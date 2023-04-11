مايكروسوفت تطلق الإصدار النهائي من PC Game Pass في 9 دول عربية

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء عن إطلاق الإصدار النهائي لخدمة بث الألعاب المخصصة للحواسيب الشخصية (بي سي جيم باس) PC Game Pass، وذلك في الدول الأربعين التي أُعلن عنها سابقًا.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية أعلنت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي عن إطلاق برنامج المعاينة للخدمة في 40 بلدًا جديدًا منها 9 عربية.

واليوم، قالت الشركة في منشور على مدونة (إكس بوكس) Xbox: «كانت الاستجابة لا تصدّق. شكرًا للاعبين جميعهم الذين شاركوا في اختبار التجربة ومساعدتنا في تشكيل المعاينة».

وتتيح خدمة بث الألعاب للاعبين وصولًا فوريًا إلى مئات الألعاب المتاحة عن طريق الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز، ومن ذلك الألعاب التي تُطلق لمنصة الألعاب (إكس بوكس) عبر منصة (إكس بوكس جيم إستديو) Xbox Game Studio.

وأوضحت مايكروسوفت أن اشتراك (بي سي جيم باس) سيكون متاحًا للاعبين في الدول الأربعين الجديدة من خلال تطبيق (إكس بوكس إنسايدر هب) Xbox Insider Hub.

واحتفالًا بالإطلاق، قالت الشركة إن الأعضاء الجدد سيحصلون على عرض ترحيبي خاص للأشهر الثلاثة الأولى لفترة محدودة. وسيحصل أولئك الذين كانوا جزءًا من برنامج (إنسايدر) Insider الخاص بالشركة على عضوية مجانية لمدة شهرين في (بي سي جيم باس)، دون الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وذلك شكرًا لهم لمساعدتها في تشكيل التجربة ولكونهم من أعضاء (بي سي جيم باس) الأوائل في بلادهم. وسيكون هذا متاحًا مباشرةً في حسابات الأعضاء في الأيام المقبلة.

ويمكن للأعضاء الجدد الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى (بي سي جيم باس) التوجه إلى xbox.com/pcgamepass لمعرفة المزيد عن الأسعار المحلية وكذلك كيفية التسجيل.

وسبق لمايكروسوفت أن قالت إن مكتبة (بي سي جيم باس) تضيف ألعابًا جديدة طوال الوقت، وسيتوفر المزيد من الألعاب من (إكس بوكس) و(بيثيزدا) Bethesda قريبًا، ومن ذلك: لعبة (ماينكرافت ليجيندز) Minecraft Legends المقرر إطلاقها في 18 نيسان/ أبريل الجاري، ولعبة (ردفول) Redfall المقرر إطلاقها في 2 أيار/ مايو المقبل، بالإضافة إلى المزيد من الألعاب القادمة قريبًا.

وبإتاحة خدمة (بي سي جيم باس) في 40 بلدًا جديدًا، يرتفع عدد البلدان التي تتوفر فيها الخدمة إلى 86 بلدًا، وذلك في إطار مسعى مايكروسوفت للاستفادة من الأسواق الجديدة لتوسيع خدمة الاشتراك الخاصة بها.

أما فيما يتعلق بالدول العربية المضمنة في قائمة الدول الأربعين، فهي: الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، وتونس.