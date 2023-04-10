يوتيوب تضيف ميزات مهمة إلى خدمتها المأجورة

أطلقت خدمة يوتيوب المأجورة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium اليوم الاثنين عددًا من الميزات الجديدة التي تهدف إلى زيادة العائدات من خلال جذب مستخدمين آخرين، فضلًا عن الحفاظ على المستخدمين الحاليين.

ومن الميزات الجديدة أنه أصبح بإمكان المشتركين في الخدمة العديمة الإعلانات، التي تتوفر لقاء 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مشاهدة مقاطع فيديو بجودة مُحسَّنة لكل من الويب ونظام التشغيل (آي أو إس) iOS من آبل.

وتتضمن الميزات الجديدة أيضًا إمكانية المشاهدة المشتركة عبر خدمة التراسل الخاصة بشركة آبل (فيس تايم) FaceTime من خلال خاصية (شيربلاي) SharePlay، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لميزة (قائمة المحتوى التالي) Queue على الأجهزة المحمولة.

وتعتقد الشركة أن الميزات الجديدة ستساعدها على تسويق الخدمة المأجورة على نحو أفضل للمستهلكين، إذ لا يعرف كثيرون عن (يوتيوب بريميوم) غير أنها لا تعرض الإعلانات.

وتأتي الميزات الجديدة بعد ميزات أخرى قد أُضيف سابقًا، مثل: القدرة على متابعة مشاهدة مقاطع الفيديو من حيث توقفت ومن أي جهاز، وميزة «التنزيلات الذكية» التي تحفظ مقاطع الفيديو الموصى بها تلقائيًا للوصول إليها في وضع عدم الاتصال. وهذه الميزة الأخيرة متاحة الآن لمستخدمي الويب أيضًا، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد و(آي أو إس).

وفي حين أن العديد من هذه الميزات السابقة قد زادت من عدد المشتركين في الخدمة المأجورة من يوتيوب، يُعتقد أن الإضافات، التي أُعلن عنها اليوم، ستُحسِّن كثيرًا تجربة المشاهدة.

وفي بادئ الأمر، ستبدأ يوتيوب طرح إصدار مُحسَّن لما يُسمى (معدل البت) Bitrate الخاص بجودة الفيديو بدقة 1080p HD لمشتركي (بريميوم) في نظام (آي أو إس) ثم الويب في الأسابيع المقبلة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة الآن للويب «تجريبيًا».

وفي حين أنه يمكن لمستخدمي يوتيوب جميعهم مشاهدة الفيديو بدقة 1080p HD، تقول يوتيوب إن إعداد الجودة المُحسَّن سيجعل مقاطع الفيديو تبدو «أكثر وضوحًا وصفاءً»، خاصةً حين مشاهدة مقاطع الفيديو التي تحتوي على كثير من التفاصيل والحركة، مثل: الرياضة والألعاب.

ومن الإضافات الرئيسية الأخرى: دعم (شيربلاي) من آبل، التي أُعلن عنها أول مرة في مؤتمر المطورين العالمي لشركة آبل WWDC في عام 2021.

وعلى الرغم من أن خدمات الفيديو الأخرى تدعم (شيربلاي) منذ مدة طويلة، مثل: (ديزني بلس)، و(هولو)، و(تيك توك)، ستجعل يوتيوب هذه الميزة حصريةً للمشتركين في الخدمة المأجورة، الأمر لا يصب في صالح المنافسة مع تيك توك التي كانت من بين أوائل الداعمين لميزة المشاهدة المشتركة من آبل لمستخدمي (فيس تايم).

يُشار إلى أن الميزات الجديدة تأتي لتنضم إلى ميزات (يوتيوب بريميوم) الأخرى، مثل: المشاهدة بدون إعلانات، والتشغيل في الخلفية، والتنزيل للمشاهدة بدون إنترنت، والوصول إلى خدمة الصوتيات (يوتيوب ميوزيك بريميوم) YouTube Music Premium.