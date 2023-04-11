أبرز تطبيقات اللياقة البدنية للأشخاص الذين لا يحبون ممارسة الرياضة

يُعد الحفاظ على اللياقة البدنية أمرًا مهمًا لصحة الجسم والعقل، والعديد من الأشخاص يشعرون بالملل من ممارسة التمارين الرياضية الروتينية، ويفتقدون الحافز والإرادة الكافية لمواصلة هذا النشاط بانتظام. ولكن هناك العديد من التطبيقات التي تشجّع على ممارسة الرياضة بطرق مختلفة، فبعضها يوفر أساسيات لتعليم المبتدئين كيفية أداء التمارين بطريقة بسيطة وممتعة، وبعضها يحتوي على تدريبات لا تتجاوز مدتها عشر دقائق لتناسب الأشخاص المشغولين معظم الوقت.

في هذا المقال، سنتحدث عن أبرز تطبيقات اللياقة البدنية التي تناسب الأشخاص الذين لا يحبون ممارسة الرياضة وكيفية استخدامها لتحقيق أهدافهم الصحية:

1- تطبيقات تعليم أساسيات الرياضة للمبتدئين:

إذا كان السبب الذي يمنعك من ممارسة الرياضة هو عدم معرفة كيفية أداء التمارين الرياضية بطريقة صحيحة، وما هي التمارين المناسبة لك، فيمكنك استخدام تطبيقات اللياقة البدنية المناسبة للمبتدئين، مثل:

Beginners Gym Workout: هو تطبيق لتعليم المبتدئين أساسيات رياضة رفع الأوزان بطريقة بسيطة، وهو مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5Minute Pilates: هو تطبيق لتعليم المبتدئين أساسيات رياضة البيلاتس بأسلوب شيّق، وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

Yoga for Beginners: هو تطبيق بسيط لتعليم المبتدئين أساسيات اليوجا، وهو مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

هو تطبيق بسيط لتعليم المبتدئين أساسيات اليوجا، وهو Home Workout – Workout Planner: هو تطبيق متخصص في تعليم المبتدئين كيفية أداء التمارين الرياضية المختلفة في المنزل لتعزيز لياقتهم البدنية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصالة الرياضية، وهو مُتاح لمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق J&J Official 7 Minute Workout:

يمتنع الكثير من الأشخاص عن ممارسة التمارين الرياضية بسبب ضيق الوقت، لكن هناك بعض التطبيقات التي توفر تمارين لا تتجاوز مدتها عشر دقائق مثل: تطبيق J&J Official 7 Minute Workout.

يحتوي هذا التطبيق على مقاطع فيديو توضح كيفية أداء العديد من التمارين، مع تقديم نصائح ومعلومات حول فوائد كل تمرين. كما يحتوي على مجموعة متنوعة من التدريبات البسيطة التي يمكن إكمالها في مدة لا تتجاوز عشر دقائق.

تطبيق J&J Official 7 Minute Workout مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيقات تتبع اللياقة البدنية:

تُساعد تطبيقات تتبع اللياقة البدنية في قياس مدى تقدم أدائك في تمرين معين مما يشجعك على الاستمرار وتحسين أدائك وتحقيق أهداف أكبر.

فإذا كنت تمارس رياضة المشي أو الركض فاستخدم تطبيق (Running Distance Tracker) الذي يقيس المسافة الإجمالية التي تقطعها، ومتوسط سرعتك، وهو مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

أما إذا كنت تمارس أنواع مختلفة من التمارين، فيمكنك استخدام تطبيق (Gym Workout Plan & Log Tracker) الذي يدعم أكثر من 1300 تمرين لتتمكن من تتبع أدائك عند ممارسة أي منها. كما يوفر مقاطع فيديو يمكنك مشاهدتها لتتعرّف كيفية أداء تمرين معين بطريقة صحيحة. وهذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

بالإضافة إلى تطبيقات اللياقة البدنية التي ذكرناها سابقًا، يمكن أن يُساعد الاستماع إلى الكتب الصوتية أو الموسيقى أو البودكاست في الاستمرار في ممارسة الرياضة، ويمنع الشعور بالملل بعد مرور مدة قصيرة على البدء بالتمارين خاصةً إذا كنت تمارسها بمفردك دون وجود صديق يشجعك.

استخدم تطبيقات مثل: يوتيوب وسبوتيفاي للاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة، وإذا كنت تستخدم هاتف آيفون يمكنك الاستماع إلى المدونات الصوتية المجانية عبر تطبيق Podcasts من آبل.