ثغرة في تويتر تعرض تغريدات الدوائر الشديدة الخصوصية للغرباء

أبلغ العديد من مستخدمي ميزة دائرة Circle تويتر عن خطأ أدى إلى عرض تغريداتهم الشديدة الحساسية للغرباء.

ومن المفترض أن تُعرض التغريدات، التي تُشارك في دائرة تويتر، لمجموعة محددة من المستخدمين، وذلك على غرار قصص (الأصدقاء المقربين) Close Friends في إنستاجرام.

وتُعرِّف تويتر ميزة الدوائر بأنها طريقة تتيح لك إمكانية إرسال تغريدات إلى أشخاص محددين ونشر أفكارك مع مجموعة صغرى.

ويمكنك اختيار من يمكنه الانضمام إلى دائرة تويتر الخاصة بك، ولن يتمكن أحد من الردّ على التغريدات التي تنشرها في الدائرة والتفاعل معها سوى الأفراد الذين أضفتهم إليها.

ولكن الثغرة في تويتر أدت إلى عرض التغريدات في صفحة (لك) For You لمستخدمين من خارج الدوائر. ومما زاد الطين بلة، أن بعض المستخدمين شاركوا تغريدات شديدة الحساسية، مثل: صور عارية، أو غِيبة، أو شكوى من أرباب العمل في دائرتهم، ولكن تلك التغريدات عُرضت لأشخاص ما كان ينبغي لهم رؤيتها.

ذكر العديد من المشتكين من الثغرة أن تغريدات الدائرة عُرضت في صفحة (لك) لمستخدمين يتابعون الناشر، ولكنهم ليسوا ضمن الدائرة. وأفاد آخرون بأن تغريدات الدائرة عُرضت لأشخاص غرباء لا يتابعونهم.

وأعلنت شركة تويتر حديثًا عن جعل الشفرة المسؤولة عن خوارزمية التوصية التي تستخدمها منصتها لتحديد محتويات الخط الزمني للمستخدمين، مفتوحة المصدر.

وتستخدم خوارزمية التوصية نماذج متعددة للحصول على التغريدات وتصنيفها وترشيحها، ويُعتقد أن نموذج تحديد المصادر قد يعجز عن ترشيح التغريدات الخاصة على نحو كافٍ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) سابقًا: «إصدارنا الأولي لما يسمى بالخوارزمية سيكون محرجًا للغاية، وسيجد الناس الكثير من الأخطاء، لكننا سنصلحها بسرعة كبيرة».

يُشار إلى أن ميزة دائرة تويتر عانت العديد من الأخطاء خلال الأشهر الماضية، فقد ذكرت موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني أن تغريدات دائرة تويتر غالبًا ما تُعرض بدون الشعار الأخضر الذي يشير إلى أنها شُوركت مع الجمهور المحدد فقط.

ومع ذلك، عُرضت تلك التغريدات فقط للأشخاص الذين في الدائرة، ويمكن اكتشاف أنها كانت تغريدات في دائرة، لأنه لم يكن من الممكن إعادة تغريدها.

وفي حين أن هذا الخطأ كان مقلقًا في حد ذاته، فإن الثغرة الأخيرة، التي تفضح التغريدات الخاصة، تعد أشد خطورة.

وبعد الاستغناء عن العديد من المهندسين، أصبحت شفرة تويتر تعاني من مشكلات عدة، فعلى سبيل المثال، يمكنك رؤية تغريدات من الأشخاص الذين حظروك، مما يثير قلقًا من خطر آخر بشأن الخصوصية.