أبرز إضافات VPN لمتصفح كروم لحماية بياناتك وتعزيز خصوصيتك

تعمل خدمة VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) كوسيط بينك وبين الإنترنت، فعند استخدامها ستنتقل جميع البيانات التي ترسلها من جهازك إلى خوادم الشبكة الخاصة الافتراضية، ثم تنتقل إلى مواقع الويب. وعند الوصول إلى أي موقع، ستنتقل البيانات من خوادم الموقع إلى خوادم VPN، ثم إلى جهازك. وبفضل التشفير الذي توفره خدمة VPN لن تصل مواقع الويب إلى بياناتك أو عنوان IP الخاص بجهازك وموقعه والمعلومات الحساسة الأخرى.

يُعدّ استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة وسيلة للحفاظ على الخصوصية والأمان أثناء تصفح الإنترنت، وهناك طرق متعددة لاستخدام VPN، إذ يمكنك تنزيل تطبيق خاص أو إضافة VPN لمتصفح كروم، وفي حالة استخدام تلك الإضافات تجب معرفة أنها تعمل داخل متصفح كروم فقط، أي أن كل ما تفعله داخل المتصفح سيكون محميًا. وإذا فتحت تطبيقًا آخر، فلن تنتقل هذه البيانات عبر VPN، وستصل إلى خوادم التطبيق مباشرة.

فإذا كنت تستخدم متصفح كروم وترغب في حماية بياناتك والحفاظ على خصوصيتك أثناء تصفح مواقع الويب، يمكنك تنزيل إحدى إضافات VPN لمتصفح كروم، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز تلك الإضافات:

1- إضافة ExpressVPN:

تتميز خدمة (ExpressVPN) بالأداء السريع، وتستخدم العديد من البروتوكولات الأمنية، وتعمل بسياسية (عدم تسجيل الدخول) no-logs policy، وهذا يعني أنها لا تحتفظ بسجلات لنشاطك عبر الإنترنت، ولديها أكثر من 3000 خادم عالي السرعة في 94 دولة.

يبلغ سعر الاشتراك في الخدمة 12 دولارًا و95 سنتًا شهريًا، ويمكنك الحصول على خصم إذا دفعت مقدمًا لمدة ستة أشهر أو سنة. وبعد الاشتراك، يمكنك استخدام الحساب نفسه في خمسة أجهزة كحد أقصى.

يمكنك تنزيل إضافة ExpressVPN لمتصفح كروم، في حواسيب ويندوز أو ماك أو الحواسيب التي تعمل بنظام Linux. كما يمكنك استخدام تطبيق ExpressVPN في هواتف أندرويد وآيفون.

2- إضافة NordVPN:

NordVPN هي شركة تزود المستخدمين بخدمة VPN وتستضيف أكثر من 5600 خادم فائق السرعة في 60 دولة. بالإضافة إلى منح المستخدمين ميزات أخرى، مثل: الحصول على عنوان IP مخصص، ومنع الإعلانات، وغيرها. ويبدأ سعر الاشتراك في خدمة VPN من 12 دولارًا و99 سنتًا شهريًا، ويمكنك استخدامها في ستة أجهزة كحد أقصى.

يمكنك تنزيل إضافة NordVPN لمتصفح كروم في حواسيب ويندوز، وماك. كما يمكنك استخدام تطبيق NordVPN في هواتف أندرويد وآيفون.

3- إضافة SurfShark:

تستضيف SurfShark أكثر من 3200 خادم في أكثر من 100 دولة، وتقدم للمستخدمين خدمة VPN لعدد غير محدود من الأجهزة، مع ميزة مانع الإعلانات والحماية من البرامج الضارة، وغيرها من الميزات مقابل اشتراك شهري يبلغ سعره 12 دولارًا و95 سنتًا، وينخفض السعر إذا دفعت مقدمًا لمدة سنة كاملة.

يمكنك تنزيل إضافة SurfShark لمتصفح كروم في حواسيب ويندوز أو ماك أو الحواسيب التي تعمل بنظام Linux. بالإضافة إلى إمكانية استخدام تطبيق SurfShark في هواتف أندرويد وآيفون.

4-إضافة ProtonVPN:

توفر ProtonVPN خدمة VPN مجانية وأخرى مدفوعة، بالنسبة إلى الخدمة المجانية، فهي تسمح لك باستخدام حساب ProtonVPN في جهاز واحد فقط، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى ثلاثة خوادم فقط، في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا واليابان.

أما عند الاشتراك مقابل 10 يورو شهريًا ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 1900 خادم في أكثر من 65 دولة، واستخدام الحساب نفسه في 10 أجهزة.

يمكنك تنزيل إضافة ProtonVPN لمتصفح كروم في حواسيب ويندوز، وماك. كما يمكنك استخدام تطبيق ProtonVPN في هواتف أندرويد وآيفون.

5- إضافة Ivacy VPN:

تستضيف Ivacy VPN أكثر من 5700 خادم في أكثر من 100 دولة. ويحصل المشتركون في خدمة VPN على حماية من البرامج الضارة، وعرض نطاق ترددي غير محدود، وعنوان IP مخصص، مع إمكانية استخدام الخدمة في 10 أجهزة مختلفة بعد الاشتراك مقابل 9 دولارات و95 سنتًا شهريًا.

يمكنك تنزيل إضافة Ivacy VPN لمتصفح كروم في حواسيب ويندوز، وماك. كما يمكنك استخدام تطبيق Ivacy VPN في هواتف أندرويد وآيفون.