداف تطبيقها الفائق في المستقبل.

وقال (دارا خسرو شاهي)، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في بيان: «يسرني أن أكون شريكًا لكريم، وأرحب بـ e&، وسط تطوير تطبيق (كريم) الفائق لتقديم المزيد من الخدمات لملايين الأشخاص في هذا الجزء السريع الحركة من العالم».

وبحسب موقع (كريم) على الإنترنت، تعمل الشركة في أكثر من 80 مدينة و10 دول. وقد أسّس الشركة في عام 2012 (مدثر شيخة) و(ماغنوس أولسن)، وقد نمت الشركة من شركة لخدمات نقل الركاب، ومقرها دبي إلى منصة للتطبيق الفائق، وهي تُستخدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط من المغرب إلى باكستان.

وبالنسبة إلى e&، يُعد الاستثمار جزءًا من إستراتيجية واسعة للتوسع من شركة اتصالات سابقة إلى مجموعة استثمارات وتقنية عالمية كبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة e& (حاتم دويدار) لشبكة (سي إن بي سي) CNBC في شهر آذار/ مارس 2022 إن شركات الاتصالات، ومنها: اتصالات «بحاجة إلى الخروج من نموذج الاتصالات التقليدي والارتقاء في سلسلة القيمة». ويبدو أن امتلاك حصة أغلبية في (كريم تكنولوجيز) يتماشى مع هدف الشركة المتمثل في زيادة وتوسيع نطاق عروضها الرقمية للمستهلكين.