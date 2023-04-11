البيتكوين تحقق أعلى قيمة لها منذ 10 أشهر

صعدت قيمة عملة البيتكوين المشفرة اليوم الثلاثاء لتبلغ 30 ألف دولار أمريكي وسط هدوء المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية التي وقعت الشهر الماضي.

وارتفع سعر العملة المشفرة الكبرى من حيث القيمة السوقية بنسبة 7 في المئة إلى 30,193.25 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بحسب أرقام (كوين متريكس) Coin Metrics.

وتقدّمت عملة (إيثر) Ether المشفرة بأكثر من 3.5 في المئة إلى 1,925.11 دولارًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ شهر آب/ أغسطس وسط انتظار المستثمرين الترقية التقنية الأخيرة لشبكة (إيثيريوم) Ethereum، المقررة يوم غدٍ الأربعاء.

وقال (جيمس لافيش)، الشريك الإداري في (صندوق فرص البيتكوين) Bitcoin Opportunity Fund، إن بلوغ قيمة البيتكوين 30,000 دولار أمريكي يعني زيادة احتمال ارتفاعها إلى مستوى يتراوح بين 35,000 و40,000 دولار أمريكي.

ويأتي الارتفاع بفعل تلاشي المخاوف من الأزمة المصرفية الأمريكية؛ الأمر الذي زاد من تفاؤل المستثمرين بشأن السياسة النقدية للمصرف الفيدرالي الأمريكي.

وبحسب تصريحات خبراء في وول ستريت، يبدو أن السوق يتجه إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، ومن ثم تخفيف الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة، حتى نهاية عام 2023.

وتتوقع أسواق العملات المشفرة أن يكون تخفيف السياسة النقدية أثّر إيجابيًا في ارتفاع قيمة البيتكوين، ويُتوقّع أن تصل عملة البيتكوين إلى 45,000 دولار بحلول نهاية العام، إذ تتجه السيولة من المصارف المركزية إلى الأصول المشفرة، مثلما فعلت خلال عام 2021، حينما صعدت عملة البيتكوين إلى مستويات قياسية.

وخلال الشهر الماضي شهدت البيتكوين ارتفاعًا مع انتشار الاضطرابات في القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم، وذلك بدءًا من انهيار (مصرف وادي السيليكون)، ثم بلغت ذروتها، بعد استحواذ مصرف (يو بي إس) UBS على مصرف (كريدت سويس) Credit Suisse بسعر مُخفّض.